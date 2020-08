Seguramente te habrás quejado alguna vez de la duración de la batería de tu móvil, nunca es suficiente. La carga rápida ha venido a solucionar este problema. ¿Tienes un móvil con carga rápida y sospechas que no la está usando? Aquí te explicamos cómo comprobar esto.

La carga rápida es un trabajo en equipo entre el cargador y el móvil. Es decir, que no siempre carga a máxima potencia. El móvil le dice al cargador cuánta energía necesita y este le va entregando la potencia demandada para no dañar la batería o no superar una determinada temperatura.

Podemos considerar carga rápida toda aquella que supera los 10W, es decir, 5V x 2A (ya que los wattios se calculan multiplicando el voltaje por la intensidad).

¿Cómo saber si está funcionando la carga rápida?

Hay varias cosas que puedes hacer para comprobar que la carga rápida de tu móvil esté funcionando correctamente.

Comprueba el tiempo de carga

Esto es muy importante. Cualquier móvil con carga rápida (aunque no supere los 18W) debería llenar un 50% de la batería en unos 30 minutos, siempre y cuando tenga unos 4000 mAh. Ten en cuenta que móviles de baterías muy grandes sí pueden tardar más en cargarse aún con carga rápida.

Pero ten en cuenta que también hay móviles con cargas rápidas de 40W o 100W, en este caso el tiempo de carga todavía debe ser menor. Si deseas ver los móviles con la mejor carga rápida del momento haz clic aquí. Consulta en la web del fabricante de tu móvil cuánto tiempo tardar en cargarse al completo tu móvil y así podrás tener una aproximación más real de si está o no funcionando la carga rápida.

Algunos móviles también tienen carga rápida inalámbrica, el funcionamiento es idéntico.

Observa las especificaciones del cargador y del cable

Los cargadores traen la potencia de carga escrita en letras minúsculas en un costado del mismo. Si tu cargador dice que el “Output” es 5V≅2.0A (5 voltios ≅ 2 amperios) quiere decir que manda de 10 vatios y es carga rápida. A veces también puede haber varios voltajes y amperajes, fíjate en el más alto para saber cuál es la potencia máxima a la que carga. En la imagen te dejamos un ejemplo (en este caso el cargador llega a los 40W, 4A x 10V).

Ten en cuenta que hay muchas marcas que no traen el cargador de carga rápida en la caja (aunque la admitan), por eso es importante que conozcas este detalle. Y hay otras marcas cuyo requisito fundamental para que funcione la carga rápida es utilizar el cable original que viene con el móvil, como por ejemplo los móviles de la marca OnePlus.

El mismo móvil te lo dice al cargar

Muchos modelos de móvil indican, en la pantalla de bloqueo, si está en carga rápida. Algunos modelos de Xiaomi tienen un gráfico interactivo que parece un río de corriente, otros modelos muestran un doble rayo cuando está en carga rápida (en la barra de estado).

Otros cómo los Huawei dicen los vatios que están utilizando en la pantalla de bloqueo. Y los hay que permiten ver si se está usando la carga rápida en el apartado “Batería”, dentro de los Ajustes.

También existen aplicaciones que ayudan a saber esto, como por ejemplo AccuBattery, la cual te indica el tipo de carga, la potencia con que se está alimentando y el tiempo estimado de carga.

¿Qué pasa con el móvil apagado, funciona la carga rápida?

Hay marcas de móviles que activan la carga rápida solamente si están encendidos. Si los cargas apagados le harás una carga normal y esta es más lenta. Hay otros móviles que se encienden automáticamente una vez que enchufas el cargador en el pin de carga, y en ese caso ya usarán por defecto la carga rápida.

La carga rápida es una gran ventaja para tener tu móvil cargado en poco tiempo y, aunque sigue siendo insuficiente, ha mejorado bastante. Recuerda que hasta la carrera espacial se ve frenada por el desarrollo de baterías más autónomas, así que tan mal no va. Eso sí, no olvides que la carga rápida daña la batería más que la carga normal, esto es irrefutable.