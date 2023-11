¿Quieres saber cómo convertir el saldo de tus gift cards en efectivo utilizable en PayPal? Es una pregunta común entre quienes buscan maximizar el uso de sus recursos financieros.

Aunque PayPal es una plataforma segura y ampliamente utilizada, vincular directamente tarjetas de regalo de tiendas específicas puede ser complicado. Pero no te preocupes, hay formas de hacerlo.

¿Qué tarjetas puedes usar en PayPal?

PayPal permite el uso de tarjetas prepagadas emitidas por Visa, Mastercard, Discover o American Express para realizar transacciones. Sin embargo, no acepta gift card específicas de tiendas.

Por suerte, puedes vincular tus tarjetas prepagadas regulares emitidas por estas empresas y usarlas fácilmente en PayPal.

Así puedes agregar dinero de gift card a tu cuenta PayPal

El proceso para añadir una gift card a tu cuenta PayPal es similar a agregar cualquier tarjeta de débito o crédito. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

Desde el ordenador

Ve al sitio web oficial de PayPal e inicia sesión con tus credenciales.

Accede a la sección de «Asociar tarjeta o cuenta bancaria», la cual se encuentra en la página principal de tu cuenta. Si no está ahí, dirígete a la sección de billetera.

Selecciona «Asociar una tarjeta de débito o de crédito» para añadir una nueva tarjeta a tu cuenta PayPal.

para añadir una nueva tarjeta a tu cuenta PayPal. Completa los campos requeridos con la información de tu gift card, como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.

Revisa cuidadosamente los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos.

Una vez que todos los detalles estén correctos, selecciona la opción «Asociar tarjeta» .

. PayPal suele enviar un mensaje de confirmación o realizar una pequeña verificación para asegurarse de que la tarjeta esté activa y sea válida.

Desde Android e iOS

Abre la app de PayPal e inicia sesión en tu cuenta.

Dirígete a «Cartera» .

. Selecciona «Cuentas bancarias y tarjetas de crédito». Esta sección te permite agregar o gestionar métodos de pago.

Elige «Tarjetas de débito y crédito» para añadir una nueva tarjeta a tu cuenta.

para añadir una nueva tarjeta a tu cuenta. La aplicación te dará la opción de escanear la tarjeta o colocar los datos manualmente , incluyendo el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.

, incluyendo el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Verifica los datos ingresados y confirma la vinculación de la tarjeta con tu cuenta PayPal.

¿Es posible pasar gift card de comerciantes a tu cuenta PayPal?

No, PayPal no permite la transferencia directa de gift cards específicas de comerciantes a tu cuenta. Aunque puedas comprar estas tarjetas desde PayPal, no puedes vincularlas para realizar pagos.

Las tarjetas de regalo de comercios solo son válidas en esas tiendas físicas o en sus plataformas en línea, sin ser utilizables directamente como método de pago en PayPal.

Aunque no puedas vincular gift cards de tiendas minoristas, podrás aprovechar los fondos de tus tarjetas prepagadas habituales en PayPal. Sigue los pasos y convierte esos créditos en oportunidades de pago más versátiles. ¿A qué esperas para hacerlo?

