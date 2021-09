Los teléfonos de Xiaomi tienen muchísimas bondades, pero su capa de personalización MIUI no es precisamente una de ellas. Además de que ofrece muchas funciones que la mayoría de usuarios no utilizan, incluye bloatware o aplicaciones impuestas por el fabricante que no se pueden desinstalar. Algunas de ellas son útiles, pero la gran mayoría son simplemente innecesarias e incluso perjudiciales.

Y es que muchas de las aplicaciones que traen los Xiaomi se conectan a Internet en segundo plano haciendo que tu móvil se ponga lento, consuma más datos y gaste más batería. Aunque, para ser justos, esto no solo sucede con las apps preinstaladas de los Xiaomi. Algunas apps que descargas de Google Play Store también usan Internet en tu móvil cuando no las tienes abiertas.

Sea cual sea la aplicación que no quieres que se conecte a Internet de fondo en tu Xiaomi, aquí te enseñaremos paso por paso cómo bloquear su acceso a Internet. Eso sí, recuerda que algunas apps necesitan conectarse a Internet siempre para que funcionen bien (para enviarte notificaciones, actualizar contenido, etc.).

Truco: cómo bloquear el acceso a Internet de una aplicación en un Xiaomi

Cómo evitar que una app se conecte a Internet en MIUI 1 de 2

Las apps de redes sociales necesitan conectarse a Internet de fondo para avisarte cuando te llega un nuevo mensaje o cuando te mencionan en una publicación. Lo mismo aplica para las apps de correo electrónico. Y las apps que modifican tu Internet, como las de VPN o las bloqueadoras de anuncios, también deben tener libre acceso a Internet mientras estén activas.

Otras aplicaciones, como un explorador de archivos, una galería o una calculadora, no tienen motivo para conectarse a Internet en segundo plano. La mayoría de juegos tampoco. Puedes impedir que ese tipo de apps se conecten a Internet en tu Xiaomi de esta manera:

Abre la app Configuración o Ajustes .

. Pulsa en Aplicaciones .

. Ve a Administrar aplicaciones .

. Selecciona la app que no quieres que use Internet.

que no quieres que use Internet. Toca en Restringir uso de datos .

. Ahora, desmarca las conectividades que no quieres que use: WiFi, datos móviles o ambos .

. Por último, presiona en Aceptar.

¡Eso es todo! Así, la aplicación que restringiste no se podrá conectar a Internet, ni siquiera cuando la abras. Sin embargo, puedes repetir estos pasos cuando necesites que la app se conecte a Internet para revertir la acción.

Lastimosamente, no existe un método que te permita limitar la conexión a Internet de una app solo en segundo plano. Lo más parecido que puedes hacer es desactivar las notificaciones de la app, de tal forma que te moleste menos pese a que igualmente se conectará a Internet.