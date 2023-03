En 2020, Google actualizó SafetyNet para complicar aún más el root con una nueva API que, además, permite comprobar la integridad de tu dispositivo desde la propia Google Play Store para saber si está rooteado sin necesidad de usar apps de terceros. Si vas a comprar un smartphone de segunda mano o si simplemente quieres verificar si el móvil que tienes ahora tiene root o está modificado de alguna manera, puedes hacerlo con Play Integrity.

En pocas palabras, Play Integrity es un test incorporado en la Play Store que, si tu móvil no lo supera, no podrás instalar algunas apps. Y es que esta API impide que los usuarios puedan usar el root o las modificaciones de sus móviles para hacer trampa en juegos o hackear las aplicaciones. Por tanto, si no puedes instalar una app o juego en específico en Google Play Store, puede que esté rooteado. Descúbrelo a ciencia cierta con el siguiente paso a paso.

Pasos para saber si tu Android está rooteado con Google Play Store

No es necesario que instales una app en tu móvil solo para saber si ha sido rooteado. Puedes realizar la comprobación desde la tienda Play Store siguiendo estos pasos:

Asegúrate de tener Google Play Store actualizado

Primeramente, debes verificar que tienes la tienda de Google actualizada a la versión 34.6.11 o posterior, ya que solo esas versiones cuentan con la prueba de integridad que permite saber si el móvil está rooteado. Así que actualiza la Play Store haciendo lo siguiente:

Abre la app de Play Store .

. Toca tu icono de perfil ubicado en la esquina superior derecha.

ubicado en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración .

. Presiona en Acerca de y en «Versión de Play Store» deberías poder ver el botón de Actualizar Play Store . Pulsa ese botón.

y en «Versión de Play Store» deberías poder ver el botón de . Pulsa ese botón. Si hay una nueva versión disponible, se descargará e instalará automáticamente. Tomará unos pocos minutos. Se requiere la versión 34.6.11 como mínimo.

Activa las opciones de desarrollador de Google Play Store

La prueba para comprobar si tu Android tiene root está oculta en las opciones de desarrollador de la Play Store, las cuales debes activar de esta manera:

Abre Play Store y presiona tu icono de perfil en la esquina superior derecha.

y presiona tu en la esquina superior derecha. Entra en Configuración > Acerca de .

. Pulsa varias veces la opción «Versión de Play Store» hasta que diga que eres desarrollador.

Haz la prueba de «Play Integrity» para saber si el móvil está rooteado

Por último, procede a realizar el test de comprobación de root de la Play Store siguiendo estos pasos:

Una vez estés en la Configuración de Google Play Store, selecciona General .

. Pulsa en Opciones para desarrolladores .

. Presiona en Verificar integridad .

. Te devolverá un mensaje que, si no eres desarrollador, no entenderás, pero lo que debes saber es que si en el apartado «Labels» dice MEETS_STRONG_INTEGRITY es que no está rooteado ni ha sido modificado de ninguna manera.

Qué es Play Integrity y qué significan los labels (etiquetas) de la prueba

¿Quieres entender un poco más el informe de la prueba Play Integrity? Pues antes de nada, es necesario que sepas que Play Integrity es una API que utilizan las aplicaciones para determinar la compatibilidad y el estado de seguridad de los dispositivos. En palabras más simples, es la función que verifica si un móvil está rooteado para permitirle (o no) usar ciertas apps o juegos de la Play Store que requieren que el dispositivo no haya sido modificado.

Al hacer la verificación de integridad de Play Integrity, podrás ver algunas de las siguientes etiquetas (labels):

MEETS_DEVICE_INTEGRITY : significa que el dispositivo supera las comprobaciones de integridad del sistema y cumple los requisitos de compatibilidad de Android y los servicios de Google. Un dispositivo que no supere esta comprobación aparecerá como «No certificado» en Play Store.

: significa que el dispositivo supera las comprobaciones de integridad del sistema y cumple los requisitos de compatibilidad de Android y los servicios de Google. Un dispositivo que no supere esta comprobación aparecerá como «No certificado» en Play Store. MEETS_BASIC_INTEGRITY : quiere decir que el dispositivo que supera las comprobaciones básicas de integridad del sistema. Es posible que el dispositivo no cumpla los requisitos de compatibilidad de Android y no esté aprobado para ejecutar los servicios de Google Play. Por ejemplo, es posible que el dispositivo ejecute una versión no reconocida de Android, tenga el bootloader desbloqueado o no haya sido certificado por el fabricante. La mayoría de los dispositivos deberían pasar esta prueba, incluso si están rooteados.

: quiere decir que el dispositivo que supera las comprobaciones básicas de integridad del sistema. Es posible que el dispositivo no cumpla los requisitos de compatibilidad de Android y no esté aprobado para ejecutar los servicios de Google Play. Por ejemplo, es posible que el dispositivo ejecute una versión no reconocida de Android, tenga el bootloader desbloqueado o no haya sido certificado por el fabricante. La mayoría de los dispositivos deberían pasar esta prueba, incluso si están rooteados. MEETS_STRONG_INTEGRITY: significa que el dispositivo Android tiene los servicios de Google Play y cuenta con una sólida garantía de integridad del sistema. El dispositivo supera las comprobaciones de integridad del sistema y cumple los requisitos de compatibilidad de Android. Si el bootloader ha sido desbloqueado, siempre fallará esta etiqueta porque no se puede verificar la integridad del arranque, lo que significa que no se pueden utilizar métodos de atestación respaldados por hardware.

En definitiva, si en el test recibes la etiqueta «MEETS_STRONG_INTEGRITY», no tienes que preocuparte de nada, pues tu dispositivo no está rooteado ni ha sido modificado. Pero si no tiene ni siquiera la etiqueta «MEETS_BASIC_INTEGRITY», significa que está rooteado.

¿Por qué mi móvil no superó la prueba de integridad de Play Integrity?

Es importante aclarar que, dependiendo de la versión de Android que utilice tu Android, podrá fallar en la prueba de Play Integrity por alguna de estas razones:

Si tu móvil tiene el bootloader bloqueado con firmware stock corriendo Android 7.1.2 o anterior, solo obtendrá las etiquetas BASIC y DEVICE . Nunca recibirá la etiqueta STRONG.

. Nunca recibirá la etiqueta STRONG. Pero si tu móvil está con el bootloader bloqueado y el firmware de fábrica ejecutando Android 8.0 o posterior, debería pasar las 3 pruebas .

. Con el bootloader desbloqueado y el firmware original, fallará las pruebas STRONG and BASIC, e incluso DEVICE . Lo que es seguro es que nunca obtendrá la etiqueta STRONG.

. Lo que es seguro es que nunca obtendrá la etiqueta STRONG. Con el bootloader desbloqueado y una custom ROM instalada, fallará las tres pruebas .

. Si estás en una versión antigua de Android anterior a la 8.0, incluso un dispositivo no modificado solo pasará BASIC_INTEGRITY y DEVICE_INTEGRITY, ya que no son capaces de ejecutar métodos de atestación respaldados por hardware.

Cómo saber si mi móvil está rooteado si no tengo Google Play Store

En caso de que tu móvil Android no haya traído los servicios de Google y, por lo tanto, no tengas acceso a la Play Store (como sucede con los smartphones de Huawei) te recomendamos seguir este tutorial de cómo comprobar si tu móvil tiene root con la app Play Integrity API Checker.