Cualquier músico o agrupación musical mínimamente famosa tiene un perfil de artista en Spotify, por lo que es difícil que no encuentres las canciones que te gustan en esta app. Se estima que la plataforma de streaming ya tiene más de 70 millones de canciones. Sin embargo, no toda la música del mundo está en Spotify.

Hay canciones, remixes y versiones en directo de algunas canciones que no se encuentran en la app porque sus artistas no tienen perfil en Spotify o simplemente porque hay cuestiones de exclusividad y derechos que les impiden subirlas.

La buena noticia es que tú puedes poner solución a esto, ya que Spotify te permite subir la música que tienes descargada en tu móvil a la plataforma. ¿Cómo? Enseguida te explicamos.

Cómo subir música a Spotify desde Android o iOS

Si quieres que las canciones que tienes descargadas en tu móvil aparezcan en tu biblioteca de Spotify, sigue estos pasos:

Abre la app de Spotify .

. Toca el botón de la rueda dentada (el de la esquina superior derecha).

(el de la esquina superior derecha). Baja hasta encontrar la sección Importar y allí pulsa sobre la opción Mostrar archivos de audio locales .

. Otorga a Spotify el permiso de almacenamiento solicitado.

solicitado. Ahora ve a Biblioteca .

. Entra en la carpeta Archivos locales.

¡Listo! En esa carpeta encontrarás todas las canciones y audios (incluyendo desde podcasts hasta notas de voz de WhatsApp) que tienes descargados en tu móvil. Ten en cuenta que con este método las canciones solo se subirán localmente. Es decir, no se alojarán en la nube de Spotify, por lo que no podrás escucharlas en streaming en tus otros dispositivos.

Cómo subir música a Spotify desde PC

Cómo subir tu música a Spotify desde PC 1 de 2

La versión web de Spotify no te permite subir música localmente. Pero en su aplicación para PC esto sí es posible. Haz lo siguiente para subir la música de tu PC a Spotify:

Abre la aplicación de Spotify para Windows o Mac.

Toca tu icono de perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona Preferencias .

. En Archivos locales, enciende la opción Mostrar archivos locales .

. Por defecto, la app solo subirá las canciones que tienes en las carpetas Descargas y Música .

y . Sin embargo, si presionas en Agregar una fuente puedes decirle a Spotify de qué carpeta de tu PC extraer las canciones.

Como dato curioso, las canciones que has subido a Spotify puedes añadirlas a cualquier lista de reproducción de la plataforma. Incluso, puedes combinar tus listas de Spotify con tus canciones propias.

Cómo subir tu propia música a Spotify como artista

Ahora bien, si eres artista y quieres subir tu música a Spotify para monetizarla y que todo el mundo pueda escucharla, entonces el proceso es más complicado (aunque no imposible). A diferencia de SoundCloud, YouTube y muchas otras plataformas, los artistas no pueden simplemente subir su propia música a Spotify y hacer que millones la escuchen con solo pulsar una opción. No es tan fácil como subir tu música a TikTok.

Para que tu música esté en Spotify como artista, tendrás que pasar por una empresa de distribución. Muchos artistas se inician a través de distribuidoras como DistroKid, CD Baby y Tunecore. Spotify tiene un artículo bastante completo de cómo poner tu música en Spotify que habla más a fondo sobre esto. Incluso, tienen un directorio con las distribuidoras de artistas recomendadas. Así que revisa esos enlaces, pues te serán de gran ayuda.