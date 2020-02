Desde que las pantallas comenzaron a ocupar más espacio, los sensores y demás elementos en la parte frontal se han visto comprometidos, lo que ha obligado a varios fabricantes a buscar opciones ingeniosas y prescindir de algunos elementos, como el LED de notificaciones. En el caso de Samsung, a partir de los Galaxy S10 este sensor desapareció pero Samsung no tardó en buscar alternativas.

Con los nuevos Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra, puedes activar pixeles en las pantallas AMOLED para cumplir la función del LED. Esta nueva función, que se llama Ilumnación Edge, también estará disponible para otros móviles Samsung como los Galaxy S10.

Iluminación Edge, el sustituto de los LED de notificaciones en Samsung

Desde los Galaxy S10 el LED de notificaciones fue sustituido por un halo de luz alrededor de la cámara frontal. Este servía para indicar cuándo estaba activo el reconocimiento facial y otras funciones, aunque su uso era más limitado.

Esta carencia hizo que otros desarrolladores explotaran una de las principales cualidades de las pantallas AMOLED; poder activar pixeles de forma independiente, por lo que en poco tiempo comenzaron a aparecer en Google Play aplicaciones de LED de notificaciones en pantalla.

Para contrarrestar esto, Samsung ha incluido por defecto esta función en sus nuevos tope de gama de 2020.

Pasos para activar Iluminación Edge en tu móvil

Ve al menú Ajustes , Pantalla , Pantalla Edge , Iluminación Edge .

, , , . En la opción Iluminación Edge podrás activar y escoger el estilo de las notificaciones mientras la pantalla esté apagada.

mientras la pantalla esté apagada. Puedes cambiar el color , anchura, transparencia y duración de la animación.

, anchura, transparencia y duración de la animación. También te da la opción para remplazar las ventanas emergentes cuando la pantalla esté encendida, apagada o en ambos casos.

cuando la pantalla esté encendida, apagada o en ambos casos. Escoge cuáles aplicaciones pueden activar esta función .

. Una vez que hayas hecho todos los cambios, cierra la ventana y quedarán guardados.

Además, para que pueda funcionar correctamente debes tener desactivada la opción “No molestar” y “Always on Display“.

¿Cómo añadir el LED de notificaciones a los Galaxy S20 con una App?

Si después de probar iluminación Edge no te sientes conforme, puedes probar con otras opciones disponibles en la tienda de aplicaciones, la mayoría son gratis y muy buenas. Anteriormente, te habíamos comentado sobre una aplicación en particular, NotifyBuddy.

Con esta aplicación puedes asignar un color diferente para cada aplicación y por supuesto, cuáles pueden activarla. Como es de esperarse, para que pueda funcionar debes conceder permisos para que esté activa en segundo plano y pueda activarse automáticamente.

NotifyBuddy funciona a la perfección con pantallas AMOLED y también puede ser usada en pantallas LCD pero por consumo de batería, esto no es recomendable. De cualquier forma, si tu móvil carece de un LED de notificaciones no dudes en probarla.