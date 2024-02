Google Maps es una herramienta muy útil. Además de permitirte conocer la dirección exacta de los sitios que deseas visitar, incluye un montón de funciones que lo hacen el navegador GPS para móvil definitivo. Una de sus funciones más geniales e infravaloradas es la de rastrear a una persona sin que se dé cuenta, pues es perfecta para saber la ubicación de tus hijos en tiempo real.

¿Todavía no conoces cómo usar Google Maps para saber la ubicación de un teléfono celular? No te preocupes, en este artículo aprenderás a rastrear la ubicación de tus hijos en tiempo real con esta aplicación, y hasta te mostraremos una alternativa por si la solución de Google no te convence. ¡Vamos allá!

Cómo saber la ubicación de tus hijos en tiempo real con Google Maps

Lo único que debes hacer es coger el móvil de tu hijo y compartir su ubicación con Google Maps de esta manera:

Abre la aplicación Google Maps en el móvil que quieres supervisar.

en el móvil que quieres supervisar. Toca la foto de perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Presiona la opción Compartir ubicación .

. Pulsa el botón que dice Compartir con alguien más .

. Verás un menú donde tendrás que seleccionar por cuanto tiempo se compartirá la ubicación (puedes definir una cantidad específica de tiempo o elegir «hasta desactivar la opción»).

(puedes definir una cantidad específica de tiempo o elegir «hasta desactivar la opción»). Luego, tienes que elegir el contacto al que desees compartirle la ubicación del móvil (es decir, tú mismo).

(es decir, tú mismo). ¡Listo! A la persona seleccionada le llegará una notificación que solo debe pulsar para empezar a ver la ubicación.

Esta es la manera más sencilla y rápida de rastrear la ubicación de alguien. Sin embargo, Google Maps no es una app diseñada para este tipo de usos, por lo que se queda corta en funcionamiento y opciones comparada con apps de control parental especializadas, como lo es AirDroid Parental Control.

AirDroid Parental Control, una buena alternativa a Google Maps para monitorizar a tus hijos

AirDroid Parental Control es una aplicación de control parental, disponible para Android, iOS y la web (desde la dirección www.airdroid.com/es/parental-control/), que permite a los padres vigilar y administrar los dispositivos de sus hijos de forma remota y en tiempo real.

A través de una interfaz sencilla y amigable, esta app te ayudará a localizar a tus hijos y familiares, así como a comprobar su historial de ubicaciones, supervisar el uso de los dispositivos y regular el uso de apps y el tiempo de pantalla. Así que, si lo que querías conocer es cómo saber la ubicación de un teléfono celular con una app muy completa, debes probar AirDroid Parental Control.

Recuerda que en España (y en la gran mayoría de países) es legal que los padres espíen el móvil de sus hijos, siempre y cuando sea para protegerlos de una posible situación de peligro. Eso sí, evita usar esta herramienta para espiar a personas sin su consentimiento, pues no solo es inmoral, sino que además podría meterte en problemas legales.

Enfoque «todo en uno»: protege a tus hijos en la vida real y en el mundo virtual

Una de las cosas que más me gusta de AirDroid Parental Control es la gran cantidad de funciones que pone a tu disposición para supervisar a los más pequeños de la casa. Esto es todo lo que puedes hacer con esta app:

Monitorización remota de la seguridad 24/7

Duplicar pantalla : puedes ver la pantalla del móvil de tu hijo en tiempo real.

: puedes ver la pantalla del móvil de tu hijo en tiempo real. Sincronización de las notificaciones de la aplicación : también puedes recibir las notificaciones del teléfono de tu hijo, incluidas las de apps mensajería como WhatsApp, Facebook, Snapchat, etc., para saber con quién está hablando y sobre qué.

: también puedes recibir las notificaciones del teléfono de tu hijo, incluidas las de apps mensajería como WhatsApp, Facebook, Snapchat, etc., para saber con quién está hablando y sobre qué. Cámara remota : te permite activar la cámara frontal o delantera del móvil para ver dónde está y qué está haciendo.

