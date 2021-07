Cuando en WhatsApp reenvías un mensaje desde un chat a otro, a la persona que lo recibe le aparece un aviso de que ese mensaje ha sido reenviado. Esto a veces puede ser un problema, puede que no quieras que la persona se entere de que lo que tú le estás enviando lo has recibido de alguien más.

Ya te adelantamos que no existe una manera, al menos por ahora, que en WhatsApp puedas reenviar un mensaje (usando la opción de reenviar) y no aparezca el aviso de Reenviado al remitente. Sin embargo, existen algunos métodos alternos (compartir o copiar) que te permiten enviar un mensaje que has recibido desde otro chat sin que salte ningún aviso, y te lo explicaremos a continuación.

Cómo reenviar fotos o vídeos sin que aparezca Reenviado

Cuando te manden una foto o vídeo por WhatsApp y tú quieras reenviar ese contenido a otro chat, ya sea a una persona o un grupo, existe un truco que puedes usar para mandar ese contenido y que no aparezca el aviso de Reenviado.

Lo que debes hacer es compartir la foto o el vídeo en vez de reenviarlo. Para compartirlo debes hacer lo siguiente:

Entra al chat donde recibiste la foto o el vídeo. Deja seleccionada la foto o vídeo. Pulsa en los 3 puntos verticales de arriba a la derecha. Presiona en Compartir. Entre todas las opciones que te aparezcan para compartir el contenido, escoge WhatsApp. Busca el chat a donde quieres enviar la imagen y envíala.

De esa forma podrás enviar la imagen o vídeo que querías y la persona a quien se la enviaste no sabrá que realmente te lo envío otra persona.

Cómo reenviar mensajes sin que aparezca Reenviado

Para reenviar mensajes de un chat a otro en WhatsApp el proceso es un tanto similar al truco anterior. En esta ocasión en vez de compartir, vas a copiar. Para eso sigue estos pasos:

Entra al chat donde está el mensaje que quieres reenviar. Deja pulsado sobre el mensaje y en la barra de opciones, pulsa en los 3 puntos verticales de la derecha. Selecciona Copiar. Ve hasta el chat donde quieres reenviar el mensaje. Pega el mensaje en la parte del chat.

Esto te sirve para reenviar mensajes en WhatsApp sin que ponga Reenviado. Sin embargo, cuando quieras reenviar varios mensajes, es decir, cuando copies más de un mensaje, WhatsApp pegará automáticamente el nombre de la persona a la que le copiaste el mensaje, y la hora en la que lo envío. Si quieres reenviar varios mensajes y usas el método de copiarlos, tendrás que eliminar el nombre y la hora al momento de pegar el mensaje en el otro chat.

También debes tener cuidado con lo que envías pues desde hace un tiempo WhatsApp implementó una nueva política que bloquea las cuentas si mandan o reenvían muchos mensajes engañosos.