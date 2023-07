Pese a la amenaza de Kick, es indiscutible la supremacía de Twitch en la transmisión en directo de todo tipo contenido. Es una plataforma ideal para que los creadores de contenido puedan interactuar en tiempo real con su audiencia, compartir sus pasiones y ganar dinero. Sin embargo, no todo el mundo que visita Twitch tiene buenas intenciones.

Algunos usuarios pueden ser molestos, ofensivos o incluso acosadores. Por eso, Twitch ofrece herramientas para reportar y bloquear a estos usuarios y así proteger tu experiencia en la plataforma. ¿Alguien te está molestando en Twitch y quieres tomar medidas? En este artículo te explicaremos cómo reportar y bloquear a un usuario en Twitch, tanto desde la web como desde la aplicación móvil.

Cómo reportar y bloquear a un usuario en Twitch

Si consideras que una persona en Twitch está infringiendo los términos y directrices de la plataforma, puedes reportarlo y bloquearlo siguiendo estos pasos:

En el chat de Twitch, presiona el nombre del usuario que crees que está haciendo algo incorrecto.

que crees que está haciendo algo incorrecto. Ahora, selecciona la opción Denunciar o Bloquear . Puedes elegir una y luego la otra si lo deseas. En caso de que estés en el ordenador , para llegar a estas opciones adicionalmente debes presionar los tres puntos verticales que aparecen en la ficha que se abre tras hacer clic en el nombre del usuario.

o . Puedes elegir una y luego la otra si lo deseas. Si quieres reportar o bloquear a alguien por lo que te escribió por susurro , lo mejor es denunciarlo por este mismo medio. Para ello, toca el botón de la rueda dentada que aparece en el chat con esa persona y selecciona la opción Denunciar o Bloquear.

, lo mejor es denunciarlo por este mismo medio. Para ello, toca el botón de la rueda dentada que aparece en el chat con esa persona y selecciona la opción Denunciar o Bloquear. Para enviar la denuncia o reporte, deberás elegir el motivo. Igualmente, si bloqueas al usuario, tendrás que decirle a Twitch por qué lo estás bloqueando para que ellos decidan si tomar medidas. Toca en «Siguiente» y listo.

¡Eso es todo! Aparte de esto, te recomendamos avisar a los moderadores del chat de Twitch donde esté el usuario que has reportado para informarles sobre su comportamiento. En caso de que tu reclamo tenga sentido, los moderadores o incluso el propio streamer podría banear al usuario de su canal.

Cómo desbloquear a un usuario en Twitch

Si cambias de opinión y quieres desbloquear a un usuario en Twitch, tienes que ir a tu navegador web para hacerlo, ya que desde la app para móviles no es posible. Los pasos que debes seguir son los siguientes:

Inicia sesión en Twitch.tv desde el navegador si aún no lo has hecho.

Pincha el siguiente enlace para entrar en la Configuración de seguridad y privacidad de tu cuenta de Twitch.

Ve a la sección « Usuarios bloqueados » y haz clic en Mostrar usuarios bloqueados .

» y haz clic en . Busca el nombre del usuario que quieres desbloquear y haz clic en Desbloquear.

Cómo silenciar a un usuario en Twitch

En caso de que simplemente no quieras ver los mensajes de un usuario, no es necesario bloquearlo ni reportarlo. Puedes silenciarlo de esta manera:

Ve al chat de Twitch donde está el usuario que te molesta.

que te molesta. Ingresa en el chat el comando « /ignore NOMBRE DE USUARIO » (sin comillas y remplazando «NOMBRE DE USUARIO» por el nombre de la persona que quieres silenciar).

» (sin comillas y remplazando «NOMBRE DE USUARIO» por el nombre de la persona que quieres silenciar). Envía el mensaje en el chat y te debería aparecer el mensaje « Has ignorado a este usuario «.

«. Para dejar de silenciar a alguien en Twitch, haz lo mismo, pero usando el comando «/unignore NOMBRE DE USUARIO«.

¡Ya está! Ten en cuenta que con este método silenciarás los mensajes del usuario tanto en el chat como en los susurros.

Cómo reportar y bloquear a un streamer en Twitch

Ahora bien, si a la persona que quieres reportar y bloquear es un streamer que tiene un canal en Twitch, el procedimiento a seguir es el siguiente:

En el móvil : Abre el stream y toca la rueda dentada en la esquina superior derecha del reproductor. Selecciona Denunciar a [nombre del streamer] . Elige el motivo del reporte, presiona en Siguiente y listo. De esta manera, reportarás el directo del streamer y Twitch lo revisará. Si lo que quieres es reportar el nombre del usuario del streamer, sus puntos del canal u otra cosa similar, debes hacer la denuncia desde la página del canal del streamer . Solo tienes que pulsar el botón de los tres puntos en la esquina superior derecha y elegir Denunciar a [nombre del streamer].

: En el ordenador : Abre el stream y presiona los tres puntos de la esquina inferior derecha que está al lado del número de espectadores. Toca en Denunciar stream en directo o Denunciar otra cosa . La primera opción es para reportar el contenido del directo y la segunda es para denunciar algo más sobre el streamer, que no tiene que ver precisamente con el directo que está haciendo. Luego, elige el motivo de la denuncia , pulsa en Siguiente y eso es todo.

:

En caso de que quieras saber cómo bloquear a un streamer en Twitch, permítenos decirte que no es posible hacerlo. Lo único que puedes hacer es no seguirlo, pero no hay forma de que bloquees un canal de Twitch y que no te aparezca en las recomendaciones.

De cualquier forma, una denuncia es más que suficiente para que Twitch tome las medidas necesarias y banee al streamer si es necesario.

¿Qué pasa luego de reportar a alguien en Twitch?

Cuando denuncias a alguien en Twitch, ayudas a la plataforma a mantener una comunidad segura y respetuosa. Twitch te enviará un correo electrónico para confirmar que tu denuncia ha sido recibida y está siendo revisada por un moderador de Twitch.

El moderador evaluará las pruebas que has proporcionado y determinará si el usuario o streamer ha infringido las Normas de la Comunidad de Twitch. Dependiendo de la gravedad y la frecuencia de la violación, Twitch puede emitir una advertencia, suspensión o prohibición permanente para el usuario o streamer.

Twitch te notificará por correo electrónico si se han tomado medidas contra el usuario o streamer denunciado. Sin embargo, si Twitch decide que no se justifica ninguna acción, no recibirás ningún correo electrónico.

Por cierto, si quieres evitar que alguien te moleste en Twitch, aparte de bloquearlo, podrías cambiar tu nombre de usuario en Twitch desde tu Android para que no descubra quién eres y así evadir el acoso desde múltiples cuentas.