En la actualidad, ya no es necesario tener cobertura para realizar una llamada. Y es que hay muchas maneras de hacer una llamada de voz sin depender de la señal de tu operador. La mayoría de usuarios en este momento pensarán en las llamadas que permiten hacer aplicaciones como WhatsApp y Telegram, pero también existen las llamadas WiFi, mejor conocidas como VoWiFi, que no están muy extendidas.

Precisamente de las llamadas WiFi te queremos hablar en este artículo, pues realmente son muy útiles y de seguro ya puedes usarlas en tu móvil y no lo sabías. En seguida, te contamos en profundidad qué son las llamadas WiFi, móviles y operadores compatibles con ellas, cómo se activan y otras cosas que te interesará conocer.

¿Qué son las llamadas WiFi o VoWiFi?

VoWiFi es una palabra que viene del inglés “Voice over WiFi” que significa “voz a través del WiFi”. Las llamadas WiFi, por tanto, son llamadas que no usan la cobertura del operador para transmitirse, sino una red WiFi. En otras palabras, para hacer una llamada WiFi lo único que necesitas es estar conectado a una red WiFi con Internet (y que tu móvil sea compatible). No necesitas estar en una zona con cobertura.

Por ello, las llamadas VoWiFi pueden ser mejores que las llamadas convencionales en lugares donde la cobertura no es buena. Además, suponen una excelente alternativa al roaming para hacer llamadas en otros países sin costes excesivos. Y es que, por si te lo estabas preguntando, las llamadas WiFi generalmente cuestan lo mismo que las llamadas normales. Obviamente, si tu plan incluye llamadas gratuitas ilimitadas, entonces las llamadas WiFi también son gratuitas e ilimitadas.

Una característica distintiva del VoWiFi es que te permiten hacer llamadas con tu número de teléfono desde la misma interfaz de llamada de siempre. No necesitas utilizar una aplicación en particular ni usar una cuenta o un número nuevo. De hecho, a través de este protocolo, también puedes enviar SMS con total normalidad.

¿En qué se diferencian las llamadas WiFi de las llamadas por aplicaciones o por VoIP y VoLTE?

En principio, las llamadas WiFi y las llamadas por apps como WhatsApp y Telegram se basan en el mismo funcionamiento: usar el Internet para transmitir la comunicación por voz. Sin embargo, con las apps es necesario que tanto el emisor como el receptor de la llamada tengan la misma aplicación instalada para establecer la comunicación. En cambio, las llamadas WiFi no requieren que instales una app y solamente el emisor debe tener un móvil compatible con esta tecnología.

Además, cuando llamas desde una app, no lo haces con tu número de teléfono, mientras que con una llamada WiFi sí. De hecho, quien recibe la llamada WiFi (que no necesariamente debe tener un móvil compatible con VoWiFi ni estar conectado a Internet) puede ver el número de teléfono del remitente.

Por otra parte, hay que aclarar que las llamadas VoWiFi no son más que un tipo de llamada VoIP (Voz a través de IP). Por si no lo sabes, las llamadas VoIP son aquellas que se realizan usando el Internet sin especificar el medio: pueden ser por WiFi o por datos móviles. He ahí la diferencia: las llamadas VoWiFi específicamente se realizan por WiFi, mientras que las VoIP se realizan por Internet a través de cualquier medio.

Y a propósito de tipos de llamadas VoIP, no podemos dejar de mencionar las llamadas VoLTE. Como ya habrás podido intuir, las llamadas VoLTE son las que se realizan usando específicamente una conexión LTE o los datos móviles. Es decir, también se realizan por Internet (por lo que son un tipo de VoIP), pero el medio que usan es la red LTE. Dicho sea de paso, con las llamadas VoLTE también mantienes tu número de teléfono al llamar.

Requisitos para hacer llamadas WiFi: operadores y móviles compatibles

Como asomábamos antes, para hacer una llamada WiFi no solo necesitas conectarte a una red WiFi con Internet. Tu móvil debe ser compatible con esta tecnología y, además, tu operador debe ofrecer el servicio de VoWiFi. El problema es que no todos los móviles ni los operadores del mercado tienen soporte para VoWiFi, por lo que te recomendamos verificar en las siguientes listas si tu móvil y operador es compatible con este tipo de llamadas.

