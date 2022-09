Cuando el sonido de la música se detiene, ya es hora de poner a cargar de nuevo tus auriculares. El problema es cuando, por una u otra razón, tus auriculares se niegan a recibir carga. En esta ocasión te hablaremos sobre las distintas razones por la cuales tus AirPods no cargan y qué es lo que tienes que hacer para solucionar el problema.

Por supuesto, es importante recalcar que no solo los usuarios de Apple pueden utilizar auriculares AirPods, ya que existen maneras de utilizar AirPods en móviles con Android. Pero para mayor comodidad nos referiremos en este artículo a los dispositivos vinculados oficialmente con AirPods como los iPhone o iPad, sin más que agregar, vamos a ello.

Intenta poniendo a cargar el case de tus AirPods

Es probable que esta opción suene demasiado obvia para muchos de los usuarios que lean este artículo. Sin embargo, es relevante descartar todas las posibles causas del problema de los AirPods que no se cargan. Así que, si no estás seguro de que tu case o estuche está cargado, una buena solución es conectarlo a la toma de energía más cercana con los AirPods en su interior.

Para verificar si el estuche de tus AirPods está de verdad cargándose puedes desconectarlo de la toma de corriente luego de una hora y, con los auriculares aún en su interior, acércalo al dispositivo Apple al que estén vinculados, ya sea iPad o iPhone y este te mostrara el porcentaje de batería del estuche.

Si estás usando tus AirPods conectados a un móvil con Android, también te tenemos una guía especial para que puedas ver el porcentaje de la batería de los AirPods con Android.

Si aun después de una hora recibiendo carga no se ve un aumento en el porcentaje de la batería, lo más probable es que el problema sea el cartucho. De igual forma puedes revisar el cable del cargador o el puesto de carga inalámbrica buscando algún problema visible, una mala conexión, por ejemplo, o una toma de corriente en mal estado.

Asegúrate de limpiar los AirPods y también el estuche

Recuerda que tus auriculares se cargan al hacer contacto con los terminales metálicos que están al fondo del estuche. Si este contacto no ocurre por alguna especie de bloqueo, la electricidad no podrá llegar hasta los auriculares para cargarlos. Lo mejor que puedes hacer en este caso es efectuar una buena limpieza tanto de tus AirPods como del case permitiendo que la electricidad fluya sin problemas.

Para esto te recomendamos usar trozos de alguna tela limpia y evitar en todos los casos usar cualquier clase de líquido. Para los AirPods bastará con frotar los contactos metálicos con este trozo de tela limpio y posteriormente reservarlos, mientras que con la ayuda de alguna varita pequeña movemos otro trozo de tela en el interior del estuche para poder limpiar sus contactos también.

Evita soplar dentro del estuche, ya que puedes accidentalmente dejar caer saliva en los contactos, lo cual no es recomendable. Evita además utilizar materiales que puedan desprender pelusas o suciedad como telas muy viejas o retazos de algodón. Existen incluso herramientas muy útiles que puedes conseguir en línea para limpiar tus auriculares y estuche.

Hazte con el último firmware de tus AirPods para evitar un mal funcionamiento

Al igual que muchos otros equipos electrónicos, en especial los pertenecientes a la marca Apple, es importante que siempre tengas el firmware más actualizado para que tus gadgets puedan funcionar a la perfección. Apple usualmente se asegura de que sus usuarios empleen las últimas actualizaciones de firmware en todos sus dispositivos y un método muy común para esto es dejando obsoletas a las versiones más antiguas.

Así que, si tus AirPods ya son algo viejos y están presentando distintos fallos, entre ellos el hecho de que no reciben carga, pues vale la pena revisar el firmware y asegurarte de tener la última versión disponible. El proceso para actualizar el firmware de tus AirPods es el siguiente:

Coloca tus AirPods dentro de su estuche .

. Conecta el estuche a una toma de corriente funcional y segura.

funcional y segura. Acerca a tus AirPods el dispositivo iPhone o iPad sincronizado con estos.

o iPad sincronizado con estos. Tu iPhone o iPad debe estar conectado a Internet en el momento que lo acerques al estuche para llevar a cabo la actualización automática.

Si cumpliste todos esos pasos al pie de la letra, tu móvil o tableta debería descargar e instalar automáticamente la última actualización del firmware de tus AirPods y el problema debería haberse resuelto. En algunos casos será necesario reiniciar los AirPods para que el firmware pueda empezar a funcionar como es debido.

Reiniciar tus AirPods podría ser la solución que buscas

Si no lo has intentado todavía, es muy probable que al reiniciar tus AirPods se resuelva el problema. Por supuesto, esto es en caso de que el problema por el cual tus auriculares no reciban carga sea algo del software del dispositivo. Es una causa poco frecuente, pero que igualmente puede ser la que te esté ocurriendo y reiniciar tus auriculares no te tomará mucho tiempo.

Si deseas reiniciar tus AirPods, sigue los pasos a continuación:

Entra en la sección de Ajustes de tu iPhone .

. Ingresa en el apartado de Bluetooth .

. Una vez allí, busca tus auriculares y presiona en el icono de la I justo al nombre de tus audífonos .

. Ahora escoge la opción de Olvidar este dispositivo y luego confirma que quieres realizar esa acción.

Ya con esto estarán desconectados de tu iPhone o iPad y para volver a conectar tus AirPods a tus dispositivos Apple presiona y sostén el botón de configuración en la parte de atrás del estuche de tus AirPods mientras acercas el mismo a tu iPhone o iPad. Posteriormente, solo deberás seguir las instrucciones que se te especifican en la pantalla de tu dispositivo y listo.

Verifica que tus AirPods y su estuche no estén físicamente dañados

Una desventaja de los dispositivos de Apple es la calidad de los materiales con los que están hechos la gran mayoría de sus dispositivos, ya que al sufrir alguna especie de golpe o presión tienden a dañarse con mucha facilidad. Así que, si en estos últimos días has dejado caer tus AirPods, el estuche, o ambos, es muy probable que esta sea la razón tras el fallo.

Lo mejor en este caso es inspeccionar tanto los auriculares como el estuche, buscando signos de daño físico causado por algún golpe o caída de estos. Si encuentras alguna pieza rota o suelta, consulta con tu garantía si el daño está cubierto, en caso de que no sea así, siempre puedes comunicarte con el servicio de asistencia de Apple, quienes harán todo lo posible por ayudarte.

Por ahora, esos son todos los métodos que tenemos para ayudarte a reparar tus AirPods cuando dejan de cargar. Cualquier paso más allá de estos es algo un poco más delicado y es mejor que un técnico capacitado de Apple lo resuelva en caso de que la reparación sea una opción viable. Esperamos haberte ayudado con este problema y con eso nos despedimos, hasta luego.