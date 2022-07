Muchas veces puedes llegar a tener discusiones en Internet con desconocidos e incluso con amigos cercanos, y en el calor del momento el recurso “Bloquear” se vuelve tentador. Esta es una opción presente en prácticamente todas las redes sociales y servicios de mensajería, como por ejemplo WhatsApp que permite bloquear incluso números que no tienes agregados, así que no es extraño usarla cuando ya no soportas o no quieres saber más de cierto usuario. Pero, ¿qué pasaría si fueras tú el que es bloqueado? ¿Lo sabrías o te notificarían?

Cómo saber si alguien te bloqueó en Discord

La mayoría de las aplicaciones no te notifican directamente cuando una persona te bloquea. Esto aplica también para Discord, sin embargo, hay pistas que si conectas sabrás con seguridad si esa persona te tiene bloqueado o no.

Envíale un mensaje directo

Lo primero que puedes intentar es enviar un mensaje directo a la persona de quien sospechas, ya que si te bloqueó tu mensaje nunca le llegará y te arrojará un mensaje de error “No se ha podido enviar el mensaje”, donde también menciona la posibilidad de que el destinatario te ha bloqueado.

Reacciona a alguno de sus mensajes en un servidor que compartan

Otra manera de descubrir si te han bloqueado es intentando reaccionar a alguno de los mensajes de la persona que sospechas. Para ello, busca uno de sus mensajes en un servidor compartido, ya que en estos sí podrás ver sus mensajes aunque te tenga bloqueado, pero no podrás reaccionar a ellos.

Para hacerlo mantén presionado uno de los mensajes hasta que salga las múltiples opciones donde encontrarás las reacciones en la parte superior. Selecciona cualquier reacción y si esa persona te bloqueó, te arrojará el mensaje “Reacción bloqueada”.

Envíale una solicitud de amistad

Por último, puedes intentar enviarle una solicitud de amistad… Y si era alguien que ya tenías de amigo entonces el simple hecho de que te aparezca la opción ya es suficiente para sospechar. Aun así puedes intentar añadirlo.

Para enviar la solicitud de amistad presiona sobre el usuario, ya sea en un servidor compartido o en mensajes directos, hasta que te aparezca el menú de opciones donde encontrarás el botón “Añadir amigo” el cual debes presionar. Si te tiene bloqueado te arrojará un mensaje de error que nada tiene que ver, pero es una pista de que efectivamente te han bloqueado.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si alguien me bloqueó en Discord?

Si alguien te bloqueó en Discord no podrás enviarle mensajes directos, reaccionar a sus mensajes en servidores que compartan, ni tampoco podrás enviarle solicitud de amistad.

¿Discord me avisa si alguien me bloqueó?

No, Discord no te notifica de ninguna manera si alguien te ha bloqueado. Esto es para proteger la privacidad de cada usuario y es algo que te favorece si eres tú quien bloquea.

¿Cómo sé si alguien me bloqueó en Discord?

Discord no notifica directamente si alguien te bloqueó, pero si todas las condiciones expuestas arriba se cumplen, entonces definitivamente te han bloqueado.

¿Qué puedo hacer para que un usuario me desbloquee en Discord?

Lo mejor que puedes hacer es intentar comunicarte de alguna manera con ese usuario y hacer las paces para que así te desbloquee.

¿Puedo comunicarme con el usuario que me bloqueó en Discord?

Si bien no podrás enviarle mensajes directos a ese usuario, sí que podrás ver sus mensajes e incluso responderle en servidores que compartan.