Orange

Los clientes de Orange con contrato residencial o de empresa (con menos de cinco líneas), pueden realizar llamadas WiFi. Eso sí, este servicio no está disponible fuera de España y no lo pueden usar los clientes prepago o los que usan la tarjeta Eco. De acuerdo al sitio web oficial de la compañía, estos son los móviles compatibles con su servicio de VoWiFi:

Samsung : Galaxy A10 (A105FN/DS). Galaxy A20e (A202F/DS). Galaxy A3 2017 (SM-A320FL). Galaxy A40 (A405FN/DS). Galaxy A5 2017 (SM-A520F). Galaxy A50 (A505FN/DS). Galaxy A51 (SM-A515FN). Galaxy A6 (A600FN), (A600FN/DS) y 2018 (SM-A600FN). Galaxy A6+ (A605FN), (A605FN/DS) y 2018 (SM-A605FN). Galaxy A7 (SM-A750FN) y (SM-A750FN/DS). Galaxy A70 (A705FN/DS) y (SM-A705FN). Galaxy A71 (SM-A715F). Galaxy A8 (SM-A530F) y (SM-A530F/DS). Galaxy A80 (SM-A805F/DS). Galaxy A9 2018 (SM-A920F) y (SM-A920F/DS). Galaxy J3 2017 (SM-J330FN). Galaxy J4+ (SM-J415FN) y (SM-J415FN/DS). Galaxy J5 2016 (SM-J510FN) y 2017 (SM-J530F). Galaxy J6 2018 (J600FN/DS) y 2018 (SM-J600FN). Galaxy J6+ (J610FN) y (J610FN/DS). Galaxy J7 2017 (SM-J730F/DS). Galaxy Note 10 (SM-N970F/DS). Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F/DS). Galaxy Note 10+ (SM-N975F/DS). Galaxy Note 8 (SM-N950F) y (SM-N950F). Galaxy Note 9 (N960F) y (N960F/DS). Galaxy S10 (SM-G973F/DS). Galaxy S10+ (G975F) y (SM-G975F/DS). Galaxy S10e (G970F) y (SM-G970F/DS). Galaxy S6 (G920F). Galaxy S6 Edge (G925F). Galaxy S7 (G930F) y (SM-G930F). Galaxy S7 Edge (G935F) y (SM-G935F). Galaxy S8 (SM-G950F). Galaxy S8+ (SM-G955F). Galaxy S9 (G960F), (G960F/DS) y (SM-G960F). Galaxy S9+ (G965F), (G965F/DS) y (SM-G965F). Galaxy Xcover (SM-G390F). Galaxy Xcover 4 (SM-G390F) y (G390F). Galaxy Xcover 4s (G398F/DS).

: Apple : iPhone 12, Mini, Pro y Pro Max. iPhone 11, Pro y Pro Max. iPhone 5c y 5s. iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus. iPhone 7 y 7 Plus. iPhone 8 y 8 Plus. iPhone SE. iPhone X, XR, XS, XS Max y XS Pro Max. Watch S3 38 mm y 42 mm. Watch S4 40 mm y 44 mm. Watch S5 40 mm y 44 mm.

: Huawei (y Honor) : Mate 30 Pro (VOG-L29) Mate 20 (HMA-L09) y (SNE-LX1). Mate 20 Pro (LYA-LX9). Nova 5i (GLK-LX1U). Nova 5T (YAL-L21). P Smart (FIG-LS1) y 2019 (POT-LX1). P Smart Z (STK-LX1). P20 (EML-L09). P20 Lite (AENE-LX1). P20 Pro (CLT-L09). P30 (ELE-L29). P30 Lite (MAR-LX1b). P30 Pro (VOG-L29). Honor 10 Lite (HRY-LX1).

: LG : G5 (H850). G6 (H870). G7 Fit (LMQ850EMW). G7 ThinQ (LM-G710EM). G8S ThinQ (G810EAW). K10 2017 (M250N). K11 (X410EO). K30 (X320EMW). K40 (X420EMW). K40s (X420EMW). K41S (K410EMW). K50 (X520EMW). K50S (X540EMW). K51S (K510EMW). K9 (X210EM). Q6 (M700N). Q60 (X525EAW). Q7 (Q610).

: Sony : Xperia 1 (J9110). Xperia 10 (I4113). Xperia L2 (H3311). Xperia L3 (I4312). Xperia L4 (Xq-Ad52). Xperia X (F5121). Xperia Xa1 (G3121). Xperia Xa2 (H3113). Xperia Xz (F8331). Xperia Xz Premium (G8141). Xperia Xz1 (G8341). Xperia Xz2 (H8216). Xperia Xz2 Compact (H8314). Xperia 5 (J9210). Xperia Xz3 (H8416).

: Xiaomi : Mi 9 SE (M 1903F2G).

: OPPO : Reno2 Z (Cph1951). A91 (Cph2021). A9 2020 (Cph1941). Find X2 Pro (Cph2025).

