Con esto del confinamiento, probablemente ahora mismo tienes más tiempo libre que nunca y de seguro ya estás cansado de usarlo para dormir y ver todas las películas y series que tenías pendiente. Así que lo único que te queda en tu “lista de por hacer” es aprender nuevas cosas que no solo potencien tus estudios regulares, sino que además te sirvan para otros aspectos de la vida. Por suerte, en Internet existen muchos cursos online gratuitos que puedes hacer sin salir de casa y sin gastar dinero.

Sin embargo, también hay que decir que muchos de esos cursos online no tienen ningún tipo de aval académico importante, por lo que no valen la pena, aunque sí que hay algunos que son de calidad. De cualquier forma, si no quieres perder tu tiempo investigando cuál curso online es bueno y cuál no, lo mejor es que empieces uno de los cursos gratis de Google. ¿No sabías que la prestigiosa compañía de Mountain View ofrece cursos gratis? Pues sí, incluso varios de ellos incluyen certificados gratis para que puedas presumirlos.

Google Actívate, la plataforma de Google con cursos online gratuitos para todos

Todos los cursos online gratuitos que ofrece la gran G se encuentran en su plataforma Google Actívate. Al acceder a ella, encontrarás un total de 33 cursos pertenecientes a tres categorías distintas: desarrollo profesional, marketing digital y datos y tecnología. Para iniciar cualquiera de los cursos que te interese no tienes que salir de casa ni pagar nada, simplemente regístrate en la plataforma y apúntate al curso de tu interés.

La duración de los cursos es variable y depende del contenido de los mismos. Hay cursos que solo duran 1 hora, pero también hay otros que se terminan en 40 horas. Por supuesto, los cursos más largos son los que incluyen certificación, mientras que los cortos “solo” te dejan el conocimiento adquirido al terminarlos. De cualquier forma, todos los cursos están divididos en módulos para que puedas hacerlos poco a poco sin que se te hagan cansinos.

Aquí están los cursos gratis de Google que incluyen certificación

Si solo te interesan los cursos gratuitos de Google con certificación, los cuales duran 40 horas, estos son los que puedes elegir:

Ten en cuenta que, para obtener la certificación oficial de estos cursos, debes aprobar un examen final, el cual en algunos casos es gratis y en otros de pago. Aun así, son la mejor inversión de tiempo (y dinero) que puedes hacer durante el confinamiento, pues sus certificaciones están muy bien valoradas por las empresas actualmente. Además, siempre es bueno añadir nuevos conocimientos a tu cerebro y a tu currículo.

Estos son los cursos cursos cortos que Google ofrece sin coste alguno

Ahora bien, si el teletrabajo y la familia en casa te tienen bastante ocupado durante el confinamiento, entonces deberías optar por los cursos cortos que ofrece Google. Estos no incluyen certificación, pero duran entre 1 hora y 7 horas. Son rápidos, efectivos y te dejan un aprendizaje valioso para tu negocio o carrera profesional.

Aquí tienes el listado de los 24 cursos cortos de Google que puedes realizar gratis:

¡Pincha el curso que te interesa y empieza a aprender! Recuerda que lo único que necesitas es una cuenta de Google y acceder a la plataforma desde el navegador de tu PC, móvil o tablet. No tienes que pagar nada (salvo que quieras una certificación en ciertos cursos), así que ya no tienes excusa para no aprovechar el confinamiento y hacer algo productivo.