Si subiste una Storie a Snapchat y no sabes cómo ver quienes la han visto, o bien quiénes fueron los usuarios que la visualizaron más de una vez, has llegado al lugar indicado. Aquí no te mostraremos de forma muy simple todo lo que tienes que hacer para que sepas en muy pocos minutos quienes vieron tus Historias en más de una ocasión. Eso sí, necesitas contar con la última versión de Snapchat instalada en tu móvil, como así también estar logueado con tu cuenta en la app.

¿Cómo sé si alguien vio mi historia de Snapchat?

No hay muchas diferencias entre Instagram y Snapchat en lo que a Stories respecta, pues ambas redes sociales funcionan de manera similar cuando de Historias se trata. En donde si hay diferencias es en los pasos que se deben llevar a cabo para poder ver quienes han sido las personas que han visto la historia que hemos subido. ¿No sabes cómo hacer esto? No te preocupes, sigue todos estos pasos:

Dentro de Snapchat, deberás pinchar sobre tu cuenta (la misma se muestra arriba a la izquierda de la pantalla).

(la misma se muestra arriba a la izquierda de la pantalla). Por consiguiente, deberás pinchar sobre la Storie que has subido a Snapchat.

que has subido a Snapchat. Pincha en la opción que dice Vistas , la cual se ubica abajo a la izquierda de la pantalla.

, la cual se ubica abajo a la izquierda de la pantalla. En muy pocos segundos, Snapchat desplegará una pantalla en la que te mostrará quiénes han sido los usuarios que han visto tu Historia.

¿Cómo puedo saber si vieron mi Storie de Snapchat más de una vez?

El procedimiento que debes llevar a cabo para poder saber si alguien vio tu Historia de Snapchat más de una vez es extremadamente simple. Lo único que tienes que hacer es ingresar en tu Storie y ver quienes las han visto, una vez allí, deberás prestar especial atención a aquellos usuarios que han visualizado tu Historia:

Recuerda o toma captura de pantalla de aquellos usuarios que visualizaron tu Storie.

Espera un par de horas y vuelve a ingresar en el apartado de Stories.

Si la lista de los usuarios que vieron tu Storie se ha movido, y alguno de ellos antes aparecía abajo pero ahora aparece arriba, esa persona en cuestión ha visto tu Storie más de una vez.

En pocas palabras, deberás prestar especial atención a la lista de los usuarios que vieron tus Stories. Cualquier usuario que se haya movido en la lista (aparecía abajo de todo y ahora aparece primero o segundo) será el que ha visto tu Historia más de una vez.

La lista de usuarios que vieron tu Storie de Snapchat puede cambiar constantemente. Los que aparecen primero son los que han visto la historia últimamente, y si en los primeros resultados vuelve a aparecer un usuario que ya había visto la historia, es porque ese usuario la vio más de una vez.

Este es uno de esos trucos de Snapchat que te servirá para utilizarlo constantemente, pues a quién no le gusta saber quién “se ha obsesionado con nuestra Storie” … A todos claro está.