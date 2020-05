Antes de que los servicios de almacenamiento en la nube como iCloud, Google Fotos y Drive fueran una realidad, Facebook era el lugar donde las personas depositábamos nuestras fotos y las guardábamos para la posteridad. Y es que no hay que olvidar que Facebook ha formado parte de nuestras vidas desde 2006, mucho antes de que los smartphones inteligentes y sus servicios que nos hacen la vida más fácil existieran. Por ello, aunque no uses mucho Facebook en la actualidad, es muy posible que todavía tengas algunas fotos y vídeos en la plataforma que no quieres perder.

Ahora mismo, nadie concibe a Facebook como un servicio de almacenamiento seguro. De ahí a que lo ideal sea pasar todas esas fotos y vídeos que tienes en Facebook a un servicio como Google Fotos. Por suerte, Facebook ha lanzado una herramienta que permite hacer exactamente eso y aquí te enseñamos cómo usarla. ¡Es muy fácil y podrás hacerlo en pocos minutos!

Cómo transferir todas tus fotos y vídeos de Facebook a Google Fotos

Puedes descargar todas tus fotos de Facebook en Google Fotos desde la app para móviles o desde la app web de la red social. Sin embargo, aquí te enseñaremos a hacerlo con capturas de la aplicación para Android, aunque los pasos y los nombres de las opciones son prácticamente los mismos en todas las apps de Facebook. Así que, ya sea en tu móvil o PC, sigue estos pasos para pasar tus fotos de Facebook a Google Fotos:

Abre la app de Facebook .

. Pincha las tres rayas horizontales mostradas en la esquina superior derecha de la app.

mostradas en la esquina superior derecha de la app. Ahora presiona en Configuración y privacidad y luego en Configuración .

. Seguidamente, baja hasta la sección Tu información en Facebook. Allí selecciona la opción Transferir una copia de tus fotos o vídeos .

. Por razones de seguridad, Facebook te pedirá que introduzcas la contraseña de tu cuenta .

. Una vez que Facebook ha verificado que la cuenta te pertenece, tendrás que elegir el destino de tus fotos. Google Fotos es la única opción por ahora, así que no tendrás que elegir nada realmente. Lo que sí debes elegir es si quieres que se transfieran primero tus fotos o tus vídeos, ya que no puedes elegir los dos a la vez. Tendrás que repetir todo este proceso para descargar el contenido restante.

Pulsa en Siguiente y después concede a Facebook el permiso necesario para añadir contenido a tu cuenta de Google Fotos.

y después concede a Facebook el permiso necesario para añadir contenido a tu cuenta de Google Fotos. Por último, presiona en Confirmar transferencia.

¡Listo! Ahora tú ya no tendrás que hacer nada. Solo espera a que Facebook añada todas tus fotos a tu cuenta de Google Fotos. Esto puede tardar mucho, sobre todo si tienes muchas fotos en Facebook. Sabrás que Facebook ya ha comenzado a hacer la transferencia cuando el estatus de la misma pasa de “Pendiente” a “En progreso”. De cualquier forma, cuando la transferencia haya finalizado, verás en Google Fotos varias carpetas de nombre “Copia de (nombre de tus carpetas en Facebook)”

Por si te avergüenzan algunas fotos viejas de Facebook, aquí te dejamos un artículo para que aprendas a ocultar fotos en Google Fotos.