Uno de los problemas más importantes de WhatsApp no es culpa de la aplicación en sí misma, sino de los usuarios que la usan. Hablamos de la desinformación: las noticias falsas o bulos que se suelen compartir por WhatsApp masivamente y que es más común verlos en esta plataforma que en cualquier otra similar. Y es que, en Facebook o Twitter, por ejemplo, es relativamente fácil encontrar la raíz de una noticia y detectar fácilmente si es falsa o real. En cambio, WhatsApp, con su cifrado de extremo a extremo, hace imposible saber el origen de una noticia.

Por suerte, WhatsApp acaba de implementar una medida en la aplicación que ayudará a combatir este problema. Se trata de un nuevo límite para que solo puedas reenviar los mensajes a una persona de cada vez. Esto evitará la viralización de mensajes reenviados por lotes y, por ende, que la desinformación domine WhatsApp.

El límite de reenviar un mensaje solo a 5 personas por vez en WhatsApp se reduce a 1 persona

WhatsApp anunció que esta medida han tenido que tomarla por la situación de alarma social que se vive hoy en día a raíz de la pandemia del coronavirus. Según la empresa, ahora son muchas más las personas que confían en WhatsApp para mantenerse comunicadas y conectadas (debido al confinamiento), por lo que no pueden permitir que su aplicación sea el espacio ideal para compartir información errónea, que cause más pánico del que ya hay.

Así pues, luego de reducir el límite de reenvío de mensajes de 20 chats a 5 chats por primera vez en 2019 (lo cual disminuyó el reenvío de mensajes en un 25%), ahora WhatsApp ha vuelto a reducir este límite a solo un chat por vez. No obstante, la empresa asegura que no eliminarán la opción de reenvío de mensajes en el futuro, pues saben lo importante que es para compartir información de calidad, memes o reflexiones.

Cabe aclarar que este nuevo límite solo aplica a los mensajes reenviados muchas veces (los que aparecen con dos flechas de reenvío) y no para los mensajes normales, los cuales siguen teniendo un límite de 5 chats por vez. Esto puedes confirmarlo tú mismo en la versión estable de WhatsApp 2.20.108 y en la versión beta 2.20.122, donde esta nueva restricción ya viene activada.

¿Es momento de irnos a Telegram? ¿Es culpa de los gobiernos?

Las reacciones a este nuevo límite de reenvíos de mensajes en WhatsApp no han tardado en llegar. Muchos usuarios que usaban la aplicación para viralizar mensajes no han visto con buenos ojos esta medida y han migrado a Telegram, aplicación que no tiene este tipo de restricciones. Desde Androidphoria también te aconsejamos usar esta app de mensajería, no solo por esta noticia, sino por las múltiples ventajas que tiene Telegram frente a WhatsApp.

Por otro lado, algunos partidos políticos, que no están de acuerdo con esta nueva medida de WhatsApp, han dicho que esta restricción ha sido impuesta por los gobiernos. Sin embargo, en realidad esta solo es una de las muchas medidas que Facebook (empresa propietaria de WhatsApp) lleva implementando desde hace tiempo para evitar la propagación de bulos en sus aplicaciones.

Y tú… ¿qué opinas sobre este nuevo límite de WhatsApp? ¿Estás de acuerdo?

Fuente | Blog oficial de WhatsApp