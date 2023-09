¿Eres de esos usuarios que no pueden dejar de ver vídeos en TikTok? Si tu respuesta es “sí”, desde ya te aconsejamos reducir la cantidad de tiempo que pasas dentro de dicha red social, pues no es para nada saludable visualizar tanto contenido de forma diaria.

Por otro lado, si lo que deseas es seguir disfrutando de aquellos vídeos de TikTok que te parecen interesantes, pero necesitas utilizar otras aplicaciones en tu dispositivo móvil, ¡tenemos la solución para ti! Gracias a las distintas actualizaciones que ha recibido la app para Android e iOS, ya puedes ver vídeos de TikTok en una ventana flotante.

A diferencia de lo que sucede en YouTube, no necesitarás pagar absolutamente nada para poder disfrutar de esta útil función, pues TikTok le permite a cualquier usuario ver vídeos en segundo plano. ¿Te interesa saber cómo activarla? Échale un vistazo a nuestra guía paso a paso.

¿Cómo ver vídeos de TikTok en una ventana flotante?

Antes de que realices el tutorial que vamos a mostrarte a continuación, deberás actualizar la app de TikTok a la última versión, ¿por qué? Porque esta función solo está presente en aquellos teléfonos que tengan actualizada la aplicación oficial.

Lo primero que deberás hacer es abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social en cuestión, tendrás que mantener pulsado en el medio de la pantalla .

. Esto hará que se despliegue un menú con varias opciones. Dentro del mismo, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Imagen dentro de imagen”.

Luego, deberás presionar en el botón de color rojo que dice “Activar”.

Se abrirá una pantalla llamada “Mostrar sobre otras aplicaciones”. Busca la app de TikTok.

Cuando la hayas encontrado, deberás presionar sobre la aplicación en cuestión .

. Activa el botón que está a la derecha de “Permitir mostrar sobre otras aplicaciones”, y luego regresa a la app de TikTok.

de “Permitir mostrar sobre otras aplicaciones”, y luego regresa a la app de TikTok. TikTok te indicará que el modo imagen dentro de imagen fue activado correctamente.

Cuando abras otra app en tu móvil, seguirás viendo el vídeo de TikTok en una ventana flotante.

Así mismo, podrás pasar de vídeo, como así también pausarlo, utilizando los elementos que aparecen dentro de dicha ventana.

Por último, en caso de que no te aparezca la opción “Imagen dentro de imagen” en tu dispositivo móvil, no te quedará otra alternativa que esperar a que dicha función llegue a tu país. De igual forma, si eres ansioso y no tienes ganas de aguardar a que TikTok la libere en la región en la que te encuentras, podrás descargar la versión Beta para probarla antes que los demás.