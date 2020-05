¿Te has quedado sin saldo en tu móvil? Puede ser que utilices el servicio de prepago de alguna compañía telefónica para controlar tus gastos, o para el móvil de tu hijo. En cualquier caso, es común que el saldo se termine justo cuando necesitas hacer una llamada. Si te ha pasado, no te preocupes, existe la posibilidad de que puedas llamar a cobro revertido desde España. En las siguientes líneas te explicamos en qué consiste y cómo utilizar este servicio. Aunque no todas las compañías telefónicas cuentan con él, sí lo hacen la mayoría.

La opción consiste en poder hacer una llamada en la que el destinatario asume el coste, si decide hacerlo. Además de servir para cuando no tienes saldo, también es de mucha utilidad para llamar al extranjero. Esto es debido a que el número móvil o fijo que asume el costo de la llamada puede hacerlo en la red de su país.

¿Cuál es el procedimiento para hacer una llamada a cobro revertido?

Es muy sencillo en realidad. Lo primero es aclarar que existen dos prefijos diferentes; uno para números móviles y otro para números fijos. Una vez que hayas identificado a qué tipo de línea llamarás, marca lo siguiente:

Para números fijos debes marcar primero el prefijo 1409 , y luego los nueve dígitos que correspondan a la línea fija.

, y luego los nueve dígitos que correspondan a la línea fija. Para números móviles marca primero el prefijo 210, y luego los nueve dígitos correspondientes a la línea móvil.

La llamada se ejecutará con normalidad y escucharás una locución que te hace saber a qué número estás llamando. Cuando el destinatario responde, también escucha una locución, donde se le explica que tiene una llamada a cobro revertido de tu número. Entonces la persona decide si acepta o rechaza el servicio.

Ahora ya lo sabes, la próxima vez que tengas que llamar a alguien, no te detengas por falta de saldo. Utiliza este servicio para llamar a cobro revertido.