: Alcatel : Alcatel 1s 2020 (5028y). Alcatel 1x (5059y) y 2019 (5008y). Alcatel 3 (5052y) y 2019 (5053y). Alcatel 3x (5058y) y 2020 (5048y). Alcatel 5v (5060d).

: Wiko : Tommy2 (V3931).

: Orange : Dive 71 (ZTE BLADE A506). Neva 80 (ZTE V770). Rise 52 (5044P). Rise 54 (5033Y).

:

De todas formas, si tienes alguna duda sobre el soporte de las llamadas VoWiFi, consulta directamente con Orange para despejarla.

Movistar

Para todos los suscriptores del servicio de telefonía móvil de Movistar que no sean prepago, están disponibles las llamadas WiFi. Eso sí, de momento, la operadora solo tiene habilitadas estas llamadas en los siguientes móviles:

Todos los iPhone que soportan VoWiFi (del 5c en adelante).

Galayx A50.

Galaxy A51.

Galaxy S9.

Galaxy S9+.

Galaxy S10.

Galaxy S10e.

Galaxy S10+.

Galaxy Note 9.

Huawei Mate 20 y 20 Pro.

Huawei P30 y P30 Pro.

O2

Los clientes de O2 también pueden disfrutar de las llamadas WiFi sin coste adicional. Sin embargo, para este tipo de llamadas, se aplican las mismas tarifas de las llamadas tradicionales en roaming. Aquí tienes la lista de móviles que actualmente son compatibles con las llamadas VoWiFi de O2:

Huawei : P30 (ELE-L29) (versión SV-VoLTE 17 o superior). P30 Pro (VOG-L29) (versión SV-VoLTE 17 o superior). Mate 20 Pro (LYA-L29) (versión SV-VoLTE 25 o superior). Mate 20 (HMA-L29) (versión SV-VoLTE 25 o superior).

: Samsung : Galaxy S9 (G960F )(versión SV-VoLTE 12 o superior). Galaxy S9+ (G965F) (versión SV-VoLTE 12 o superior). Galaxy S10e (G970FDS) (versión SV-VoLTE 7 o superior. Galaxy S10 (G973FDS) (versión SV-VoLTE 7 o superior). Galaxy S10+ (G975FDS) (versión SV-VoLTE 7 o superior). Galaxy Note 9 (N960F) (versión SV-VoLTE 7 o superior). Galaxy A50 (A505FN/DS) (versión SV-VoLTE 4 o superior). Galaxy A51 (SM-A515F/DS) (versión SV-VoLTE 1 o superior). Galaxy Note 10 (SM-N970F/DS) (versión SV-VoLTE 5 o superior). Galaxy Note10+ (SM-N975F/DS) (versión SV-VoLTE 5 o superior). Galaxy A71 (SM-A715F) (versión SV-VoLTE 1 o superior). Galaxy S10 Lite (SM-G770F) (versión SV-VoLTE 1 o superior). Galaxy S20 (SM-G980F) (versión SV-VoLTE 2 o superior). Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B) (versión SV-VoLTE 2 o superior). Galaxy S20+ 5G (SM-G986B) (versión SV-VoLTE 2 o superior).

: Apple : Todos los modelos de iPhone del 6s en adelante, aunque el servicio aún no se ha activado.

:

Amena

Amena también ofrece el servicio de llamadas VoWiFi para todos sus clientes sin coste adicional. Lastimosamente, no permite usarlo fuera de España.

La buena noticia es que todos los modelos de iPhone y los Android que tengan soporte para VoWiFi pueden hacer llamadas WiFi con Amena. Si quieres saber si tu móvil Android tiene VoWiFi, simplemente ve a Ajustes o Configuración en tu terminal y usa el buscador para buscar “Llamadas WiFi” o “VoWiFi”. Si no encuentras resultados con ninguno de estos dos términos, desafortunadamente tu móvil no tiene soporte para esta tecnología.

Claro

En Argentina, Perú, Uruguay, Chile y Colombia (aunque seguramente se extenderá a más países del continente pronto), el operador Claro ofrece a sus clientes postpago la posibilidad de hacer llamadas WiFi sin ningún tipo de coste extra. Por supuesto, este tipo de llamadas cuestan lo mismo que las llamadas normales. Aquí tienes todos los móviles compatibles con las llamadas WiFi de Claro:

Alcatel : 1S 2020. 1V. 1V 2020. 3X. 5060A.

: Apple : Watch Series 3 – A1889 (38mm) y A1891 (42mm). Watch Series 4 – A2007 (40mm) y A2008 (44mm). Watch Series 5 – A2156 (40mm) y A2157 (44mm). iPhone 11, Pro y Pro Max. iPhone 6, 6+, 6s y 6s Plus. iPhone 7 y 7 Plus. iPhone 8 y 8 Plus. iPhone SE y SE (2020). iPhone X, XR, XS y XS MAX.