: te permite activar la cámara frontal o delantera del móvil para ver dónde está y qué está haciendo. Audio unidireccional: igualmente, te deja activar el micrófono del móvil tu hijo para escuchar a su entorno. Además, puedes grabar el audio en caso de que lo necesites.

Censura el contenido dañino

Búsqueda segura en la web : no solo te permite ver el historial de navegación web de tu hijo, sino también bloquearle el acceso a las páginas web que se consideren inapropiadas.

: no solo te permite ver el historial de navegación web de tu hijo, sino también bloquearle el acceso a las páginas web que se consideren inapropiadas. Bloqueador de aplicaciones : también es posible bloquear el uso y la instalación de ciertas apps que supongan un peligro para tus hijos.

: también es posible bloquear el uso y la instalación de ciertas apps que supongan un peligro para tus hijos. Detección de contenido social: AirDroid Parental Control puede detectar contenido dañino en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. Esta función te permitirá recibir una alerta cuando tu hijo se encuentre con contenido que puede considerarse peligroso o ciberacoso.

Rastreo en tiempo real de la ubicación

Localizador en tiempo real : al igual que en Google Maps, con esta app podrás ver en todo momento dónde están tus hijos gracias al seguimiento en tiempo real que ofrece.

: al igual que en Google Maps, con esta app podrás ver en todo momento dónde están tus hijos gracias al seguimiento en tiempo real que ofrece. Historial de rutas : es posible ver las ubicaciones en las que ha estado tu hijo en una línea de tiempo y determinar cuáles son los sitios que más frecuenta.

: es posible ver las ubicaciones en las que ha estado tu hijo en una línea de tiempo y determinar cuáles son los sitios que más frecuenta. Geocercas: si no quieres que tu hijo se aleje mucho de la escuela, parque o casa, puedes establecer cercas virtuales en la app que te envíen una alerta cuando tu hijo las cruce. Así podrás saber si se ha ido de donde debería estar.

Control parental inteligente

Limitaciones de tiempo de la aplicación : puedes establecer límites de tiempo para las apps y juegos instalados en el móvil de tu hijo. Cuando se llegue al límite, las apps se bloquean para que tu hijo pueda concentrarse en otras actividades.

: puedes establecer límites de tiempo para las apps y juegos instalados en el móvil de tu hijo. Cuando se llegue al límite, las apps se bloquean para que tu hijo pueda concentrarse en otras actividades. Limitaciones de tiempo de pantalla: y si quieres bloquear el acceso al móvil por completo después de cierto tiempo de uso, AirDroid Parental Control también te permite hacerlo.

Protección sencilla y práctica

Informe de actividad : la app te da un reporte diario o semanal del uso del móvil de tu hijo para que puedas supervisarlo y ver qué tan bien ha funcionado el control parental.

: la app te da un reporte diario o semanal del uso del móvil de tu hijo para que puedas supervisarlo y ver qué tan bien ha funcionado el control parental. Alertas instantáneas: puedes recibir alertas de batería baja, sin conexión, intentos fallidos de acceso a apps bloqueadas o de salida de geocercas. Las alertas llegan a tu móvil de forma instantánea para que puedas tomar acciones a tiempo.

¿Vale la pena AirDroid Parental Control para rastrear la ubicación de tus hijos?

Definitivamente sí. Es una aplicación especializada en control parental con la que puedes saber la ubicación de un teléfono celular en todo momento y supervisar su actividad de manera proactiva. A diferencia de Google Maps, AirDroid Parental Control es discreta y no revela a tus hijos que su móvil está siendo vigilado.

Además, tiene una interfaz muy intuitiva que permite aprovechar todas sus funciones de rastreo y monitorización sin dificultad. Así que, sí, AirDroid Parental Control es muy recomendada para saber la ubicación de tu hijo en tiempo real.