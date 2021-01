¿Estás teniendo problemas con el audio de tu Chromecast con Google TV? El nuevo dongle de Google tiene mucha potencia, una capa de personalización genial para Android TV y es el mejor TV stick del momento, pero no está exento de problemas.

Varios usuarios han comentado en Internet que su Chromecast les está dando errores de audio con ciertas aplicaciones cuando conectan algún dispositivo Bluetooth. Google no ha declarado nada al respecto, pero estuvimos indagando al respecto y hemos dado con una salida. Quédate y descubre cómo solucionar los problemas de sonido con el Bluetooth de tu Chromecast con Google TV.

Los Chromecast con Google TV están dando problemas con el sonido y el Bluetooth

Algunas publicaciones en foros y blogs señalan que el Chromecast con Google TV está teniendo problemas con el sonido y los dispositivos Bluetooth. ¿Qué es lo que sucede? Cuando conectas un altavoz o unos auriculares Bluetooth a tu Chromecast y comienzas a utilizar ciertas aplicaciones el audio comienza a fallar.

Se entrecorta, crepita o sencillamente no va, dañando el momento al no poder disfrutar de lo que querías escuchar. Hasta el momento es algo que no afecta a todas las aplicaciones multimedia, pero se conocen casos con YouTube, YouTube Music, HBO Max, Disney+, Spotify, Tidal y Plex. ¿Y Netflix? Hasta ahora parece estar libre de pecado.

¿Qué lo ocasiona? Google no ha dicho nada sobre este problema todavía, por lo que no existe un culpable oficial ni tampoco una solución definitiva. No obstante, los usuarios nunca se quedan quietos y buscan solucionar por su propia cuenta.

¿Qué han descubierto hasta ahora? Algunos le achacan el problema a los datos que guardan estas aplicaciones para poder funcionar, pues borrándolos o desinstalándolas se resuelve por unos días.

Mientras, otros aseguran que el error se da por culpa del sistema de sonido envolvente y por Dolby Audio. Este bando afirma que al desactivarlo en el panel de ajustes se resuelve el fallo inmediatamente.

Te contaremos cómo aplicar cada una de estas soluciones, pero recuerda que son temporales y habrá que esperar que Google se pronuncie y lance una actualización que arregle definitivamente el problema.

Cómo borrar los datos de las apps en tu Chromecast con Google TV

Cómo borrar los datos de las aplicaciones en Chromecast con Google TV 1 de 2

Como ya indicamos un poco más atrás, el primer método para solucionar los problemas de audio con el Bluetooth de tu Chromecast con Google TV es borrando los datos de las aplicaciones conflictivas. Para hacerlo lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Ve al menú de ajustes de tu Chromecast con Google TV. Entra al submenú “Aplicaciones”. Selecciona la aplicación que te esté dando el error de sonido. Presiona “Borrar datos”.

De esta manera borrarás todos los datos de la aplicación en cuestión y quedará como recién instalada, así que no te dará problemas por varios días. ¿Cuánto puede durar esta solución? Nadie da una fecha exacta, pero suponemos que será hasta que los datos se corrompan nuevamente.

También puedes optar por desinstalar la aplicación de tu Chromecast y volver a instalarla. Para eso sigue los mismos pasos de arriba, pero presiona “Desinstalar” en el paso 4.

Cómo desactivar el sonido envolvente del Chromecast con Google TV

Desactivar sonido envolvente Chromecast con Google TV 1 de 3

La segunda solución que ofrece la comunidad de usuarios es, a nuestro parecer, mejor y un poco más lógica. ¿Por qué lo decimos? Porque funciona como una solución global para todas las aplicaciones que estén fallando y puede funcionar de manera indefinida hasta que Google lance un parche oficial. En este caso lo que toca es desactivar el sonido envolvente en tu Chromecast y para eso solo debes hacer lo siguiente:

Ve al menú de ajustes de tu Chromecast con Google TV. Entra al submenú “Pantalla y sonido”. Accede a “Ajustes avanzados de sonido”. Ingresa a “Selección de formato”. Selecciona “Nunca” para desactivar completamente el sonido envolvente.

Con estos pasos deberías apañártelas tranquilamente mientras Google solventa, aunque obviamente estarás perdiendo una función importante de tu Chromecast. Hay quienes además recomiendan desactivar las opciones “Dolby Digital” y “Dolby Digital Plus” en ese mismo submenú, así que puedes probar.

¿Te funcionó alguna de estas soluciones? Esperemos que sí, así que cuéntanos en la caja de comentarios qué tal te fue.

Fuentes | Reddit, Reddit y Chromecast Help