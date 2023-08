Meta sigue mejorando las opciones de privacidad de sus plataformas. El año pasado, Facebook recibió una importante actualización de sus políticas y ahora los mensajes directos de Instagram están recibiendo un cambio muy necesario que ayudará a combatir el acoso y el problema de los mensajes inapropiados. A continuación, te contamos cuáles son las nuevas medidas de privacidad de los mensajes directos de Instagram y cómo puedes activarlas.

Instagram estrena medidas de privacidad para los MD: solicitudes, mensajes limitados y modo solo texto

Meta (a través del medio TechCrunch) acaba de revelar las nuevas medidas de privacidad que están recibiendo los mensajes directos de Instagram. Estas tienen como objetivo proteger a los usuarios del spam, los mensajes y archivos (fotos, vídeos y notas de voz) no deseados. A continuación, te resumimos estas nuevas medidas:

Los usuarios ya no pueden enviar mensajes ilimitados a personas que no los siguen. Ahora solo se puede enviar 1 mensaje que servirá como una solicitud de chat . Esta debe ser aceptada por el otro usuario para poder enviar más mensajes. Si rechazas la solicitud, ya no recibirás más mensajes de ese usuario .

. Esta debe ser aceptada por el otro usuario para poder enviar más mensajes. . Este primer mensaje que sirve como una solicitud solo puede ser de texto. Ya no recibirás imágenes, vídeos o notas de voz de usuarios desconocidos , ya que para ello primero tienes que aceptar la solicitud de chat.

, ya que para ello primero tienes que aceptar la solicitud de chat. Las solicitudes de mensajes que tenga palabras, frases o emojis inapropiados, serán filtrados automáticamente y enviados a una carpeta oculta.

Cómo protegerse de los mensajes directos no deseados en Instagram

Las nuevas funciones de privacidad para los mensajes directos de Instagram se están activando por defecto. Por ello, debes saber que desde este momento ya no puedes recibir mensajes de una cuenta que no sigues si no has aceptado la solicitud. Ahora bien, si quieres comprobar si esta nueva configuración de privacidad se ha activado en tu cuenta, debes hacer lo siguiente:

Abre la app de Instagram, ve a la sección Perfil y pulsa en el botón menú (el de las tres barras horizontales que está en la esquina superior derecha).

y pulsa en el (el de las tres barras horizontales que está en la esquina superior derecha). Ahora presiona en Configuración y privacidad y luego en Mensajes y respuestas a historias .

y luego en . Finalmente, pulsa en Controles de mensajes y allí verás que está activa la opción Solicitudes en todos los recuadros de las posibles personas que pueden enviarte un mensaje: seguidores, amigos de Facebook, personas que tienen tu número y los usuarios que no sigues (Otras personas en Instagram). Y, si no quieres que usuarios desconocidos en Instagram te envíen solicitudes para mensajes , solo tienes que pulsar en Otras personas en Instagram y luego elegir la opción No recibir solicitudes.

Y tú… ¿Crees que son buenas las nuevas medidas de privacidad de los mensajes directos de Instagram?