: Cyrus : CS22XA.

: Huawei : Mate 20 Lite y 20 Pro. Mate 10 Pro. Mate 30 PRO DualSim. Nova 5T. P Smart y P Smart 2019. P20, P20 Lite y P20 Pro. P30, P30 Lite, P30 Lite+ y P30 Pro. P40, P40 Lite y P40 Pro. Y5 2019 y Y5P. Y6 2019 y Y6P. Y7P. Y8P y Y8s. Y9 2018 y 2019, Y9 Prime y Y9S.

: LG : K40S y K40. K11. Q60. G7 FIT y G7 ThinQ. G8S ThinQ y G8X ThinQ. K41s. K50 y K50S. K51S. K61. QStylus+. VELVET.

: Motorola : E5. E6 Plus y E6S. G6 Play. G7 Plus y G7 Power. G8 Play, G8 Power y G8 Power Lite. ONE ZOOM.

: Nokia : 1 Plus y 1.3. 2.2 y 2.3. 4.2. 5.1 Plus y 5.3. 6.2. 7.1 y 7.2.

: Samsung : Galaxy J6. Galaxy J8. Galaxy A01 y A01 Core. Galaxy A10 y A10s. Galaxy A11. Galaxy A20 y A20S. Galaxy A30 y A30s. Galaxy A31. Galaxy A5 2017. Galaxy A50. Galaxy A51. Galaxy A6+. Galaxy A7 y A7 2017. Galaxy A8. Galaxy A70. Galaxy A71. Galaxy A80. Galaxy A9. Galaxy Bloom. Galaxy FOLD. Galaxy J2 Core. Galaxy J4. Galaxy J5 PRIME. Galaxy J6+. Galaxy J7 Pro. Galaxy Note 10, Note 10 Lite y Note 10+. Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Galaxy Note 8. Galaxy Note 9. Galaxy S10, S10 Lite, S10+ y S10e. Galaxy S20 y S20 Ultra. Galaxy S8 y S8+. Galaxy S9 y S9 Plus.

: Sony : Xperia XA1. Xperia XZ Premium.

: TELOSYSTEM : TELO580P. TELO610.

: Xiaomi : Mi 9. Redmi 7. Redmi 8A. Redmi 9. Redmi Note 7. Redmi Note 8 y Note 8 Pro. Redmi Note 9 y Note 9 Pro.

: ZTE : A3 2020. A5 2020. Blade A7 2019. Blade V Smart. Blade V10 Vita.

:

Telcel

En México el operador más importante que ofrece llamadas VoWiFi es Telcel. Estas llamadas están disponibles para todos los usuarios de la compañía y no tienen coste adicional. Según lo que indica su sitio web oficial, todos los Android que tengan soporte para VoWiFi son compatibles con las llamadas WiFi de Telcel. Dicho sea de paso, ningún iPhone es compatible con este servicio de momento.

Cómo activar las llamadas WiFi en tu móvil Android o iPhone

Si no ves a tu móvil en alguna de las listas anteriores, no necesariamente significa que no tiene soporte para VoWiFi. Puede tener, pero por ahora ningún operador ofrece el servicio de llamadas WiFi para él. Para despejar la duda, puedes seguir los siguientes pasos para activar las llamadas WiFi en tu móvil Android (si no ves las opciones del tutorial, no tienes VoWiFi):

Entra en Ajustes o Configuración.

Selecciona Redes e Internet o Conexiones (los nombres de las opciones varían según el fabricante). También puedes usar el buscador de los ajustes para buscar la opción “Llamadas WiFi” más fácil y rápido.

o (los nombres de las opciones varían según el fabricante). Activa la opción Llamadas WiFi.

¿No encontraste esta opción en tu Android? Aún no te alarmes, puede que esté escondida en la app Teléfono. Para comprobarlo, sigue estos pasos:

Abre la app Teléfono (desde donde haces llamadas normales).

(desde donde haces llamadas normales). Presiona los tres puntos que están en la parte superior derecha.

que están en la parte superior derecha. Pulsa en Ajustes .

. Busca la opción Llamadas WiFi y actívala.

Si tienes un iPhone, lo único que debes hacer para activar las llamadas VoWiFi es esto:

Ingresa en Ajustes .

. Selecciona Teléfono .

. Presiona el interruptor de la opción Llamadas por Wi-Fi.

En fin, eso es todo lo que necesitas saber sobre las llamadas WiFi. Si tienes alguna pregunta al respecto, háznosla desde los comentarios.