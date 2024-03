Los eclipses solares son sin lugar a dudas uno de los mejores espectáculos que nos puede ofrecer la naturaleza. Y al ser fenómenos tan poco usuales, es normal que todos quieran fotografiarlos para el recuerdo.

Y no, no necesitas tener una cámara réflex profesional para fotografiar un eclipse solar. De hecho, la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) afirma que es posible tomar buenas fotos de un eclipse solar con el móvil. Así es, la NASA ha publicado una serie de recomendaciones para fotografiar eclipse y a continuación te contamos cuáles son.

4 consejos de la NASA para fotografiar un eclipse solar con el móvil

Fotografiar un eclipse solar es más sencillo que sacarle fotos a un eclipse lunar. Ahora bien, de igual manera es importante tener una preparación previa para obtener buenas fotos del eclipse. A continuación, te presentamos las 4 recomendaciones de la NASA para tomar fotos del eclipse solar.

Consejo #1: protege tus ojos y la cámara de tu móvil

Para empezar, debes saber que mirar directamente al sol es peligroso para tus ojos y para la cámara de tu móvil. Por ello, lo primero que tienes que hacer si te planteas fotografiar el eclipse solar es comprarte unas gafas de eclipse y un filtro de eclipse para la cámara de tu teléfono para prevenir daños irreversibles a tu salud visual y móvil.

Ahora bien, es importante que sepas que el filtro de cámara (que ronda los 15 € en Amazon) se tiene que retirar del móvil cuando la luna bloquee totalmente al sol para así obtener una fotografía en la que se aprecie el borde externo del sol, es decir, la corona solar.

Consejo #2: fotografía con el sensor teleobjetivo… ¿Tu móvil no es de gama alta? Descuida, cualquier cámara sirve

Lo ideal es fotografiar el eclipse con un teléfono de gama alta para usar el teleobjetivo. Este es el sensor que permite hacer zoom óptico al fotografiar sin perder la calidad de la imagen. En tu móvil se activa eligiendo las opciones 2x, 3x o 5x que aparecen en la interfaz de la app de cámara.

Ahora bien, si tu móvil no tiene cámara teleobjetivo, pues no te preocupes, aun así puedes obtener buenas fotos del eclipse. Y es que para estos casos la NASA recomienda concentrarse en entorno y hacer fotografías del paisaje y de como este cambia con el eclipse. Es decir, no te enfoques solo en el eclipse solar, mira a su alrededor.

Consejo #3: usa un trípode y un obturador remoto de ser posible

Una buena fotografía de un eclipse solar requiere de mucha estabilidad. Por eso, lo mejor que puedes hacer es usar un trípode para obtener fotos estables y sin movimiento. Además, puede resultar de gran ayudar usar un obturador remoto para evitar el movimiento del móvil al pulsar su pantalla para tomar la foto.

Consejo #4: práctica con las configuraciones de tu cámara y usa los parámetros apropiados

Finalmente, la última recomendación de la NASA es que practiques con la configuración de la app de cámara de tu móvil. La mayoría de los teléfonos actuales hacen ajustes automáticos de cámara según el entorno. Si tu móvil es así, te recomendamos desactivar las funciones de IA, el modo nocturno, flash y el autoenfoque (AF).

Asimismo, la app de cámara de algunos móviles deja hacer ajustes manuales del ISO, la apertura y otros parámetros. Si tu teléfono no tiene esta opción, puedes probar instalando una app de cámara profesional… ¿Qué configuración hacer? Pues la siguiente:

Coloca el ISO entre 200 – 400.

entre 200 – 400. Ajusta la apertura a f/2.4 (o más de ser posible).

a f/2.4 (o más de ser posible). Usa una velocidad de obturación de entre 1/1000 y 1/4 segundos.

