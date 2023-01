¿Te ha pasado que encuentras una imagen que te gusta en Internet y no la has podido usar por su marca de agua? Pues eso ya será cosa del pasado. Ya no es necesario que pases horas buscando una foto sin marca de agua en Google. Ahora puedes usar esa imagen gracias a una nueva inteligencia artificial que quita las marcas de agua en cuestión de segundo. Y, lo mejor de todo, es que puedes usarla sin descargar nada y de manera gratuita.

Cómo quitar la marca de agua de una imagen online y gratis

Hay muchas herramientas disponibles en Internet para eliminar la marca de agua de una imagen. Sin embargo, ninguna es tan buena como Watermark Remover, una web que te permite hacerlo de manera gratuita y online. Así es, se trata de una página en la que solo tienes que subir la imagen, esperar unos segundos y luego descargar el resultado final.

Ahora bien, debes saber que Watermark Remover también tiene una app para Android, aunque no es necesaria, ya que con la web es suficiente. No obstante, si vas a hacer esto muy seguido, puede que sí te resulte conveniente tener instalada esta herramienta en tu móvil. Pues bien, los pasos a seguir para eliminar la marca de agua de una imagen son los siguientes:

Entra en la web de Watermark Remover .

. Ahora pulsa en Subir Imagen y espera unos segundos mientras la IA hace su trabajo.

y espera unos segundos mientras la IA hace su trabajo. Finalmente, solo tienes que presionar en Descargar Imagen y listo.

Enlace | Watermark Remover

Por último, debes saber que Watermark Remover tiene sus límites. Uno de ellos es que solo admite imágenes con un tamaño de hasta 2400 x 2400 píxeles y en formato PNG, JPG, JPEG y WEBP. Además, su uso gratuito solo te permite quitar la marca de agua de 50 fotos al mes, si quieres más tendrás que suscribirte a su versión de pago. ¿Tienes una imagen muy grande para Watermark Remover? Pues échale un vistazo a estas 5 páginas web para redimensionar imágenes en línea.