Probablemente, te ha pasado que cuando revisas tus contactos en WhatsApp, te topas con que no puedes ver la foto de perfil de alguno de ellos. Si desconoces a qué se debe esto, sigue leyendo este apartado, aquí te traigo las causas más frecuentes y soluciones para que puedas ver la foto de perfil de WhatsApp de un contacto.

Cuando vemos la foto de perfil de WhatsApp de un contacto, es porque nos ha otorgado todos los permisos necesarios, aunque esto viene configurado de esta manera por defecto. Sin embargo, es importante recalcar que, esta configuración se puede cambiar para que ciertas personas o nadie puedan verlas.

Aquí te contaré algunas de las razones por las cuales no puedes ver la foto de perfil de un contacto en WhatsApp.

Suele ser la razón más obvia y frecuente. Probablemente, tu contacto no desea compartir ningún tipo de información o mostrar algún tipo de foto con los demás usuarios.

En caso de que puedas chatear con él, recibir información y contenido con total normalidad, es poco probable que te haya bloqueado o eliminado de su directorio.

Configuración de los ajustes de privacidad

Otra de las razones es que el contacto haya modificado la configuración de privacidad de la foto de perfil, para que solo sus contactos o nadie pueda tener acceso a ella. En este caso, comunícate con tu compañero y solicítale que te añada nuevamente a tus contactos o verifique si ha tenido cambios en los ajustes de privacidad.

Como te lo mencioné con anterioridad, en caso de que tu contacto haya borrado tu número, no podrás ver su foto de perfil. Para que puedas acceder nuevamente al contenido del usuario, pídele que te añada otra vez a su lista de contactos.

Te han bloqueado

Es la última de las posibilidades, ocurre sobre todo en situaciones donde tu contacto no desea saber nada de ti o no desea que veas ninguna de sus publicaciones. Puedes confirmarlo enviando un mensaje, si este no marca el recibido (la segunda palomita en la burbuja del mensaje), significa que sí te ha bloqueado.

Probablemente, esto no se trata de un bloqueo o cambio en la configuración de privacidad de la otra persona. Por el contrario, se debe a un error que se presenta en la app de algunos usuarios, sin embargo, se irá solucionando en poco tiempo.

Te recomiendo actualizar tu lista de contactos en WhatsApp, en ocasiones, solo con eso se resuelve el problema. En caso de que esto persista, solo debes esperar unos días y el sistema solucionará todo. Si aún tienes dudas, te recomiendo visitar el centro de ayuda de WhatsApp para más información.

