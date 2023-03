¿Quieres ver un mensaje en Instagram pero sin abrir la app? Aunque no lo creas, esta es una petición muy común entre los usuarios de esta plataforma. Es por ello que, en esta ocasión, te mostraré los mejores trucos para poder leer las notificaciones en Instagram, sin necesidad de entrar en la app.

Trucos para ver mensajes en Instagram sin abrir la app

Hoy en día, existen muchos métodos para que los usuarios puedan revisar su mensajería sin que la otra persona pueda notarlo, aquí te traigo los tips más prácticos y efectivos para poder lograrlo:

Restringe la cuenta

Con este método, podrás ver el mensaje sin correr el riesgo de que se marque como leído. Es una función fácil y discreta, ya que la otra persona no tendrá conocimiento alguno si leíste o no el mensaje y tampoco sabrá si restringiste su cuenta.

Este es un procedimiento sencillo, solo sigue estos pasos para restringir la cuenta de otra persona en Instagram:

Abre la app de Instagram en tu móvil. Haz clic en la pestaña de Búsqueda, escribe el nombre de la cuenta que desees restringir y entra en su perfil. Posteriormente, oprime en la opción de los tres puntos en la esquina superior derecha. Finalmente, haz clic en Restringir y listo.

Con este sencillo truco podrás ver todos los mensajes en el momento que desees sin que la otra persona lo sepa.

Lee el mensaje desde el centro de notificaciones de tu móvil

Es una excelente forma para poder ver los mensajes en Instagram sin abrir la app, sin embargo, esta opción también tiene sus riesgos. Del mismo modo, con este método podrás leer todo el contenido de la conversación sin que el remitente lo sepa.

Lo que debes hacer es abrir la sección de notificaciones de tu Android, presiona en la notificación de Instagram y lee el contenido, pero ¡ten cuidado! Debes fijarte bien en donde oprimes o hacer doble clic. Si cometes este error, puedes abrir la app y todo lo que querías evitar, ocurrirá.

Usa apps de terceros

Puedes recurrir a este método si las opciones anteriores no te han convencido del todo. Te recomiendo usar Unseen Chat, la cual puedes adquirir de manera gratuita desde la Play Store.

Con ella puedes revisar todos los mensajes de Instagram y otras apps de mensajería usando su modo incógnito. De esta manera, no dejarás en visto ninguna notificación.

Revisa los mensajes sin estar conectado a Internet

Esta es otra recomendación excelente para revisar tus mensajes sin que la otra persona sepa. Instagram no detectará al usuario cuando este no tenga conexión a Internet, además no funcionaran las notificaciones hacia la cuenta remitente, es por ello que el mensaje no quedará en visto.

Solo debes activar el modo avión desde el centro de ajustes rápidos de tu Android. Asegúrate que todas tus redes se han desactivado, entra en la app de Instagram y mira tus mensajes sin problema alguno. Luego de que termines, sal de la app y posteriormente desactiva el modo avión de tu dispositivo y listo.

Si además te interesa saber cómo reportar un comentario en Instagram para que lo borren, haz clic en el enlace y conoce todo lo relacionado con este tema.