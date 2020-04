No hace que te introduzcamos Netflix, es una de las mayores plataformas de streaming que existen a día de hoy. Tiene mil y una opciones para hacerte la vida más fácil y hoy os vamos a contar cómo puedes poner un PIN a tu perfil o a la cuenta entera si lo prefieres, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Poner un PIN a tu cuenta de Netflix no tiene ningún misterio

El proceso como tal no tiene ningún tipo de misterio y podrás usarlo para bloquear ciertos perfiles dentro de la misma cuenta. El propósito principal es que los niños no puedan acceder a ellos y no vean contenido inadecuado pero vamos, puedes usarlo para lo que te venga en gana. No te juzgamos.

Tan solo sigue estos pasos y en menos de 5 minutos ya lo tendrás todo listo:

Entra a la app de Netflix en tu móvil y busca el icono de Más.

Pulsa en el apartado “Cuenta” y baja hasta donde dice “Perfiles y controles parentales”.

Elige el perfil que quieras bloquear (lo puedes hacer con todos si quieres) y en la opción “Bloqueo de perfil” podemos hacer clic en cambiar y a continuación crear un PIN.

Desde el ordenador el proceso es prácticamente el mismo.

¡Así de fácil!

Si lo prefieres también puedes elegir que no salgan títulos con ciertas valoraciones de edad o simplemente bloquear ciertas series o películas concretas. Tienes varias opciones para escoger si quieres que tus hijos vean solo lo recomendado. Desde la web oficial de Netflix puedes echar un ojo a los detalles.

Antes de irnos te dejamos con algunas series de Netflix con muchas temporadas para ver en cuarentena. Otra cosa pero tiempo de sobra seguro que tienes para consumir contenido, ¿este mes sí que se paga la suscripción con gusto no crees?