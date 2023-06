Si quieres engañar a tu teléfono Android para que piense que estás en otro lugar, hay muchas aplicaciones que puedes usar para cambiar tu ubicación. Esto puede ser útil por varias razones, como acceder a contenido con restricciones geográficas, evitar rastreos no deseados o probar un servicio en distintas ubicaciones. En este artículo, te mostraremos cómo falsificar tu ubicación en Android con una aplicación de GPS falso llamada iToolab AnyGo – GPS Location Changer.

AnyGo es una aplicación potente y fácil de usar que te permite cambiar tu ubicación a cualquier parte del mundo con solo unos toques. También es capaz de crear rutas y simular desplazamientos a diferentes velocidades. Funciona con cualquier app que utilice tu ubicación, como Google Maps, Pokémon GO, Tinder o Snapchat, entre otras. Veamos qué es y cómo usarla para cambiar tu ubicación en Android.

Qué es iToolab AnyGo y para qué sirve

iToolab AnyGo es una aplicación que te permite cambiar tu ubicación GPS en Android o iOS. Está diseñada para ayudarte a falsear tu ubicación con diversos fines, como acceder a contenidos con restricciones geográficas, ocultar tu ubicación a los rastreadores, usar GPS falso en Pokémon GO en iPhone y jugar a otros juegos basados en la ubicación saltándote las limitaciones.

Ofrece varias funciones que hacen que sea fácil y seguro cambiar tu ubicación virtual. Puedes teletransportarte a cualquier lugar del mundo introduciendo una dirección o unas coordenadas, o seleccionando un lugar en el mapa. También puedes simular el movimiento a lo largo de una ruta especificada, una ruta personalizada o un archivo GPX, y controlar la velocidad y la dirección de tu movimiento con un joystick o el teclado. Incluso puedes simular la localización GPS en hasta 15 dispositivos simultáneamente.

Es compatible con las últimas versiones de iOS 16 y Android 13, y no requiere jailbreak ni root. Puedes usarla para cambiar tu ubicación GPS en Snapchat, Bumble, Life360, Facebook, Tinder, Instagram, WhatsApp, Pokemon Go, Mobile Legends, Wizards Unite, Geocaching, Jurassic World Alive, Ingress Prime, etc.

Adicionalmente, AnyGo te deja guardar tus rutas favoritas y registros históricos, así como falsear la ubicación por WiFi y simular un movimiento más realista con velocidades variables y naturales a través del modo realista.

Cómo cambiar tu ubicación GPS en Android con AnyGo

Cómo falsificar tu ubicación GPS en Android con AnyGo 1 de 3

Si quieres usar AnyGo como Pokémon Go spoofer o como herramienta para falsificar el GPS de tu Android, solamente sigue estos pasos:

Descarga e instala AnyGo en tu ordenador . La encontrarás en la web oficial de iToolab.

. La encontrarás en la web oficial de iToolab. Activa las opciones de desarrollador en tu teléfono yendo a Ajustes > Acerca del teléfono y tocando en Número de compilación siete veces hasta que aparezca un mensaje que diga «¡Ahora eres desarrollador!».

en tu teléfono yendo a Ajustes > Acerca del teléfono y tocando en Número de compilación siete veces hasta que aparezca un mensaje que diga «¡Ahora eres desarrollador!». Vuelve a Ajustes > Sistema > Opciones de desarrollador o Ajustes > Opciones de desarrollador en dispositivos Samsung y activa la depuración USB .

. Conecta tu Android al PC con un cable USB y habilita la opción de Transferir archivos. Seguidamente, permite la depuración USB en la notificación que te debería aparecer.

y habilita la opción de Transferir archivos. Seguidamente, permite la depuración USB en la notificación que te debería aparecer. Abre AnyGo y selecciona Android .

. En el mapa, busca cualquier lugar en el que quieras simular tu ubicación y haz clic sobre él . También puedes acercar y alejar y arrastrar el mapa para ajustar la posición del pin.

. También puedes acercar y alejar y arrastrar el mapa para ajustar la posición del pin. Pulsa el botón de iniciar para activar la ubicación falsa . También puedes tocar el icono de Configuración en la esquina superior derecha para personalizar las opciones de falsificación, como la velocidad, la altitud, la precisión, etc.

. También puedes tocar el icono de Configuración en la esquina superior derecha para personalizar las opciones de falsificación, como la velocidad, la altitud, la precisión, etc. Para dejar de falsificar tu ubicación, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toca el botón Detener en la notificación de AnyGo.

Ya está. Has conseguido falsificar tu ubicación en Android con AnyGo. Ahora puedes abrir cualquier aplicación que utilice tu ubicación y ver que muestra tu ubicación falsa en lugar de la real.

Así que, si querías saber cómo engañar en Pokémon GO, esperamos que esta solución haya resuelto tu inquietud.

Cómo evitar que las apps detecten que estás usando un GPS falso

Algunas aplicaciones pueden tener métodos adicionales para detectar si estás utilizando una aplicación de ubicación falsa. Para evitar ser detectado, puedes probar los siguientes consejos:

Usa una hoja de papel de aluminio y una funda para cubrir tu teléfono . Así impedirás que la señal GPS llegue a tu teléfono y hará que solo dependa de la aplicación de localización falsa.

. Así impedirás que la señal GPS llegue a tu teléfono y hará que solo dependa de la aplicación de localización falsa. Utiliza una aplicación VPN para cambiar tu dirección IP y hacerla coincidir con tu ubicación falsa . Esto evitará que las aplicaciones detecten cualquier desajuste entre tu dirección IP y tu ubicación GPS.

. Esto evitará que las aplicaciones detecten cualquier desajuste entre tu dirección IP y tu ubicación GPS. Instala una ROM personalizada que se acerque a Android original. Algunas interfaces de usuario personalizadas como MIUI pueden tener funciones de seguridad adicionales que impiden que las aplicaciones de localización falsa funcionen correctamente.

¿Vale la pena AnyGo para falsificar tu ubicación para Android?

iToolab AnyGo es una herramienta que permite modificar la ubicación GPS de tu dispositivo Android e iOS sin necesidad de jailbreak. Con esta aplicación, puedes simular el movimiento entre dos o más puntos, crear rutas personalizadas, pausar y reanudar el movimiento, y cambiar la velocidad de desplazamiento. Además, puedes guardar tus ubicaciones favoritas y acceder a ellas fácilmente.

Estas funciones son muy útiles para los usuarios que quieren acceder a contenidos geobloqueados, como juegos, aplicaciones o servicios de streaming. También pueden servir para proteger la privacidad, evitar el seguimiento o hacer bromas a tus amigos.

Se compara favorablemente con sus alternativas por varias razones. En primer lugar, tiene una interfaz sencilla e intuitiva que facilita su uso. En segundo lugar, ofrece una alta precisión y estabilidad en la modificación del GPS. En tercer lugar, es compatible con la mayoría de smartphones, incluyendo aquellos con Android 14 e iOS 16. En cuarto lugar, tiene un precio razonable y ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días.

En conclusión, iToolab AnyGo es una herramienta que vale la pena probar si quieres cambiar la ubicación GPS de tu Android o iPhone de forma fácil y segura. Puedes descargarla desde su página web oficial y disfrutar de sus beneficios.