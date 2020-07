En la actualidad ocurren tantas cosas con tanta frecuencia que es fácil perder el hilo de las noticias más importantes. Desde Google saben bien esto y por eso han querido ofrecer una opción fácil y cómoda para mantenerte al día con las noticias más relevantes de tu localidad y del mundo, todo en un mismo lugar.

Es así como nace Google Discover, una herramienta muy interesante que casi todos los usuarios de Android tienen al alcance de sus manos, nada más con encender el móvil. Por eso, si aún no sabes cómo aprovechar al máximo a Google Discover, aquí te explicamos todo lo que debes hacer, sobre todo si tienes un móvil con MIUI, la capa de personalización de Xiaomi.

Los métodos más efectivos para usar Google Discover en tu Xiaomi

Si bien existen otras opciones como Feedly, el hecho de que casi todos los móviles Android tengan los servicios de Google preinstalados hace que la mayoría prefieran las soluciones desarrolladas por esta empresa. Por eso, veamos cómo puedes acceder a Google Discover de la forma más rápida posible.

Y si tienes un móvil Redmi o Mi, pues en hora buena porque Xiaomi ha tomado la decisión de integrar Google Discover en su capa de personalización. De manera tal que en su versión más reciente, MIUI 12, App vault ha sido reemplazada por Google Discover.

Sin embargo, debemos aclarar que aunque probablemente todavía no tengas MIUI 12, desde ya mismo puedes disfrutar del contenido disponible en Google Discover igual de rápido, solo tienes que poner en práctica estos métodos:

Prueba con el widget de Google en la pantalla de inicio

Este truco sirve para cualquier móvil Android, sin importar el fabricante. Solo debes activar la barra de navegación de Google, es la forma más rápida para acceder a Google Discover desde la pantalla de inicio. Por defecto, esta barra viene activa en todos los móviles Xiaomi o de casi cualquier otra marca. Pero si no lo tienes, para acceder a Google Discover desde este widget simplemente debes buscarlo entre las opciones de widgets:

Lo primero que harás será dejar el dedo presionado en la pantalla de inicio , hasta que te muestre las opciones de edición y configuración.

, hasta que te muestre las opciones de edición y configuración. En el caso de Xiaomi, abajo verás tres opciones ; la opción para cambia el fondo de pantalla, la opción para seleccionar un widget y la tercera opción para ver más ajustes de estilo.

; la opción para cambia el fondo de pantalla, la opción para seleccionar un widget y la tercera opción para ver más ajustes de estilo. Selecciona la opción de Widgets y baja hasta encontrar los dos widgets de Google .

. Es muy importante no confundir los widgets de Google con los de Chrome .

. El primer widget de Google es el que te muestra la típica barra buscadora y el segundo te muestra información sobre eventos importantes y la fecha actual.

y el segundo te muestra información sobre eventos importantes y la fecha actual. Dale clic a la primera opción para agregar la barra buscadora de Google en tu pantalla de inicio.

Y listo, ya puedes acceder a Google Discover en cualquier momento, solo tienes que darle clic a la “G” que aparece a mano izquierda, automáticamente te mostrará las noticias más actuales de Google Discover.

Google Discover también está en App vault

Si no tienes mucho espacio en tu pantalla de inicio y no te gusta la barra de búsqueda de Google pues no te preocupes, MIUI cuenta con una opción muy interesante que, lamentablemente, muchas veces es desaprovechada. Estamos hablando de App vault.

App vault está en el extremo izquierdo de la pantalla de inicio. Muchos saben que está ahí pero pocos le dan el uso que se merece. Por eso, como ya te comentábamos, Xiaomi ha desistido en MIUI 12 y la ha reemplazado por Google Discover. Pero, aunque no lo creas, en la actual App vault está disponible la opción para acceder a Google Discover, solo que no aparece como de costumbre. Si te fijas bien, la barra buscadora de Google está abajo y no arriba. Para tener una idea más clara, guíate por la imagen que hemos puesto aquí arriba.

Si quieres acceder a Google Discover desde App vault dale clic a la barra de Google .

. A continuación, aparecerá tu historial de búsquedas en Chrome .

. Para entrar a Google Discover tienes que darle nuevamente a la “G” en la barra.

Como verás, a diferencia del widget, no te aparecerán directamente las noticias, sino que tendrás que hacer clic en dos pasos, por lo que quizás con el paso del tiempo termines por preferir la opción de la barra buscadora.

Usa un launcher más al estilo de Android puro

MIUI no es una camisa de fuerza, si no te sientes a gusto con esta capa de personalización puedes probar con alguno de los launchers que existen. La idea es que puedas usar uno que te brinde una experiencia lo más cercana a Android puro y con el que tengas una mejor integración con Google Discover. Existen varios pero el mejor hasta ahora es Rootless, el launcher de los Google Pixel. Aquí te dejamos el botón de descarga en Google Play:

Por otro lado, si tienes un Xiaomi de la serie A, como el Mi A2 o el más reciente MI A3 entonces estarás más que contento con el hecho de que Google Discover está muy bien integrado en estos móviles, ya que vienen con Android One, cosa que aplica también para cualquier otro fabricante que haya optado por dejar una interfaz pura de Android, como suele suceder con Motorola, por ejemplo.

Cambia la ROM de tu móvil a MIUI 12

Para ser honestos, esta es una medida un poco drástica. Si lo único que te motiva es poder probar Google Discover en tu Xiaomi, preferiblemente deberías esperar un poco más hasta que la última versión de MIUI salga oficialmente para tu equipo. Aún así, esto queda a decisión de cada quien y, por otro lado, también es cierto que nunca está demás saber que podemos contar con una última opción.

Las ROM de MIUI.eu parecen ser muy estables, al menos así lo confirman cientos sino miles de usuarios que las han probado. La ventaja en este caso es que en esta página oficial de Xiaomi sí encontrarás una ROM compatible con tu móvil que te permite cambiar entre la bóveda de aplicaciones y Google Discover.

Pero recuerda, al rootear tu móvil estás asumiendo los riesgos de poder dañar tu equipo y perder la garantía. Además, si no eres alguien con experiencia es preferible que descartes esta opción o que busques ayuda profesional. En AndroidPhoria ya hemos hablado sobre estos temas, por lo que no estaría demás que le eches un ojo a nuestros artículos para saber cómo cambiar la ROM de tu móvil.

En fin, todo apunta a que Google Discover será otra de las grandes apuestas de Google en los próximos años. Por lo que, fabricantes como Xiaomi no han querido dejar pasar la oportunidad de aprovechar este servicio para mejorar la experiencia de usuario de sus consumidores.