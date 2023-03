Los auriculares OnePlus Buds Pro 2 finalmente han aterrizado en el mercado. Si has llegado hasta aquí es porque ya los tienes y, lastimosamente, has sufrido un problema con ellos. Pero no te preocupes, no hay nada que un reseteo de fábrica no pueda solucionar (exceptuando los daños físico, claro está). Por eso, en esta ocasión te explicaremos cómo puedes restablecer de fábrica tus auriculares OnePlus Buds Pro 2.

No te tomará mucho tiempo hacer esto y podrás solucionar fácilmente diversos tipos de problemas, como que los auriculares no se conectan a tu móvil, uno de los auriculares no se sincroniza, etc. Al fin y al cabo, los problemas de conectividad son muy comunes en auriculares TWS y, a pesar de que los OnePlus Buds Pro 2 son de una calidad enorme, no se salvan de estos inconvenientes.

Así puedes resetear los auriculares OnePlus Buds Pro 2

En menos de 1 minuto, puedes resetear tus auriculares OnePlus Buds Pro 2 siguiendo estos tres pasos:

Coloca los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta.

Mantén pulsado el botón del estuche durante 15 segundos .

. Deja de pulsar el botón cuando el indicador LED del estuche parpadee en rojo.

¡Listo! De esa manera, tus OnePlus Buds Pro 2 volverán a su estado de fábrica y podrás usarlos sin ningún tipo de problema relacionado con el software. Si aún tienen algún fallo de conectividad, es posible que debas desinstalar por completo la app HeyMelody de tu móvil y reinstalarla de cero. Puedes hacerlo usando los siguientes cajetines de descarga:

En caso de que no hayas logrado solucionar tu problema con los auriculares, es probable que los mismos presenten un defecto de fábrica o un problema en el hardware. Ante ese escenario, lo mejor que puedes hacer es contactar al soporte de OnePlus en España, México o Estados Unidos. Ellos te dirán exactamente qué hacer, ya sea para repararlos o reemplazarlos.

Considerando que estos auriculares, que son los sucesores de los OnePlus Buds Pro, tienen un coste de 179 € actualmente en Amazon, es normal que te preocupes por repararlos cuando presentan un fallo de conectividad. Sin embargo, normalmente estos problemas se resuelven de forma fácil con un reseteo de fábrica, así que inténtalo.