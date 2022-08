¿Ya tienes los nuevos Pixel Buds Pro? ¡Felicidades! Te has hecho con uno de los mejores auriculares Bluetooth TWS del mercado, pero si estás aquí es porque algo ha ido mal. Concretamente, Google Assistant no está funcionando en tus Pixel Buds Pro como debería. Esto no es nada raro, pues en los últimos días los foros de Reddit, Twitter y demás plataformas donde la gente va a quejarse, se han llenado de publicaciones denunciando que el Asistente de Google no funciona en sus Pixel Buds Pro.

Según lo que hemos podido investigar, la razón de este fallo es nada más y nada menos que Android 13. Sí, la última actualización de Android ha llegado con problemas que afectan directamente al uso de Google Assistant en los Pixel Buds Pro. Precisamente, la app de Google no está respondiendo a ningún comando como ‘OK, Google’. Ni siquiera tocar y mantener los Pixel Buds Pro hace que el Asistente de Google funcione en estos auriculares. ¿Hay alguna solución? Sí, enseguida te la mostramos.

Cómo solucionar Google Assistant en los Pixel Buds Pro si no funciona

Como dijimos antes, la más reciente actualización de la app de Google para dispositivos con Android 13 ha hecho que el Asistente de Google no funcione en los Pixel Buds Pro. Los métodos comunes para solucionar problemas, como olvidar el dispositivo y volver a instalarlo, borrar la memoria caché y volver a emparejar tu voz, no parecen funcionar.

Afortunadamente, Google ya está al tanto del problema y pronto lanzarán una actualización de la app que lo arreglará. Mientras tanto, puedes seguir usando Google Assistant en tus Pixel Buds Pro con las siguientes soluciones.

Regresa a una versión anterior de la app de Google

Para ello, simplemente sigue estos pasos:

Desinstala la última actualización de la app de Google desde Configuración > Aplicaciones > Google > Desactivar . Luego tendrás que confirmar que quieres devolver la app a su versión de fábrica (se borrarán todos los datos) y finalmente volver a Activar la app.

. Luego tendrás que confirmar que quieres devolver la app a su versión de fábrica (se borrarán todos los datos) y finalmente volver a Activar la app. Ten en cuenta que el nombre de las opciones y la ruta puede variar, según la capa de personalización de tu Android. Una forma más universal y sencilla de desinstalar las actualizaciones de la app de Google en Android es ir a Google Play Store, buscar la app de Google en la tienda y pulsar el botón Desinstalar .

. Ahora que has desinstalado la versión problemática de la app de Google, opcionalmente puedes instalar una versión no tan antigua que no tenga errores, como la número 12. En APKMirror puedes encontrar el APK de cualquier versión de la app de Google que desees.

que no tenga errores, como la número 12. En APKMirror puedes encontrar el APK de cualquier versión de la app de Google que desees. Seguidamente, procede a resetear tus Pixel Buds Pro.

Vuelve a emparejar los auriculares con tu smartphone.

¡Listo! De esa forma, al no estar usando la última versión de la app de Google que tiene fallos, podrás usar al asistente en tus auriculares sin problemas.

Actualizar la app de Google será la solución definitiva

No puedes usar para siempre una versión desactualizada de la app de Google. Si bien al momento de escribir este artículo aún no está disponible una nueva versión de la aplicación que arregle el problema, posiblemente cuando tú lo estés leyendo ya exista una actualización que solvente todo. Recuerda que, cada vez que una app se actualiza con problemas, el desarrollador (en este caso Google) comienza a trabajar inmediatamente en una nueva actualización para solucionarla.

Así que, en pocas palabras, ve a Google Play Store y actualiza la app de Google de ser posible. Si no hay más actualizaciones y el fallo persiste, entonces mantente en una versión antigua como te explicamos antes.