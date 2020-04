El coronavirus ha cambiado mucho la forma en la que usamos el móvil y no precisamente para bien en todos los aspectos. Estar tanto tiempo encerrados en casa hace que le dediquemos mucho tiempo… Pero poco útil. Hoy te vamos a enseñar un buen uso que puedes hacer de él (si tienes hijos claro).

Con estas herramientas podrás medir un kilómetro exacto desde tu casa para saber dónde puedes ir. Además, también tenemos algún secreto que puede hacer que te olvides de que lo llevas en el bolsillo, aunque sea por un ratito.

Medir un kilómetro desde casa es muy fácil desde esta web

Hemos hecho una recopilación de varios servicios que te irán bastante bien a la hora de salir con tus hijos en España. Eso sí, lo primero es que debes seguir las normas sí o sí. Un adulto por 3 niños como máximo, paseos de una hora y hasta 1 kilómetro de distancia, se han visto demasiados casos de gente irresponsable en tan solo un día. Te dejamos el canal oficial del Ministerio de Sanidad en Telegram para conocer la información oficial.

Si quieres medir cuánto es un kilómetro alrededor de tu casa lo más fácil es que vayas a Geomatico. Es sencilla, está bien optimizada y cumplirá con tu objetivo. Podrás ver hasta dónde puedes andar desde tu domicilio con tan solo pinchar en tu casa.

Crear una alarma para cuándo te pases o ver la mejor ruta

Hemos querido ir un paso más allá y enseñarte algunas herramientas para que tu salida sea un poco más cómoda. Lo primero es cómo crear una alarma para que tu móvil te avise cuándo hayas sobrepasado un kilómetro, para ello tendrás que descargarte Wake Me There. No está diseñada para ello pero funciona perfectamente.

Una vez la tengas tan solo pulsa en “Alarma GPS” y selecciona el perímetro de 1 KM. Desde los tres puntos puedes ajustar si quieres que vibre el móvil o emita algún sonido. Así podrás salir sin preocupaciones, eso sí, asegúrate que tienes el GPS activo y le has dado los permisos necesarios.

Crear la mejor ruta tampoco tiene mucho misterio. Ve a esta página (está en francés), selecciona tu casa y dale al icono de los pies andando. Automáticamente te saldrá la ruta más adecuada que incluso puede exportar a .gpx y seguirla con tu reloj Amazfit, por ejemplo.

Estas son las tres opciones que te dejamos para que salir en tiempos de coronavirus sea algo más llevadero. ¿Qué te han parecido estas herramientas? ¡Te leemos en la sección de comentarios!