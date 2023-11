A lo largo de los últimos años, Facebook demostró que le importa y mucho la privacidad de sus usuarios. Si bien han tenido algún que otro problema en lo que respecta al robo de datos privados, como así también brindaron información a compañías sin el consentimiento de los usuarios, la red social ha ido por el camino correcto en este último tiempo.

Un claro ejemplo de ello es la función que permite publicar anónimamente en Facebook. Presente en casi todo el mundo, esta herramienta resguarda la identidad de los usuarios en aquellos grupos en la que este tipo de publicaciones está activada.

Si te encuentras dentro de un grupo de Facebook y quieres compartir una opinión sin que nadie sepa quién eres, deberías echarle un vistazo a los dos tutoriales que vamos a mostrarte aquí. Los mismos te enseñarán a publicar como anónimo en Facebook desde el móvil y PC.

Cómo publicar en Facebook como anónimo desde el móvil

Antes de que pongas en práctica los pasos a seguir, es prácticamente imprescindible que actualices la app de Facebook a la última versión. Así mismo, esta función no está presente en Facebook Lite, por lo que dicha edición de la red social es inservible cuando se intenta publicar anónimamente.

Lo primero que vas a tener que hacer, es abrir la aplicación de Facebook desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Cuando te encuentres en la página principal de la red social en cuestión, deberás pinchar en las tres líneas horizontales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, allí tendrás que presionar en “Grupos”.

Luego, deberás darle a la pestaña llamada “Tus grupos”.

Ingresa en el grupo de Facebook en el que deseas publicar de forma anónima.

en el que deseas publicar de forma anónima. Dentro del grupo, deberás presionar sobre “Publicación anónima”, opción que estará activada si los administradores de ese grupo la han configurado previamente.

Facebook te explicará cómo funcionan las publicaciones anónimas. Para desestimar el mensaje, deberás pinchar en el botón de color azul que dice “De acuerdo”.

Escribe lo que quieras que aparezca en la publicación, o bien sube una foto o vídeo, y luego pincha en “Publicar”.

En segundos, tu publicación aparecerá en el grupo bajo el nombre de “Miembro anónimo”.

Cómo publicar en Facebook como anónimo desde el PC

En caso de que utilices Facebook en tu ordenador, déjanos decirte que también puedes publicar de manera anónima. No hay casi ningún cambio con respecto a la versión para dispositivos móviles, pues el propósito de esta función es exactamente la misma en ambos dispositivos.

Publicar de forma anónima en un grupo de Facebook 1 de 7

Ingresa en el sitio web de Facebook desde el navegador que usas en tu ordenador. Dentro de la red social, tendrás que hacer clic en “Grupos” (opción que se ubica a la izquierda de la página web).

desde el navegador que usas en tu ordenador. Dentro de la red social, tendrás que hacer clic en “Grupos” (opción que se ubica a la izquierda de la página web). Realiza un clic sobre el apartado llamado “Tus grupos”.

Facebook te mostrará todos los grupos a los que te has unido. Clica en “Ver grupo” para ingresar al grupo en el que quieres publicar anónimamente.

Efectúa un clic sobre la opción que dice “Publicación anónima”.

Clica sobre la opción “Crear publicación anónima”.

Escribe lo que quieras que aparezca en la publicación, o sube una foto o vídeo de tu preferencia. Cuando hayas terminado de editar la publicación, deberás hacer clic en “Enviar”.

Si hiciste todos los pasos de forma correcta, la publicación llevará el nombre de “Miembro anónimo”.

Cabe destacar que las publicaciones anónimas pueden ser editadas o eliminadas, pues no existe ningún tipo de diferencia con aquellas publicaciones que han sido realizadas de manera común y corriente.

Información importante a tener en cuenta

Como de seguro habrás observado a lo largo de los tutoriales, Facebook indica que las publicaciones anónimas no son 100% anónimas como tal, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo de publicaciones solo serán anónimas para aquellos miembros de un grupo que no sean administradores.

En otras palabras, aquellas personas que tengan el rango de administrador en un grupo de Facebook, podrán visualizar el nombre y apellido de la persona que utilizó esta función. Yendo al grano, olvídate de efectuar publicaciones ofensivas en los grupos en los que te encuentras, pues los administradores sabrán que has sido tú y probablemente te eliminen del grupo.

Por último, pero no por eso menos importante, los administradores de los grupos deben haber activado las publicaciones anónimas para que puedas hacer uso de la función en cuestión. Si la misma no ha sido activada, no aparecerá la herramienta “Publicación anónima” en el móvil o PC.