Los FPS (frames por segundo) son una medida de la fluidez y la calidad de la imagen que se muestra en la pantalla de un dispositivo. Cuantos más FPS, mejor se verán los gráficos, especialmente en los juegos y las aplicaciones que requieren mucho movimiento. Sin embargo, no todos los móviles tienen la opción de mostrar los FPS en la barra de estado o en el panel de ajustes rápidos.

Si tienes un Samsung Galaxy estás de suerte, ya que One UI (la capa de personalización de estos smartphones) tiene no solo una, sino dos opciones para ver los FPS y otros datos en tiempo real en los juegos. En este artículo te explicaremos cómo ver los FPS en cualquier móvil Samsung Galaxy usando la aplicación gratuita que ofrece la marca para ello y la función avanzada integrada en las opciones de desarrollador.

Cómo mostrar los FPS, GPU y CPU en un juego desde tu Samsung Galaxy

Cóm ver los FPS en Samsung Galaxy 1 de 3

Para poder ver los FPS en cualquier juego que ejecutes en tu Samsung Galaxy necesitarás la aplicación Game Plugins con el plugin «Perf Z» que te permitirá monitorizar varios parámetros en tiempo real, desde los FPS hasta la temperatura del dispositivo. Para instalar esta aplicación y usarla en los juegos solo debes seguir estos pasos:

Descarga la app Game Plugins desde la Galaxy Store.

Ahora, abre la opción Game Plugins , pulsa en Perf Z y toca en Instalar .

, pulsa en y toca en . Vuelve a la app Game Plugins y activa la opción Perf Z .

. Perf Z te pedirá permiso para mostrarse encima de los juegos. Concédeselo pulsando lo siguiente en la ventana flotante Ajustes > Perf Z .

. Regresa y elige qué quieres ver en pantalla. Activa la opción Velocidad de Fotogramas (que son los FPS) y otros parámetros que quieras monitorizar, como el uso de la CPU y GPU, la temperatura del móvil y el uso de la memoria.

(que son los FPS) y otros parámetros que quieras monitorizar, como el uso de la CPU y GPU, la temperatura del móvil y el uso de la memoria. Abre cualquier juego en el móvil y listo. Ya deberías ver los FPS y otros datos en una pestaña en la parte de arriba.

en una pestaña en la parte de arriba. Si quieres desactivar los FPS en pantalla, desplaza hacia abajo la barra de notificaciones para presionar la notificación «Servicios en ejecución» dentro de Game Plugins y desactiva la opción Perf Z.

Con este método podrás ver los FPS en cualquier móvil Samsung Galaxy sin necesidad de rootear tu dispositivo ni modificar ninguna configuración avanzada. Además, podrás monitorizar la temperatura y el uso de recursos de tu móvil para poder aprovechar al máximo el rendimiento de tu dispositivo, según sus capacidades.

Cómo ver los FPS en un Samsung Galaxy sin instalar aplicaciones

Cómo mostrar FPS en Samsung Galaxy con GPUWatch 1 de 3

Otra manera de mostrar los FPS en los juegos de tu móvil Samsung es usando la función integrada GPU Watch. Para ello, simplemente sigue estos pasos:

Activa las opciones de desarrollador de tu Samsung Galaxy. ¿No sabes hacerlo? Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software > Pulsa 7 veces la opción Número de compilación . Si todo ha salido bien, te dirá que ya eres desarrollador.

. Si todo ha salido bien, te dirá que ya eres desarrollador. Ahora, vuelve al menú principal de Ajustes y ve hasta el final de las opciones para elegir Opciones de desarrollador .

. Dirígete al apartado Juegos y selecciona GPUWatch .

. Activa la función GPUWatch y asegúrate de que uno de los widgets activados sea FPS (Surface) . Si no aparece, toca el botón «+» que está en la esquina inferior para agregarlo.

y asegúrate de que uno de los widgets activados sea . Si no aparece, toca el botón «+» que está en la esquina inferior para agregarlo. Sal de este menú y ya deberían mostrarse los FPS en pantalla . Si no se muestran los FPS, toca la notificación de GPUWatch, desactiva y activa la opción Ocultar widgets.

. Si no se muestran los FPS, toca la notificación de GPUWatch, desactiva y activa la opción Ocultar widgets. ¡Eso es todo! Abre un juego y mira los FPS y el uso de los recursos de tu móvil desde las ventanas flotantes que se muestran arriba. Puedes quitar estas ventanas cuando quieras desde la notificación de GPUWatch.

Recuerda que puedes personalizar la transparencia y el color de las ventanas de GPUWatch para ver mejor los FPS desde la opción Ajustes generales que aparece en el apartado GPUWatch de las Opciones de desarrollador.

Cómo ver los FPS en un Samsung Galaxy con una aplicación de terceros

Si por alguna razón no pudiste aplicar los métodos anteriores en tu Samsung Galaxy, no te preocupes porque existe una aplicación que es compatible con absolutamente cualquier smartphone, sin importar la marca o el modelo. Hablamos de «Display Checker with Real-Time» que puedes descargar gratis desde Google Play Store.

Esperamos que este artículo te haya sido útil y que puedas mejorar tu experiencia de juego con tu móvil Samsung Galaxy.