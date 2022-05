Muy poca gente sabe que, además de la descripción normal que Instagram te permite añadir a tus publicaciones, la plataforma te ofrece la opción de añadir un texto alternativo. También conocido como «etiqueta alt», este texto alternativo se creó para describir las fotos o vídeos con exactitud, de tal forma que las personas con dificultades visuales puedan entender el contenido sin problemas.

Si usas el texto alternativo, las personas que tengan un lector de pantalla en su móvil escucharán la descripción de tu publicación. Ahora bien, si no usas el texto alternativo, no te preocupes pues Instagram lo agregará de forma automática (tomando la descripción del post). Sin embargo, no usar un texto alternativo es desaprovechar una valiosa oportunidad de tener más alcance en Instagram.

Por esa razón, enseguida te explicaremos cómo poner un texto alternativo a tus publicaciones en Instagram. ¡Es muy sencillo!

Pasos para poner un texto alternativo en Instagram

Para añadir un texto alternativo a una publicación de Instagram que vas a crear, debes seguir estos pasos:

Ve a la app de Instagram .

. Crea una nueva publicación y pulsa en la flecha de siguiente.

y pulsa en la flecha de siguiente. Aplica los filtros y ediciones que quieras a tu post.

Una vez termines de dar los últimos retoques a tu publicación, presiona la flecha de siguiente y toca en Configuración avanzada .

. Desplázate hacia abajo y elige la opción Escribir texto alternativo .

. Por último, introduce el texto que quieras y toca el botón de listo que está en la esquina superior derecha.

y toca el botón de listo que está en la esquina superior derecha. Sal de la configuración avanzada y publica tu post.

¡Eso es todo! Así de fácil es agregar un texto alternativo a una publicación en Instagram.

¿Cómo poner un texto alternativo a una publicación existente en Instagram?

Si tu post ya fue publicado sin un texto alternativo, no te preocupes. Igualmente, puedes añadírselo siguiendo estos pasos:

Busca la publicación a la que quieres añadir el texto alternativo.

a la que quieres añadir el texto alternativo. Pulsa los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha del post.

que aparecen en la esquina superior derecha del post. Selecciona Editar .

. En la parte de abajo te saldrá la opción de Editar texto alternativo (puede que tengas que desplazar esta barra de opciones a la izquierda para que se muestre).

(puede que tengas que desplazar esta barra de opciones a la izquierda para que se muestre). Escribe tu texto alternativo y presiona el botón de listo (el de la esquina superior derecha).

y presiona el botón de listo (el de la esquina superior derecha). Guarda los cambios y listo.

De esa manera, puedes añadir un texto alternativo a todas tus publicaciones ya existentes.

¿Qué se debe escribir en el texto alternativo de Instagram?

Como mencionamos al inicio, la posibilidad de poner un texto alternativo en Instagram se creó para ayudar a las personas con problemas visuales. Por tanto, deberías usar esta opción para describir tus imágenes o vídeos con lujo de detalles para aquellas personas que no puedan verlos bien.

Sin embargo, si no tienes seguidores con discapacidad visual o al menos no esperas que tus publicaciones lleguen a personas con problemas de la vista, puedes usar el texto alternativo para potenciar el SEO de tus publicaciones en Instagram. Si te interesa el texto alternativo para esto último, entonces escribe en este apartado las palabras claves relacionadas con tu contenido.

Haciendo uso de las palabras correctas en el texto alternativo, lograrás que Instagram muestre tus publicaciones a muchas más personas. Eso sí, no olvides que el algoritmo de Instagram da más prioridad al contenido original, así que procura que tus publicaciones no sean del montón.