¿Te has despertado sin poder enviar mensajes por WhatsApp? ¿Acaso WhatsApp no funciona? No te alarmes. Es posible que la aplicación de mensajería más popular del mundo esté experimentando una caída. Pero, ¿cómo puedes estar seguro?

En este artículo te explicaremos cómo comprobar si WhatsApp se ha caído hoy. Te mostraremos diferentes métodos que puedes utilizar para verificar si el problema es general o solo afecta a tu dispositivo.

Sin embargo, antes de ver estos métodos, asegúrate de revisar tu conexión a Internet e intentar reiniciar el equipo solo por si acaso. Si el problema persiste, entonces sí continúa leyendo.

Así puedes verificar si hay una caída de WhatsApp

Existen diferentes trucos para averiguar si WhatsApp no funciona, ya sea por medio de páginas web o a través de sus redes sociales. A continuación, puedes ver los diferentes métodos que puedes utilizar para comprobar si hay una caída de WhatsApp.

Páginas web

Uno de los trucos más rápidos para comprobar si hay una caída general de WhatsApp es a través de servicios como DownDetector, Is This Service Down y Outage Report. Para ello, sigue estos pasos:

Abre tu navegador web desde el móvil y visita alguna de estas plataformas. Para este ejemplo, utilizaremos DownDetector .

. Se mostrará un campo en blanco con la pregunta: «¿Con qué servicio estás experimentando problemas?» Escribe «WhatsApp» y pulsa el icono de búsqueda.

y pulsa el icono de búsqueda. Encontrarás dos opciones: WhatsApp o WhatsApp Business. Selecciona el servicio con el que estás teniendo problemas.

A continuación, se desplegará un informe detallado de las últimas 24 horas .

. Si observas un aumento repentino en los informes de problemas o un pico significativo en los gráficos, es probable que haya una caída generalizada de WhatsApp. En caso contrario, verás un mensaje en la parte superior que indica «Los reportes de los usuarios indican que no hay problemas con WhatsApp».

Otra página web que sirve para verificar si WhapsApp está teneiendo problemas es WABetaInfo en su apartado Server Status. La misma te presenta no solo noticias de las últimas novedades de WhatsApp, sino que también te alerta ante posibles fallos.

Redes sociales

Además de utilizar páginas web especializadas, también puedes verificar si hay una caída de WhatsApp a través de las redes sociales oficiales de la empresa, ya sea en X (Twitter), Facebook e Instagram.

La cosa es que la empresa rara vez avisa de estos problemas, pero bueno, es importante estar pendiente por si acaso, ¿no? En estos casos, X (antiguo Twitter) es tu mejor aliado, de verdad. No solo para ver el perfil de WhatsApp, sino para estar al tanto de algún fallo de última hora.

La gente suele lanzar mensajes como WhatsApp no funciona, tengo problemas con WhatsApp o WhatsApp no me abre. Y, si buscas hashtags como #WhatsApp, #WhatsAppDown o #WhatsAppNoFunciona, seguro encontrarás a otros usuarios con los mismos problemas.

Si te ha gustado este artículo, no olvides echarle un vistazo a cómo verificar si Facebook está caído y por qué Instagram está fallando.