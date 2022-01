Los móviles actuales son dispositivos tan inteligentes y completos que nos parece extraño cuando llegan a presentar un error. Pero siempre hay que recordar que son terminales que ejecutan un sistema operativo, y al igual que en el ordenador, esta ejecución puede fallar.

Ahora bien, admitamos que este tipo de errores suelen ser bastante infrecuentes. Los principales sistemas operativos para móviles (Android e iOS) están diseñados de tal forma que muchos de sus componentes principales están ocultos para el usuario. De esta forma, se evita que se pueda borrar accidentalmente un archivo y dañar el sistema.

Pero sí, a veces el sistema del móvil puede fallar y si en este momento estás teniendo el problema de que tu Android se queda parado en el logo de encendido, no te preocupes, en seguida te explicamos por qué sucede esto y cómo solucionarlo.

Las causas por las que tu Android puede quedarse parado en el logo

Si estás aquí es porque de seguro no sabes qué hacer con tu móvil. Si es la primera vez que te sucede debes saber que el problema de que el teléfono Android se quede parado en el logo de inicio es bastante común. Por ello es un fallo del que tenemos mucha información y algunas soluciones. Son tres las principales razones por las que esto sucede, y a continuación detallamos cada una de ellas.

Los archivos del sistema han sido modificados

Lo más habitual es que la razón por la que tu móvil se está quedando parado en el logo de encendido es porque se han modificado los archivos del sistema. Como ya dijimos, es muy difícil que el usuario haga cambios en tales archivos porque estos se encuentran ocultos. Pero, si has activado las opciones de desarrollador puede que accidentalmente hayas hecho algo que alteró el sistema.

Las opciones de desarrollador permiten borrar apps preinstaladas, desactivar ciertas funciones de Android y conceder permisos especiales. Si no eres muy habilidoso con la configuración de tu móvil, te aconsejamos que no actives estas opciones y que no experimentes con los archivos del sistema.

El sistema se corrompió mientras se actualizaba

La forma en la que el sistema operativo Android se actualiza ha mejorado significativamente con las últimas versiones. Pero en sus inicios las actualizaciones solían generar problemas cuando no se instalaban o descargaban de forma apropiada.

Por ejemplo, si el móvil se apagaba durante el proceso de actualización por falta de batería, esto podía afectar la instalación de la nueva versión, lo que dañaba el sistema y provocaba el error en cuestión. Por fortuna, esto es muy poco habitual en la actualidad. Hoy en día, si se interrumpe la actualización de un Android, esta se reinicia para mantener la integridad y funcionamiento del sistema.

Malwares y archivos que infectan el sistema

Aunque es muy poco común, en ocasiones este error se presenta porque el móvil ha sido infectado por malwares o archivos con virus. Las políticas de seguridad de la Google Play Store no son las mejores (hay apps de este repositorio que tienen virus).

Sin embargo, es muy raro que sus aplicaciones tengan archivos maliciosos lo suficientemente potentes para dañar el funcionamiento del sistema operativo. Lo más habitual es que esto suceda cuando instalas un APK de fuentes desconocidas, dado que estos suelen tener malwares mucho más maliciosos y peligrosos.

Cómo solucionar el problema de que el móvil se queda en el logo

Este problema es fácil de solucionar. Sin embargo, lo más probable es que pierdas todo lo que tenías guardado en el terminal. Si eres de los que tienen activada la copia de seguridad del sistema y de Google Fotos, no tendrás problemas para recuperar todo el contenido de tu terminal.

Pero si no usas ningún método de respaldo, te recomendamos que intentes conectar tu móvil al ordenador. Con suerte, el PC reconocerá el dispositivo aun cuando esté se encuentre colgado en el logo de encendido y podrás guardar toda tu información. Si ya has logrado hacer un respaldo del móvil, intenta las dos soluciones siguientes:

Inicia el móvil en modo seguro

En algunos móviles Android es posible iniciar el modo seguro antes de que el teléfono se quede en el logo de encendido. Este modo deshabilita las últimas apps y configuraciones que recibió el sistema. De esta manera, si el problema es causado por una aplicación que recientemente acabas de instalar, tendrás la oportunidad de borrarla.

La forma en la que se entra en el modo seguro varía dependiendo del móvil. Aquí te enseñamos a hacerlo en un móvil Xiaomi, Samsung y Huawei. Si haces esto y aun así el problema no se ha solucionado del todo, lamentablemente tendrás que recurrir a la solución que te explicamos más abajo.

La última opción: restáuralo de fábrica

En el caso de que lo anterior no haya funcionado, tienes que usar el último recurso: restaurar de fábrica el móvil. Esto resolverá por completo el problema de que el móvil se queda congelado en el logo de encendido, pero debes saber que perderás todo lo que tenías guardado en él (fotos, archivos, contactos, apps, etc.). Hacerlo es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Lo primero que tienes que hacer es apagar el móvil . Para ello solo debes mantener pulsado el botón de encendido.

. Para ello solo debes mantener pulsado el botón de encendido. Lo siguiente es entrar al Recovery Mode de Android. Para hacerlo tienes que pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de subir volumen hasta que el teléfono vibre. Si esto no funciona hazlo con el botón de bajar volumen.

hasta que el teléfono vibre. Si esto no funciona hazlo con el botón de bajar volumen. Una vez que lo hagas estarás en el menú del Recovery Mode. Para navegar en él usa los botones de volumen y para elegir una opción el botón de encendido. Ahora tienes que buscar la opción Hard Reset o Wipe Data (cambia de nombre dependiendo del móvil). Púlsala y listo, tu móvil comenzará a restaurarse.

De esta sencilla manera puedes solucionar el problema de tu Android sin tener que pagar a un técnico. Si tienes alguna duda háznosla saber en los comentarios.