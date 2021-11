La llegada de Windows 11 ha puesto de moda usar apps de Android en PC de forma nativa (sin emuladores de por medio). Y lo entendemos. El catálogo de aplicaciones de Android es tan inmenso y variado que seguramente quieres tener alguna instalada en tu PC para usarla sin depender de tu móvil o de un emulador.

Aquí en Androidphoria ya te explicamos cómo instalar apps de Android en Windows 11 sin apps de terceros. Pero si eres usuario de Linux, no te preocupes, pues en este artículo te enseñaremos paso por paso a usar aplicaciones de Android en Linux con Anbox. Vamos allá…

Anbox: la manera más sencilla de instalar aplicaciones de Android en Linux

Seguro ya lo sabes, pero es necesario recordar que Android es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Así que, en teoría, la ejecución de apps de Android en Linux debería ser más fácil de realizar que en Windows.

Sin embargo, para alguien que no es desarrollador, instalar una app de Android en Linux sin apps de terceros es muy complicado. Si quieres hacer las cosas simples sin complicarte la vida, te recomendamos usar la aplicación Anbox. Esta app, cuyo nombre nace de la combinación de «Android» y «Box», te permite tener una versión funcional de Android dentro de ella.

Pero no te confundas, Anbox no es un emulador. La app realmente ejecuta Android, aunque en un contenedor de una manera que no puede acceder directamente a tu hardware o datos.

Y como realmente es Android, cualquier aplicación de Android debería funcionar en Anbox. No obstante, si la app o el juego requiere acceso al GPS, a los acelerómetros o a otras fuentes de datos del smartphone, no vas a poder utilizar la aplicación tal y como su desarrollador la diseñó.

Pasos para instalar y usar Anbox en Linux

Ahora que ya sabes qué es Anbox y para qué sirve, sigue los pasos mostrados a continuación para instalarla en tu PC con Linux:

Primeramente, instala Snapd (si aún no lo tienes) con alguno de los siguientes comandos: En Fedora: sudo dnf install snapd. En Debian: sudo apt install snapd. En Manjaro: sudo pacman -Sy snapd | sudo systemctl enable –now snapd.socket.

(si aún no lo tienes) con alguno de los siguientes comandos: Ahora, instala Anbox con este comando: snap install –devmode –beta anbox .

. Cuando la instalación haya terminado, inicia Anbox : Pulsa la tecla Super (está entre las teclas Ctrl y Shift de la izquierda). Escribe «anbox» en el campo de búsqueda de GNOME. Cuando veas el icono de Anbox, haz clic en él.

: Anbox viene con una serie de aplicaciones de Android preinstaladas . Al hacer clic sobre una de ellas simularás un toque y podrás abrirla. ¡Así de fácil!

. Al hacer clic sobre una de ellas simularás un toque y podrás abrirla. ¡Así de fácil! Al hacer clic en el icono de Ajustes, puedes ver la configuración del Android contenido en Anbox.

contenido en Anbox. Desplázate verticalmente utilizando la rueda de desplazamiento del ratón. En las aplicaciones que admitan el desplazamiento lateral, haz clic con el botón izquierdo y mantenlo pulsado para luego mover el ratón hacia el lado al que quieres ir.

Ahora bien, para instalar las apps de Android que quieras, tendrás que instalar una tienda de aplicaciones donde puedas descargarlas fácilmente. ¿Y cuál es la mejor de todas? Por supuesto: Google Play Store. El problema es que esta tienda requiere los servicios de Google para funcionar, así que tienes que seguir el tutorial del siguiente apartado para instalarla bien.

Cómo instalar Google Play Store en Linux con Anbox

Para instalar la tienda de apps de Google en Linux, solo debes hacer esto:

Instala las herramientas de Linux que serán necesarias durante la instalación: En Ubuntu: sudo apt install wget curl lzip tar unzip squashfs-tools. En Manjaro o Arch: sudo pacman -Sy wget curl lzip tar unzip squashfs-tools. En Fedora: sudo dnf install wget curl lzip tar unzip squashfs-tools.

que serán necesarias durante la instalación: Descarga el script de instalación de GitHub : En cualquier distribución, pega esto en la ventana de terminal: wget https://raw.githubusercontent.com/geeks-r-us/anbox-playstore-installer/master/install-playstore.sh.

: Ejecuta el script : sudo chmod +x install-playstore.sh. ./install-playstore.sh.

: Cuando la instalación culmine (tarda un poco), abre Anbox . Verás que el icono de Google Play Store se ha añadido a la lista de aplicaciones. Pero no hagas clic en él todavía.

. Verás que el icono de Google Play Store se ha añadido a la lista de aplicaciones. Pero no hagas clic en él todavía. Dentro de Anbox, ve a Ajustes > Aplicaciones .

. Selecciona Google Play Services , entra en Permisos y dale todos los permisos a la app.

, entra en Permisos y dale todos los permisos a la app. Regresa a la sección de Aplicaciones, pulsa en Google Play Store y toca en Permisos. Otórgale todos los permisos.

y toca en Permisos. Otórgale todos los permisos. Ahora sal de los Ajustes, presiona el icono de Google Play Store e inicia sesión con tu cuenta de Google.

¡Listo! Ahora puedes buscar cualquier aplicación que quieras en la Play Store e instalarla en Linux, al igual que lo haces en tu móvil Android. Las apps instaladas aparecerán en la ventana principal de Anbox.

Como puedes ver, es muy fácil usar aplicaciones de Android en Linux con este método. Si no te funcionó, prueba entonces WayDroid: un buen método para usar apps de Android en Linux.