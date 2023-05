NodoSports no funciona por qué y cómo solucionarlo

NodoSports es una app que te permite ver eventos deportivos en vivo de forma completamente gratuita. Por supuesto, esta no es una app legal que puedes encontrar fácilmente en la Play Store y a veces suele presentar problemas, pero no te preocupes, si NodoSports no está funcionando, nosotros te enseñamos las posibles causas y soluciones.

NodoSports es la nueva app que te permite ver deportes en vivo completamente gratis en varios dispositivos

Si aún no estás familiarizado con todo lo que puede hacer esta nueva versión llamada NodoSports, permítenos sugerirte que leas nuestro artículo sobre cómo instalar NodoSports en tu televisor y PC. Pero de vuelta al asunto inicial, si estás aquí ya de seguro sabes de qué va esta app, es un servicio de streaming de deportes en tiempo real y completamente gratuito que puedes instalar en múltiples dispositivos.

Como toda app no oficial de esta categoría, suele presentar una gran variedad de problemas y a la hora de realizar las quejas, no existe realmente un lugar al cual se pueda acudir, ya que es una app gratuita y usualmente se obtiene lo que se paga. Pero no te preocupes, puesto que, si has estado presentando problemas con NodoSports, nosotros te tenemos las principales soluciones.

Solo se ve una pantalla negra cuando intento ingresar a un stream

Este es uno de los problemas más comunes que reportan las personas que están usando la app por primera vez y no tienen mucha experiencia con la misma. Como ya explicamos antes, NodoSports funciona únicamente por cada evento disponible y estos solo se reproducen una vez empiece el juego, la carrera o el combate que quieres ver, es decir, solo podrás verlo cuando empiece o unos 5 minutos antes, aproximadamente.

No esperes ver una previa a ningún evento o un after, ya que gran parte de los streams se limitan al evento principal y luego se cierran. Así que, si te aparece una pantalla negra cuando intentas ingresar a ver cualquier evento, lo mejor que puedes hacer es informarte bien de la hora en la que se transmitirá lo que quieres ver y no presionar en la ventana del evento hasta que falten aproximadamente 5 minutos.

No aparece ningún evento disponible en NodoSports

En algunos casos puede ser que estés esperando que aparezca la ventana para un evento, pero notas que no hay ningún evento disponible, lo cual es inusual, ya que siempre hay eventos disponibles en la app. Es posible que haya ocurrido algo malo con los datos de la aplicación, así que la mejor solución será borrar los datos del caché y reiniciar NodoSports.

Para borrar los datos del caché y reiniciar NodoSports en el móvil o en el PC, lo único que tienes que hacer, será seguir los pasos a continuación:

Ve hasta donde esté el icono de la app NodoSports .

. Mantén presionada el icono de NodoSports hasta que aparezcan 3 opciones sobre la app.

hasta que aparezcan 3 opciones sobre la app. Presiona la opción que dice Info. de la aplicación .

. Ve hasta donde dice Almacenamiento y caché e ingresa en esa opción.

e ingresa en esa opción. Presiona el botón de Borrar caché .

. Abre una vez más la app y ya debería estar resuelto el problema.

En el caso de que estés usando la app desde un Smart TV, lo único que necesitas para reiniciar la app de NodoSports es seguir estos pasos:

No aparece ningún evento disponible en NodoSports en TV 1 de 3

Ve a la sección de Ajustes .

. Ingresa en Aplicaciones .

. Presiona la app de NodoSports y seleccionas la opción de Borrar datos .

. Ingresa nuevamente en NodoSports y ve al evento que deseas ver, esto debería haber resuelto tu problema.

En todo caso, otra solución que puedes intentar para los bugs en general con NodoSports es borrar la app y descargar un nuevo APK. Esto te lo decimos, ya que es muy probable que existe un APK más reciente y estable que el que tú tienes, lo cual pasa todo el tiempo, para el momento de redacción de este articulo la versión más reciente de NodoSports es la 1.1.

Al instalar un APK más estable y reciente es probable que elimines la mayoría de los problemas que presenta NodoSports. Recuerda, siempre debes buscar el APK de un sitio seguro como el sitio oficial de NodoSports o este enlace que es el que nosotros hemos usado, de igual forma si quieres estar seguro de que un APK es seguro, recuerda hacer un análisis con la herramienta de VirusTotal, antes de descargarlo.

Quizás el APK de NodoSports que tienes, no es el verdadero

Lo más peligroso de instalar aplicaciones de NodoSports es cuando descargas los APK de sitios que no son confiables y terminas descargando un malware o una app que no es para nada lo que esperabas. Incluso, se han visto versiones falsas de NodoSports en la Play Store, así que ten cuidado de no caer en esa trampa.

Los enlaces que te recomendamos, son los que hemos compartido anteriormente en este artículo, probablemente haya otros portales donde puedas conseguir un APK de NodoSports funcional, pero recuerda siempre navegar estos sitios con precaución. Es importante que recuerdes que no hay una versión de NodoSports para iOS, así que ni se te ocurra descargar algún APK que te prometa eso, te aseguramos que no es verdadero.

Revisa tu conexión a Internet y que el evento no haya sido cortado

No hay peor enemigo para los streams en Internet que una mala conexión, así que, si estás intentando usar NodoSports, pero el evento se sigue congelando, sería bueno que revisaras tu conexión a Internet. Reinicia el router, desconecta algunos dispositivos de la red, detén las descargas que estés haciendo, esto debería ayudar a que tu conexión sea más veloz.

Otra posibilidad es que el evento se haya detenido porque la transmisión fue cortada, la mejor forma de saber si esto pasó es preguntando en el chat de Telegram de NodoSports. En este grupo de Telegram podrás ver las últimas noticias de la app, los eventos que se están emitiendo y cualquier fallo que esté presentando, recuerda ser respetuoso a la hora de comunicarte.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre qué hacer cuando NodoSports no funciona. Esperamos que te haya sido de utilidad y que puedas resolver tus problemas con la app para que puedas empezar a gozar de tus eventos deportivos. Si te ha quedado alguna duda, compártela con nosotros en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.