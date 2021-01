Pese a las prohibiciones que Estados Unidos ha impuesto a Huawei, la marca china sigue lanzando smartphones realmente muy buenos tanto por lo potentes que son como por sus geniales cámaras. Lastimosamente, no podemos decir lo mismo de su sistema operativo que, si bien sigue siendo Android, ahora viene sin los servicios y aplicaciones de Google.

Esto dificulta bastante el uso e instalación de muchas aplicaciones a las que todos estamos acostumbrados a disfrutar en un Android con Google. Por suerte, muchos desarrolladores se han dado a la tarea de crear métodos para instalar los servicios de Google en los móviles Huawei y Honor. El problema es que muchos de estos métodos son un poco complicados de seguir, no funcionan del todo bien o ya han dejado de servir.

Por esa razón, en esta ocasión te traemos una nueva forma de instalar los servicios de Google en tu dispositivo Huawei u Honor. Se trata de uno de los métodos más sencillos que han surgido hasta ahora, ya que solo tendrás que usar una simple aplicación para lograr tu objetivo.

Cómo instalar Google Play en los Huawei y Honor gracias a la app Dual Space

Dual Space es el nombre de la nueva aplicación que ha aparecido en Internet que te permite instalar Google Play (con los servicios de Google incluidos) fácilmente en tu Huawei u Honor sin Google. Realmente, el verdadero propósito de esta aplicación es permitirte clonar aplicaciones para abrir dos cuentas distintas de una app en un mismo móvil.

Sin embargo, curiosamente, la app viene con los servicios de Google incluidos, por lo que al instalarla en tu Huawei u Honor automáticamente te instala también Google Play sin que tú tengas que hacer nada. ¿De dónde salió esta aplicación? En realidad, no se sabe muy bien. Los populares youtubers Eloy Gómez TV y Pablo Lettelier la han compartido en sus canales y han verificado que funciona sin problemas y sin nada raro, aunque no debemos fiarnos.

Úsala bajo tu propio riesgo y preferiblemente no utilices la Google Play Store que instala esta app con tu cuenta de Google personal, ya que no sabemos quién está detrás de esta app. Dicho eso, aquí abajo te dejamos el enlace para descargar el APK de Dual Space en UpToDown.

Descargar | APK de Dual Space

Una vez descargado el APK, presiónalo e instálalo como lo harías con cualquier otro. Tras la instalación, abre la app, concédele los permisos solicitados y luego verás que Google Play Store ya estará en tu móvil para que descargues las aplicaciones que quieras.

Móviles compatibles con este método y limitaciones

De momento, se ha confirmado que la aplicación Dual Space puede instalar sin problemas Google Play Store en los siguientes dispositivos:

Huawei P40 Pro+, P40 Pro, P40, P40 Lite y P40 Lite E.

Huawei Mate 30 Pro y Mate 30.

Huawei Mate XS.

Huawei Nova 7i.

Huawei Matepad Pro.

Honor V30 pro

Huawei Y7P.

Huawei Matepad T8

Honor 20i.

Huawei Y8P.

Huawei Nova 7 SE y Nova 7 5G.

En otros dispositivos puede que funcione o no. En el Huawei Y6P, por ejemplo, no funciona. Asimismo, vale la pena aclarar que con esta aplicación tu Huawei u Honor no funcionará como si tuviera los servicios de Google de forma nativa. Hay varias limitaciones a tener en cuenta, pero las principales son estas:

Las aplicaciones en versión beta que ofrece Google Play Store no funcionan.

Hay muchos juegos y apps que no se pueden instalar o funcionan mal con estos servicios de Google.

con estos servicios de Google. Las apps que te pidan el permiso de acceder siempre a la ubicación tampoco funcionan.

No puedes descargar el contenido que has comprado en Google Play Store.

en Google Play Store. Dual Space fija una notificación en tu móvil que es por donde te llegarán las notificaciones de las apps (con algo de retraso) que usen los servicios de Google.

En fin, te recomendamos que pruebes tú mismo Dual Space y así compruebes si te sirve para lo que necesitas.