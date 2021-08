Si se te ha olvidado tu contraseña de acceso a Facebook, es muy sencillo recuperarla y poder iniciar sesión como siempre. Sin embargo, si de verdad te has cansado de tener que memorizar una contraseña y de equivocarte mil veces antes de entrar a tu cuenta, no te preocupes. ¡Hay varias formas de iniciar sesión en Facebook sin contraseña!

En este artículo te explicamos paso a paso cómo entrar en tu Facebook sin contraseña, y de forma totalmente segura. ¡Vamos allá!

Entra a tu perfil de Facebook directo usando un código QR

Para poder entrar a tu Facebook mediante código QR, necesitas un móvil con lector de códigos QR, que no tienes por qué instalar desde terceros. ¡Es muy sencillo!

Desde el dispositivo donde quieras iniciar sesión, introduce tu correo electrónico y dale a “Iniciar sesión con el teléfono”. Se abrirá un código QR en otra pestaña, con instrucciones para escanearlo. Abre la aplicación de Facebook en el móvil. Abre el menú haciendo clic en el icono de las tres rayitas situado en la esquina superior derecha y busca “Código QR”. Entra en el primer resultado de búsqueda, en Accesos directos de Facebook. Usa el escáner del móvil para leer el código, y la sesión se iniciará automáticamente en el otro dispositivo.

¿Aún no tienes un lector de código QR en tu Android? A continuación te dejamos enlaces de descarga de los más recomendados de la Play Store:

Recibir un código de inicio de sesión al móvil o al correo electrónico

Al iniciar sesión en Facebook puedes elegir la opción “¿Has olvidado tu contraseña?”, y entonces te enviarán un código de inicio de sesión. Puedes elegir entre recibir un SMS al móvil de contacto que configurases en tu cuenta, o un e-mail a tu correo de Facebook.

Si lo haces desde el móvil y le das los permisos necesarios a la app, ni siquiera tendrás que escribir tu correo a mano en caso de elegir esta opción. Ella solita te dará a elegir entre todos los correos que tengas abiertos en tu dispositivo. ¡Mucho más cómodo!

Crea un acceso directo con tu cuenta de Facebook abierta

Crear un acceso directo en Android es muy fácil y práctico. Y, si no borras las cookies de tu dispositivo, guardar tu cuenta de Facebook abierta como acceso directo es de lo más cómodo. ¡Ni siquiera tienes que instalar la app!

Entra a tu cuenta de Facebook desde el navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…). Abre el menú desde el icono de los tres puntitos situado arriba a la derecha. Pulsa en la opción “Añadir a pantalla de inicio”. Elige el nombre que quieras ponerle al acceso directo (“Facebook” es el nombre por defecto” y dale a “Añadir”. ¡Ya tienes el acceso directo a tu Facebook en la pantalla de inicio, entre las demás aplicaciones!

Así, ya no tendrás que volver a iniciar sesión en el dispositivo. El acceso directo guarda también tus datos de acceso, por lo que lo único que tendrás que hacer cada vez que quieras entrar a tu perfil es darle al icono de Facebook que se habrá creado en tu pantalla de inicio.

De hecho, esta opción es tan práctica que, como puedes ver en la primera imagen, hasta Facebook te lo recomienda al iniciar sesión desde el navegador.

¿Cómo iniciar sesión directo en Facebook Lite sin contraseña?

Como seguramente ya sepas, existe una versión alternativa de la app de Facebook, mucho más ligera y rápida. Por lo demás, ambas versiones son muy parecidas, por lo que los métodos para iniciar sesión sin contraseña son los mismos. ¡Así que no te preocupes uses la app de Facebook que uses!

En cualquier caso, recuerda que puedes cambiar tu contraseña de Facebook igual que puedes modificar tu correo electrónico u otros datos personales de tu cuenta.

La clave es encontrar una manera de iniciar sesión en tu perfil de Facebook que te resulte cómoda, sencilla y práctica. Y si usar usuario y contraseña no es ni cómodo, ni sencillo, ni práctico para ti, tienes más opciones para elegir. ¡Tú decides cómo entrar a tu cuenta!