Imagina que te llega una notificación importante a tu Android y quieres convertirla en un recordatorio. Tienes dos vías, hacerlo a mano o bien convertirla directamente en una nota de Google Keep. La aplicación de notas de Google ha mejorado tanto que ahora permite convertir mensajes importantes en notas o recordatorios, y en este artículo te explicamos cómo hacerlo.

Así puedes convertir las notificaciones en recordatorios con Google Keep

Cuando recibes una notificación que el sistema operativo considera importante (como comprar leche o algún otro recado importante) aparecerá un activador de Google Keep dentro del mensaje que dice “Establecer recordatorio” de forma automática. Eso sí, no funciona con todas las aplicaciones de mensajería (de momento parece que solo con Telegram y WhatsApp). Activar estos recordatorios es sencillo:

Cuando te aparezca el recordatorio en una notificación, tu móvil abrirá Google Keep a pulsar en “Establecer recordatorio”.

Con Google Keep abierto configura el recordatorio a tu gusto .

. Si tienes Google Keep vinculado con el Asistente de Google y el Calendario, verás el recordatorio en los tres lugares simultáneamente.

Esta función parece no estar limitada a Google Keep, ya que incluso te permite configurar recordatorios dentro de Google Tasks. Sin embargo, parece que las aplicaciones y servicios de terceros similares a Todoist no pueden aprovechar esto.

¿Cómo ver estas acciones inteligentes?

Estos recordatorios están ligados a las notificaciones inteligentes de Android. De momento no todos los usuarios disfrutan de ellas. Es más, creemos que podría estar ligado a un parche de seguridad reciente o a una versión beta de los servicios de Google. No se pueden activar de forma manual, simplemente Google Keep las detecta y a veces muestra el mensaje. No siempre funcionan bien y en algunos mensajes aparecerá la opción, pero en otros no.

Y a ti, ¿qué te parecen estos recordatorios de Google Keep en Android?