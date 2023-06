Cómo evitar que el móvil se te caiga consejos y accesorios recomendados

Si eres de esas personas que son un poco descuidadas con sus móviles y que quiere tenerlos siempre a la mano para poder ver un vídeo musical, una película o algo por el estilo, tenemos un accesorio y algunos consejos que puedes probar. Si quieres saber cómo evitar que el móvil se te caiga, no dejes de leer.

Consigue una buena funda para tu móvil

La mejor solución para evitar los daños en tu móvil cuando se te caiga es tener una buena funda y un protector de pantallas. Y cuando hablamos de una buena funda, nos referimos a una que esté hecha de un material con texturas para evitar que se deslice entre tus dedos, incluso si tienes las manos algo mojadas.

La variedad en fundas son muchísimas y entendemos que hay personas que prefieran no usar una funda para no alterar la estética de sus móviles, pero la verdad es que incluso en los móviles más resistentes como el Nothing Phone se necesita una buena funda. Si te interesa saber más sobre cómo proteger tu móvil de caídas y golpes, te recomendamos nuestro artículo en el cual hablamos sobre la mejor protección para evitar romper la pantalla de tu móvil.

Utiliza una correa o un anillo de soporte

La mejor idea para las personas con manos algo torpes es una correa o un anillo de soporte para el móvil. Existe muchas fundas de móvil que ya vienen con un anillo de soporte, pero si tu funda no cuenta con este, siempre puedes conseguir uno en línea y añadírselo a la funda de tu móvil, por lo general estos vienen con una pegatina bastante resistente y su precio suele estar alrededor de los 7,99 €.

El tamaño de los Smartphones es cada vez más grande, así que cada vez se hace más difícil poder manejar el móvil con una sola mano, lo que lleva a que el Smartphone se resbale de las manos constantemente. Pero con un anillo o una correa mejorando tu agarre, se disminuyen las caidas de tu movil por mucho.

Ajusta tu móvil para que puedas usarlo con una mano

Volviendo al tema de que los smartphones son cada vez más grandes, recalcamos el hecho de que mientras más grande sea la pantalla, más difícil es realizar simples tareas con una sola mano. Por ejemplo, en la mayoría de los modelos de Smartphones actuales no puedes escribir un simple mensaje de texto sin estirar tu pulgar más allá de su alcance natural y en este proceso es muy probable que dejes caer el móvil.

Por suerte, la mayoría de los móviles cuentan con un modo de una sola mano, para que el teclado y las opciones queden al alcance de tu pulgar y no tengas que hacer malabares para poder usarlo. Una función muy útil para momentos en los cuales no puedes dedicarle ambas manos al móvil, como cuando estás en el metro y debes agarrarte del barandal, por ejemplo.

Consigue un soporte de pared para tu móvil

Si el problema es que estás tratando de ver algún vídeo de una receta mientras cocinas o quieres seguir viendo los capítulos de una serie, incluso cuando vas a tomar un baño, la mejor idea puede ser hacerte con un soporte de pared para tu móvil. Por suerte, para ti, tenemos un enlace para un buen soporte de pared que funciona con ventosas para que el móvil se adhiera a paredes poco porosas, puedes conseguirlo en AliExpress y su precio regular es de 1,34 €.

Al igual que con el anillo, lo mejor sería pegarlo a la funda regular de tu móvil con la ayuda de la pegatina que traen incorporada. Una vez que el soporte este pegado a la funda de tu móvil, lo único que tienes que hacer será adherirlo bien a la pared y listo, ya podrás gozar de todo el contenido que quieras ver sin preocuparte de que el móvil pueda caerse o resbalarse en cualquier momento

Estos son algunos de los consejos y accesorios que te recomendamos para evitar que se te caiga el móvil, esperamos que algunos de ellos te sirvan y puedas alargar el tiempo de vida útil de tu Smartphone. Si te ha parecido un buen artículo recuerda compartirlo con ese amigo que compra un móvil cada 6 meses porque se le siguen dañando, por ahora nos despedimos y esperamos verte en una siguiente oportunidad.