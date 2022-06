Los accidentes pasan. Si has llegado hasta aquí porque se borraron todas las fotos que tenías en tu PC, no te preocupes. Existen varias formas de recuperarlas. Si bien es cierto que recuperar fotos borradas en PC es bastante difícil cuando estas son eliminadas de manera permanente, no es una tarea imposible y en este artículo te lo demostraremos con Tenorshare 4DDiG.

A continuación, encontrarás tres métodos para recuperar fotos eliminadas de tu PC, independientemente de la razón por lo cual las borraste o se borraron. Cada uno de estos métodos intenta recuperar datos borrados por vías distintos, así que no dudes es aplicarlos todos.

¿Quieres recuperar fotos borradas de tu PC? 3 métodos para lograrlo

Todos tenemos un ordenador o portátil donde guardamos con mucho cariños fotos y vídeos familiares o personales muy preciados para nosotros. Por eso, es normal desesperarse y hasta ponerse triste cuando estas fotos se borran, sobre todo porque te invade el pensamiento de que no podrás recuperarlas. Pero no dejes que tu mente te engañe. Es posible recuperar fotos borradas en cualquiera de los siguientes escenarios:

Casos más comunes : Recuperar fotos borradas permanentemente. Recuperar fotos borradas por error o accidente. Recuperar fotos borradas de la papelera. Recuperar fotos perdidas en PC.

: Casos especiales : Recuperar fotos de una partición perdida. Recuperar fotos de un PC dañado. Recuperar fotos borradas de un disco formateado. Recuperar datos de disco externo.

:

En cualquiera de las situaciones anteriores, puede usar el tutorial que te dejamos enseguida para recuperar tus datos y fotos borradas.

Cómo recuperar fotos borradas permanentemente de tu PC con 4DDiG

Pasos para recuperar fotos borradas en tu PC 1 de 3

Para este primer método usaremos la app Tenorshare 4DDiG, que es una herramienta para recuperar datos borrados en PC Windows o Mac. Es capaz de recuperar imágenes JPG/JPEG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, WEBP, CRW, RGB, CR2, NEF, ORF, SR2, MRW, DCR, WMF, RAW, SWF, SVG, RAF, DNG, ERF, ICO, DSC, entre otras. Descárgala pulsando este botón:

Una vez instales este programa en tu PC, sigue estos pasos para recuperar fotos borradas con él:

Abre el programa de recuperación de datos Tenorshare 4DDiG.

de recuperación de datos Tenorshare 4DDiG. Selecciona el disco donde perdiste o borraste las fotos.

donde perdiste o borraste las fotos. Escanear la unidad de disco en cuestión y espera pacientemente a que el proceso finalice por completo. Este proceso dura normalmente entre 2 y 5 minutos, aunque todo depende del tamaño del disco.

en cuestión y espera pacientemente a que el proceso finalice por completo. Este proceso dura normalmente entre 2 y 5 minutos, aunque todo depende del tamaño del disco. Luego, podrás una vista previa de todas las fotos recuperables. Selecciona las que quieres traer de vuelta y pulsa el botón Recuperar .

. Elige una ubicación donde quieres guardar los datos. Tiene que ser diferente a la ubicación donde los encontraste para evitar que se sobreescriban y borren por completo.

¡Listo! De esta manera, podrás recuperar incluso las fotos borradas de la papelera permanentemente. Eso sí, te advertimos que si las fotos llevan meses eliminadas, es posible que el programa no las encuentre, pues ya se habrán sobreescrito (eliminado por siempre).

Cómo recuperar fotos borradas desde la papelera de reciclaje

Si no has vaciado recientemente la papelera de reciclaje de tu ordenador, entonces puedes recuperar las fotos borradas de la siguiente manera:

Cómo recuperar fotos borradas en Windows: Ve al escritorio y haz doble clic izquierdo sobre el icono de la Papelera de reciclaje . Selecciona todas las fotos que quieres recuperar y haz clic derecho sobre ellas . Pincha la opción Restaurar . ¡Listo!

Cómo recuperar fotos borradas en Mac: Haz clic en el icono de la Papelera que está en el escritorio. Ahora puedes usar el cuadro de búsqueda de la ventana del Finder para encontrar todas las fotos borradas . Una vez tengas localizadas las fotos que quieres recuperar, simplemente arrástralas a la ubicación de destino para guardarlas.



Cómo recuperar fotos eliminadas mediante “Restaurar versiones anteriores”

Hay otra forma de recuperar fotos en Windows poco conocida por mucha gente. Consiste en restaurar una versión anterior del archivo de esta forma:

Abre el Explorador de Archivos (pulsa el icono de la carpeta amarilla).

(pulsa el icono de la carpeta amarilla). Ahora dirígete a la carpeta donde estaban las fotos que quieres recuperar.

donde estaban las fotos que quieres recuperar. Haz clic derecho en un espacio en blanco de la carpeta.

de la carpeta. Selecciona Propiedades y pincha en la pestaña Versiones anteriores .

y pincha en la pestaña . Luego de unos segundos, aparecerán las versiones anteriores del archivo o la carpeta que has seleccionado. Si se trata de una carpeta, ingresa en ella y ahí podrás recuperar las fotos borradas que habías perdido.

¡Eso es todo! Lastimosamente, con este método las probabilidades de éxito son bajas. De todas formas, nada pierdes con intentarlo.

¿Cuál es el mejor método para recuperar fotos borradas en mi PC?

No cabe dudas de que, entre estos tres métodos, el mejor es el de Tenorshare 4DDiG. Con este programa es muy fácil recuperar fotos borradas y su tasa de recuperación es altísima. Y es que, con el método de la papelera de reciclaje, no es posible recuperar archivos eliminados permanentemente y, con el método de «Restaurar versiones anteriores», la verdad es que pocas veces se logra recuperar algo.

Si quieres recuperar fotos borradas de tu PC que no las encuentras en la papelera de reciclaje, tu mejor opción es usar el programa Tenorshare 4DDiG sin lugar a dudas. Solo debes tener en cuenta que de forma gratuita esta app solamente te deja escanear y acceder a la vista previa de las fotos recuperables.

Para recuperar fotos con Tenorshare 4DDiG tendrás que suscribirte a ella por 59,95 $ (55,84 €) al año o comprar su licencia de por vida que vale 79,95

€. Esta última opción nos parece la mejor porque así podrás tener para siempre esta herramienta en tu PC para la próxima ocasión en la que desees recuperar fotos, vídeos, documentos u otro tipo de archivos eliminados.

¿Tienes dudas acerca de Tenorshare 4DDiG? Pues déjanos decirte que nosotros mismos probamos la app y es bastante segura. No recopila tus datos ni ninguna información para fines ilegales. De hecho, puedes usarla sin estar conectado a Internet. De cualquiera manera, te invitamos a probar su versión gratuita para que tú mismo compruebes si vale la pena o no.