Desde su lanzamiento, la serie Galaxy S20 de Samsung ha dado mucho de que hablar debido a sus impresionantes características. Y si tú has decidido comprar o ya tienes una de estas joyas, este artículo te va a encantar. Aquí te presentamos 5 trucos para exprimir al máximo tu Galaxy S20. Así que no te lo puedes perder.

Muestra siempre el sensor de huellas dactilares de tu Galaxy S20

El Galaxy S20 tiene un sensor ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla, sin embargo, su configuración por defecto no te permite ver el sensor cuando la pantalla está apagada. Afortunadamente, puedes cambiar esta opción y tener el sensor siempre visible. Para hacerlo, solo tienes que cumplir con los siguientes pasos:

Ingresa al menú de Configuración desde la pantalla de inicio de tu dispositivo.

desde la pantalla de inicio de tu dispositivo. Desplazate hacia abajo, ubica la opción Biometría y seguridad y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Pulsa sobre Huellas digitales .

. Ingresa tu PIN y pulsa en el botón Siguiente.

Pulsa en la opción Mostrar cuando la pantalla esté fuera de las opciones de menú.

Debes tener en cuenta que para que esta nueva configuración funcione correctamente, debes activar la opción Always on Display. Si aún no lo has hecho, a continuación te mostramos cómo hacerlo:

Ingresa al menú de Configuración.

Luego selecciona la opción Bloqueo de Pantalla.

Una vez allí, activa la opción Always On Display.

Cambia el teclado predeterminado de tu S20 por el Gboard de Google

Si estás buscando un teclado con más funciones o estás interesado en encontrar una alternativa a la opción predeterminada de Samsung, debes saber que hay una manera muy sencilla de hacerlo. En este caso, hemos elegido el teclado Gboard para sustituir la opción por defecto de tu Galaxy S20, y puedes cambiarlo haciendo lo siguiente:

Abre el menú de Configuración en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Ingresa a la opción Ajustes generales.

Selecciona Idiomas y Entrada.

Luego elige Teclado en Pantalla. Allí podrás ver todos los teclados disponibles.

Allí podrás ver todos los teclados disponibles. Elige la opción Teclado predeterminado, para cambiar el método de entrada.

predeterminado, para cambiar el método de entrada. Por último, pulsa en Gboard para elegir el teclado de Google como predeterminado.

Realiza grabaciones de pantalla de forma simple

Seguramente, más de una vez has querido mostrarle a alguien lo que está pasando en tu móvil, y no hay mejor manera de hacerlo que grabando la pantalla de tu dispositivo. Hacerlo es sumamente sencillo y a continuación te lo demostraremos:

Ingresa a la pantalla de desbloqueo de tu Galaxy S20.

de tu Galaxy S20. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder al menú de notificaciones y expandelo para ingresar a las configuraciones del sistema.

y expandelo para ingresar a las configuraciones del sistema. Pulsa sobre el ícono de Grabar Pantalla.

Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando los permisos necesarios, allí pulsa en la opción Permitir.

Luego selecciona si deseas que tu grabación no tenga sonido, que tenga solo sonidos multimedia o sonidos y micrófono.

Para finalizar, pulsa en Iniciar grabación.

Ajusta el reconocimiento facial en tu Galaxy S20

En los últimos años, los fabricantes de teléfonos han modificado y mejorado la función de reconocimiento facial, tanto que la pantalla se desbloquea en segundos. Sin embargo, esta característica avanzada aún puede generar algún problema cuando te pones accesorios como unas gafas de sol oscuras.

Pero con el Galaxy S20, esto es parte el pasado, ya que ofrece una opción para agregar un aspecto alternativo a la función de reconocimiento facial. Esto es posible gracias a la función llamada Alternate Look en One UI 2.0. Para activarla solo tienes que:

Ingresa al menú de Configuración.

Luego entra a la opción Biometría y seguridad.

Una vez allí pulsa sobre la opción Reconocimiento facial.

Después pulsa en Agregar aspecto alternativo.

Una vez hecho esto, lo más recomendable es que hagas una prueba para verificar si está funcionando. Generalmente, funciona a las mil maravillas y tu smartphone podrá reconocerte, incluso si estás usando unas gafas de sol.

Conecta tu smartphone a tu PC con Windows

Una gran ventaja del Galaxy S20 es que te permite enlazarlo con tu PC con Windows. Esto quiere decir que puedes transferir tus archivos desde el móvil al ordenador de forma inalámbrica e incluso puedes enviar mensajes directamente desde tu PC. Y lo mejor de todo es que hacerlo es sumamente sencillo:

Abre el menú de Configuración de tu Galaxy S20.

de tu Galaxy S20. Luego Dirígete a Configuración avanzada.

Activa la opción Enlazar con Windows y el teléfono te guiará el resto del camino.

Eso sí, para que esta función se ejecute correctamente, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft tanto en tu PC como en tu móvil.

Y tú, ¿conoces algún otro truco para sacarle provecho a tu Galaxy S20?