Compartir las cuentas de streaming con amigos y familiares es algo bastante común que las personas hacen todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué puedes hacer en esos casos en donde tu cuenta es usada sin tu permiso?

Con el servicio de streaming de HBO Max puede pasar que alguien comparta los datos de tu cuenta sin tu permiso o que alguien haya logrado piratearla. Cualquiera que sea el caso, hay una manera de averiguar quien está usando tu cuenta y detenerlo de inmediato.

Cómo saber si alguien está usando tu cuenta de HBO Max

Quizás ya te habrá pasado que entras en tu cuenta y no puedes disfrutar del contenido que ofrece HBO Max debido a que ha sido superado el límite máximo de tres personas que pueden utilizar la cuenta a la vez. Esto, en definitiva, animaría a cualquiera a averiguar quien está haciendo uso de su cuenta.

Sigue estos pasos para verificar quien está utilizando tu cuenta de HBO Max desde tu PC

Entra en hbomax.com.

en hbomax.com. Inicia sesión en tu cuenta y elige uno de los perfiles. Debes tomar en consideración que no podrás acceder a la configuración de la cuenta a través de los perfiles para niños.

Debes tomar en consideración que no podrás acceder a la configuración de la cuenta a través de los perfiles para niños. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona Administrar dispositivos.

Sigue estos pasos para verificar quien está utilizando tu cuenta desde la aplicación móvil de HBO Max

Inicia la aplicación HBO Max en tu dispositivo.

HBO Max en tu dispositivo. Elige tu perfil y toca la imagen de perfil en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Luego, ve a la Configuración.

Selecciona Administrar dispositivos.

Así es como podrás ver una lista con los dispositivos empleados para acceder a tu cuenta de HBO Max.

Aquí podrás incluso ver el tipo de dispositivo que se empleó para acceder a tu cuenta, si fue desde un Smart TV, dispositivo móvil u ordenador y cuándo fue la última conexión. De esta manera verificarás si algún dispositivo sospechoso tiene acceso a tu cuenta.

Cómo evitar que alguien use tu cuenta de HBO Max

Si alguno de los dispositivos que aparecen en la lista no es tuyo o si aparece alguien con quien no has compartido tu cuenta, puedes eliminarlo de la lista.

Para eliminar un dispositivo y que ya no tenga acceso a tu cuenta, debes seguir todos los pasos mencionados anteriormente para dirigirte al apartado de Administrar dispositivos. A partir de ahí, simplemente tienes que hacer clic en el botón con la X cerca del nombre del dispositivo para deshacerte de él.

Alternativamente, si quieres algo más radical para estar seguro, tienes la opción de Cerrar sesión en todos los dispositivos. De esta manera, cualquiera que quiera usar la aplicación tendrá que iniciar sesión nuevamente.

Cómo evitar que las personas accedan a tu cuenta de HBO Max

Si eliminaste un dispositivo de tu cuenta de HBO Max o cerraste sesión en todos los dispositivos, te sugiero que cambies tu contraseña. De esa manera, será más difícil acceder a tu cuenta sin tu permiso.

Así es como puedes cambiar la contraseña de tu cuenta de HBO Max

Dirígete a HBO Max e inicia sesión en tu cuenta. Haz clic en tu foto de perfil para revelar el menú.

Haz clic en tu foto de perfil para revelar el menú. Haz clic en Cuenta.

Presiona el botón Editar ubicado en el lado derecho de tu contraseña.

ubicado en el lado derecho de tu contraseña. Se enviará un código único de 6 dígitos a tu dirección de correo electrónico. Copia ese código y colócalo en el campo.

Copia ese código y colócalo en el campo. Luego, crea una nueva contraseña, confírmala y listo.

Cambiar de contraseña es un paso esencial si vas a cerrar sesión en todos los demás dispositivos de tu cuenta. De lo contrario, quienquiera que esté acaparando tu cuenta de HBO Max, podrá usar las mismas credenciales para volver a iniciar sesión.

Y si te quieres mantener al día con el contenido que ofrece HBO Max, te dejo una lista con los nuevos estrenos que podrás encontrar para este mes que no te puedes perder.