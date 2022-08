Tinder es una plataforma en línea que permite conocer a personas alrededor del mundo. La característica principal de esta aplicación es que les brinda a los usuarios la oportunidad de relacionarse con hombres y mujeres lejos o cerca de su ubicación. Está recomendada para adultos mayores de 18 años que tengan el deseo de encontrar a su media naranja.

Los servicios de citas online pueden ser motivo de vergüenza para algunas personas. Por eso, es importante saber mantener la privacidad. Afortunadamente, existen maneras de usar Tinder sin que nadie lo sepa. No dejes que tus amigos, familiares, conocidos e incluso tu pareja te pillen ligando con esta aplicación.

Cómo usar Tinder sin que nadie lo sepa

Si te preocupa que otras personas sepan que usas Tinder o tienes miedo de que ocurra alguna situación embarazosa, entonces lo mejor es que aprendas a ocultar tu cuenta. Existen algunos trucos que puedes usar para librarte de las críticas. Aquí te daremos 4 soluciones que te van a servir para conseguir a tu pareja ideal en Tinder sin dar explicaciones.

Hay varias razones por las que no quieres que tus amigos de Facebook sepan que estás en Tinder. Esto incluye familiares y conocidos curiosos, pero… ¿sabías que es posible usar Tinder sin Facebook? Esto significa que técnicamente la mejor manera de usar Tinder sin que tus amigos de Facebook lo sepan es no vincular las dos cuentas en absoluto.

Tinder ofrece un método de registro alternativo que se vincula a tu número de teléfono o correo electrónico en lugar de Facebook. Veamos cómo se hace:

Descarga Tinder para empezar a crear tu cuenta. Busca la aplicación en el cajetín de aplicaciones.

para empezar a crear tu cuenta. Busca la aplicación en el cajetín de aplicaciones. Para crear la cuenta, simplemente selecciona “Iniciar sesión con el número de teléfono” o “Iniciar sesión con Google”.

Si seleccionas iniciar sesión con el número de teléfono , ingresa tu número y pulsa “Continuar”.

, ingresa tu número y pulsa “Continuar”. Espera que la aplicación te envíe un mensaje de texto con el código de verificación.

Usa el código enviado para verificar el acceso a Tinder.

En caso de que quieras vincular Tinder con tu correo, haz lo siguiente:

Pulsa “Iniciar sesión con Google”.

Selecciona una cuenta para usar Tinder . Puedes elegir la misma que usas en tu dispositivo o seleccionar otra cuenta.

. Puedes elegir la misma que usas en tu dispositivo o seleccionar otra cuenta. Google compartirá tu nombre, correo electrónico y foto de perfil con Tinder.

Si ya vinculaste tu cuenta de Tinder y Facebook, no te desesperes. Puedes modificar tu configuración como privada para ocultar tu perfil de Tinder a tus amigos de Facebook. Sigue estos pasos y oculta la visibilidad en esta red social.

Ingresa a tu cuenta de Facebook y pulsa Configuración > Apps y sitios web > Sesión iniciada con Facebook.

Pulsa en “Activos” y después en “Tinder”.

Desactiva “Enviar notificaciones en Facebook” y pulsa “Guardar”.

“Enviar notificaciones en Facebook” y pulsa “Guardar”. Cambia la visibilidad de la app y activa “Solo yo”.

Cuando bloqueas a alguien en Tinder, esa persona ya no puede ver tu perfil. Básicamente, Tinder evita que te encuentres de nuevo con los contactos bloqueados. Esta es una excelente manera de impedir que ciertas personas te encuentren en esta aplicación de citas. Lo mejor es que Tinder no notifica al usuario cuando lo bloquea. Para bloquear a tus contactos haz lo siguiente:

Entra en tu perfil dentro de la aplicación.

Presiona “Ajustes”.

Desactiva “Mostrarme en Tinder”.

“Mostrarme en Tinder”. Presiona Bloquear Contactos > Continuar.

Otorga el permiso a Tinder para que acceda a la lista de contactos de tu dispositivo. Si no deseas dar acceso a Tinder, puedes hacer el bloqueo manualmente ingresando los datos de la persona.

para que acceda a la lista de contactos de tu dispositivo. Si no deseas dar acceso a Tinder, puedes hacer el bloqueo manualmente ingresando los datos de la persona. Selecciona a las personas que deseas bloquear.

Pulsa el botón rojo que te indica la cantidad de contactos bloqueados.

También tienes la opción de bloquear a una persona desvinculándola de tu perfil. Es muy fácil, así lo puedes hacer:

Inicia la aplicación Tinder en tu teléfono móvil.

Abre la conversación que deseas bloquear.

que deseas bloquear. En el chat, pulsa sobre el icono en forma de escudo .

. En las herramientas de seguridad, presiona “Deshacer Match”.

Confirma presionando “Sí, deshacer Match”.

Una vez bloqueado el perfil, ese contacto no podrá volver a encontrarte en el futuro, dentro de la aplicación.

Cambia el icono de Tinder

Existe una forma de ocultar Tinder de tu teléfono móvil, cambiando el icono de la app. Este truco es muy fácil, solo debes descargar la aplicación Nova Launcher desde Google Play. Aquí te mostramos cómo cambiarlo.

Busca un paquete de iconos en la tienda de aplicaciones. Uno muy fácil de usar es Free Tema , lo puedes descargar desde Play Store.

, lo puedes descargar desde Play Store. Abre Nova Launcher en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa Apariencia > Estilo de iconos.

Toca “Tema de iconos”. Allí verás la app que descargaste previamente, púlsala y observa cómo los iconos en la pantalla de tu móvil cambian.

Ahora busca la imagen de Tinder en la pantalla del teléfono y déjala presionada.

en la pantalla del teléfono y déjala presionada. Pulsa “Editar” y cambia el nombre de Tinder por otro que nadie pueda reconocer. Además, puedes cambiar el símbolo desde allí, dejando presionada la imagen.

Pulsa la app del paquete de iconos y elige la nueva imagen para Tinder.

Oculta Tinder en la pantalla de inicio

Otra forma de usar Tinder sin que nadie lo sepa, es quitando la aplicación de la pantalla de inicio. Con Android puedes hacer esto para que los curiosos no se den cuenta de las apps que tienes instaladas. Esconde Tinder en pocos segundos, con estos sencillos pasos:

En el teléfono, deja pulsado el icono de Tinder.

de Tinder. Deslízalo con el dedo hasta donde dice “Quitar”.

hasta donde dice “Quitar”. Con esto ya no podrás ver Tinder en la pantalla de inicio. Sin embargo, si la podrás encontrar dentro del menú de aplicaciones. Para hacer desaparecer Tinder del menú o cajón de apps, sigue este tutorial de cómo ocultar aplicaciones en Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme o cualquier otro Android.

¡Ahora ya sabes cómo ocultar tu cuenta y app de Tinder! Pero si eso no es suficiente para ti y aún crees que te pueden pillar, puedes usar otras apps para conseguir pareja. No olvides tener cuidado con los que te relacionas, en este tipo de aplicaciones no todo es lo que parece. Si no tienes pareja, no pierdas la oportunidad, ¡vale la pena el riesgo!