Aunque MIUI es una excelente capa de personalización que con cada actualización se ha hecho más ligera y fluida, hay algo que aún no nos gusta. Y sí, es esa forma tan complicada que tiene para configurar ciertas funciones del sistema.

A veces puede resultar imposible encontrar la función que queremos configurar en el menú de ajustes, por ejemplo, cuando quieres desactivar las ventanas flotantes. Si no logras dar con el apartado donde se encuentran los ajustes de las ventanas flotantes, no te preocupes. Aquí te explicaremos los pasos que tienes que seguir para hacerlo.

Cómo desactivar las ventanas flotantes de Xiaomi en MIUI

Las ventanas flotantes han sido una de las funciones más criticadas de la capa de personalización de Xiaomi y se espera que venga mejorada en MIUI 13. ¿Cuál es el problema con esta función? Que la marca china no solo la activa por defecto en los móviles, sino que además no puede desactivarse. Así como lo lees, MIUI no permite deshabilitar las ventanas flotantes. Pero tranquilo, a continuación te traemos tres cosas que puedes hacer para que las ventanas flotantes de MIUI dejen de molestarte.

Aprende a usar las ventanas flotantes, ¡no es tan difícil!

Lo más probable es que quieras desactivar las ventanas flotantes porque no las sabes usar. De seguro te pasa que cuando aparece en pantalla una notificación e intentas abrirla, accidentalmente deslizas hacia abajo activando la función de ventana flotante y en ese momento te vuelves loco. Terminas con una ventana flotante en tu móvil que no sabes ni cómo cerrar.

Pero si aprendes a usar esta función te darás cuenta de que en realidad es muy útil. Con ella puedes abrir apps en pequeñas ventanas sin tener que salir de la aplicación que estabas usando. Y aprender a sacarle provecho a las ventanas flotantes no es difícil, solo tienes que hacer el tutorial que ofrece MIUI para esta función. ¿No sabes dónde encontrarlo? Pues sigue estos pasos para conseguirlo:

Abre el menú de configuración de tu móvil.

de tu móvil. Ve hacia abajo hasta encontrar la sección Funciones especiales .

. Una vez entres en este apartado debes presionar sobre Ventana flotante .

. Aquí te aparecerán los tutoriales para aprender a abrir una ventana, cerrarla, moverla o minimizarla. Pulsa sobre ellos para completarlos y listo.

Desactiva las notificaciones flotantes

Otra de las soluciones que te traemos para deshacerte de las ventanas flotantes, es desactivar las notificaciones flotantes. Este tipo de notificaciones son las que permiten crear estas ventanas. Pero debes saber que, si las desactivas, las notificaciones que te lleguen ya no se mostrarán en pantalla, solamente las podrás ver en la barra de notificaciones y en la pantalla de bloqueo. Para hacer esto debes realizar lo siguiente:

Entra en el menú de ajustes de tu Xiaomi.

de tu Xiaomi. Busca y pulsa la opción Notificaciones y Centro de control .

. Luego, presiona el botón de Notificaciones flotantes .

. Aquí te aparecerá una lista de todas las apps que tienes instaladas en el móvil. Es así como puedes elegir en que aplicaciones desactivar las notificaciones flotantes para no tener que volver a ver las ventanas flotantes.

Instala un launcher en tu Xiaomi

La última opción que te traemos para deshabilitar esta función en tu Xiaomi es instalar un launcher. Las ventanas flotantes solo funcionan cuando se usa el launcher que trae por defecto MIUI. Por ello, si lo cambias, puedes desactivarlas. Si vas a hacerlo, te recomendamos que pruebes el Nova Launcher 7, una de las mejores opciones para personalizar tu móvil Android.

Y tú… ¿Cuál de estas soluciones aplicarás para resolver tu problema con las ventanas flotantes?