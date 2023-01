El Nothing Phone (1) tiene un diseño muy bonito y original como para arruinarlo con una funda. Pero también es un smartphone muy caro como para dejarlo que se dañe con una caída. Por eso, nos hemos dado a la tarea de buscar las mejores fundas para el Nothing Phone (1) que refuerzan su resistencia sin que entorpezcan el diseño.

La mayoría de las que hemos elegido son transparentes, ya que te permiten seguir disfrutando del diseño original del móvil a la par que mejoran su protección a impactos, caídas, rayones, etc. También seleccionamos algunas que cambian su color en caso de que ya estés aburrido del color negro o blanco de tu Nothing Phone (1). Sin más que agregar, veamos la selección.

Funda Ringke Fusion-X para el Nothing Phone (1): transparente y resistente a impactos

La funda Fusion-X de la marca surcoreana Ringke para el Nothing Phone (1) es la más recomendada de todas. Es completamente transparente y está hecha de policarbonato con laterales y esquinas de plástico TPU flexible que mejoran su protección frente a impactos. Además, blinda la resistencia de tu móvil ante arañazos y rayones.

Cuenta con un elegante marco parachoques y tiene unos orificios para colocarle un cordón Duo-QuikCatch. Sus esquinas están reforzadas para resistir los golpes. En definitiva, es una funda que, si bien hace más robusto tu Nothing Phone (1), mantiene su diseño original prácticamente intacto. Cuesta 14,99 €.

Funda SEAHAI para el Nothing Phone (1): hecha de silicona suave (TPU) anti-golpes

Si no te importa que la funda cambie el color del móvil y obstruya un poco su diseño, la funda de SEAHAI te gustará. Está hecha principalmente de silicona suave de color gris translúcido, que no oculta las tiras LEDs características de este móvil. Es sumamente delgada, aunque trae esquinas gruesas de plástico para soportar caídas de hasta 1,5 metros de altura.

Añada un patrón hexagonal a la tapa trasera de tu Nothing Phone 1 bastante chulo. Por cierto, está disponible en los colores gris, azul, blanco y rojo. Y lo mejor es que solo vale 10,96 €.

Funda GOKEN para el Nothing Phone (1): transparente con laterales reforzados antiarañazos

En caso de que quieras una funda más sencilla que solo añada un poco más de protección a tu smartphone, la funda transparente de GOKEN es ideal. Protege a tu Nothing Phone (1) de arañazos, caídas y golpes, aunque desde ya te advertimos que no es la funda más resistente de todas.

Quizás lo mejor de esta funda es que agrega un marco de plástico de color negro, verde o azul que le da un toque diferente al diseño original del móvil que podría gustarte. ¡Ah! Y es la funda más barata de esta lista: su precio es de 7,99 € (en oferta).

Funda COMAKU para el Nothing Phone (1): silicona t ranslúcida con degradado de colores

¿Te gustaría que tu Nothing Phone (1) tenga un color degradado? La funda de COMAKU hará que sea el más vistoso de todos. Está fabricada con silicona translúcida de tipo TPU y esquinas reforzadas con dureza de grado militar 9H que evitarán que una caída lo rompa. Sin embargo, lo más interesante de esta funda son sus colores.

Puedes conseguirla con las siguientes combinaciones de colores degradados: azul-morado, oro-negro, oro-rosado, rosado-verde, rosado-azul, entre otros. Su precio es de 13,99 €.

Funda DOCOO para el Nothing Phone (1): silicona transparente con anillo de metal

¿Quieres una funda que incorpore un anillo de metal a tu smartphone? Echa un vistazo a la funda transparente de silicona de DOCOO con esquinas reforzadas anti-caídas y un anillo de metal para sujetarlo. Además, su aro se puede acoplar de forma magnética a los soportes de metal para coches para llevarlo de forma más segura y cómoda.

Está fabricado con un material TPU flexible y liviano, el cual hace que la funda pese solo 90 gramos (incluyendo las partes metálicas). La puedes encontrar en los colores negro y plateado por solo 14,99 €.

Una vez que escojas la funda perfecta para tu Nothing Phone (1), no olvides llevarte también el mejor APK de la GCam para el Nothing Phone (1) que hará que tu móvil tome mejores fotos.