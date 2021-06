Gmail recientemente ha introducido una nueva función a su correo electrónico que te permite acceder a un chat privado, salas de chat y reuniones (vía Google Meet) con distintas personas. La nueva función podría decirse que mola, sin embargo, el problema viene cuando en la app de Gmail ahora aparece una nueva pestaña con esas nuevas opciones.

Si no te terminas de acostumbrar a esa nueva pestaña, no te parece estética o simplemente no quieres tener que verla más, te mostraremos cómo puedes quitarla de tu app de Gmail.

Chat, Salas y Reunión: ¿cómo quitar las nuevas pestañas de Gmail?

Quitar esta nueva pestaña de Chat, Sala y Reunión es sumamente sencillo. Lo que tienes que hacer en primer lugar es entrar a la app de Gmail en tu móvil. Luego solo sigue estos pasos:

Ve a las configuraciones de Gmail. Pulsa en tu dirección de correo electrónico. Cuando salten las opciones de la cuenta, navega hasta “General” y en la opción de “Chat” desmarca el check de la derecha.

¿Qué son Chat, Salas y Reunión de Gmail?

Estas 3 opciones que te hemos estado mencionando son la nueva apuesta de Google para mejorar su aplicación de correo electrónico. Todo esto forma plan de la llegada de Google Workspace a todos los usuarios.

La opción de “Chat” es un servicio de mensajería instantánea al estilo de cualquier otro que hay en disponible en la Play Store en el que podrás mandarle mensajes a los demás usuarios introduciendo su cuenta de correo electrónico.

al estilo de cualquier otro que hay en disponible en la Play Store en el que podrás mandarle mensajes a los demás usuarios introduciendo su cuenta de correo electrónico. La opción de Salas es la versión de Google (un tanto diferente) del típico grupo de WhatsApp o Telegram. A tus contactos podrás agregarlos a este “Grupo” introduciendo sus direcciones de correo, y para hablar con ellos solo basta con mandar mensajes a través de la sala de chat y listo. También podrás asignarle tareas a los integrantes de la sala, así que podría decirse que tiene un enfoque un poco más profesional o educativo.

E l apartado de Reuniones es una especie de acceso directo a Meet . Lo bueno de esta última opción es que te permite acceder a la app de conferencias de Google directamente desde Gmail.

Por si no conoces la aplicación de videoconferencias de Google, debes saber que Meet es una app que te permite tener reuniones a través de llamadas o videollamadas con tus conocidos sin límite.

A pesar de que esta nueva pestaña tiene herramientas interesantes, sabemos que puede llegar a ser molesto acostumbrarse a la nueva estética de Gmail, sobre todo si no le darás uso a las herramientas. Por ello, ¿ya has quitado la nueva pestaña de Gmail?