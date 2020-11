Si una de las cosas que haces habitualmente con tu teléfono es escuchar la radio, seguro que te has llevado una sorpresa (y no precisamente agradable) al comprobar que esto no lo puedes hacer con tus nuevos auriculares inalámbricos. Te explicamos el motivo y cómo solucionarlo.

El motivo por el que no se puede escuchar generalmente la radio FM en un móvil es que este no incluye toma de auriculares. Y, por lo tanto, el cable que estos incluyen no hace de antena (ya que en el interior del teléfono no se incluye una). Por lo tanto, el uso de un accesorio Bluetooth no permite que puedas escuchar tu emisora favorita con el terminal.

Utiliza tus auriculares inalámbricos para escuchar la radio con el móvil

Estas son las dos posibilidades que existen para poder realizar esto y, por lo tanto, con tus nuevos auriculares Bluetooth disfrutar de la radio FM si esto es algo que te gusta, al estar en casa o salir a caminar.

Si tienes un teléfono que no tiene toma de auriculares

En este caso, la única solución que tienes es recurrir a una aplicación en la que se accede a las diferentes emisoras, de España y el resto del mundo, utilizando Internet. Esto, evidentemente, consume datos de la tarifa que utilizas, pero hay algo que es seguro: nada de interferencias debido a que la señal de la radio no será un problema (solo tu cobertura de Internet).

Son muchas las aplicaciones que existen en Play Store y que son gratuitas. Y, por suerte, utilizarlas es de lo más sencillo, ya que simplemente tienes que revisar la lista de opciones y elegir lo que deseas escuchar en cada momento. No hay pérdida.

Tienes un móvil con puerto de auriculares

La solución anterior es completamente válida, pero existe otra adicional que es posible que te sirva de ayuda, ya que no te hará consumir datos móviles. Esta es utilizar unos auriculares antiguos de cable para conectarlos al teléfono y que, por lo tanto, hagan de antena.

Otra posibilidad es la compra de una antena externa que se conecta al mismo puerto antes mencionado y que no molesta mucho, ya que queda en paralelo con el smartphone. Un ejemplo es el modelo que puedes ver a continuación y del que te dejamos el enlace de compra:

Pasos para configurarlo todo

Puedes encontrarte con el siguiente inconveniente: la salida de audio se realiza por el accesorio de la toma de auriculares, y no por el inalámbrico. En este caso, debes hacer lo siguiente (es importante que sepas que si tu versión de Android es muy antigua no habrá solución):

Accede a los Ajustes del teléfono de forma habitual.

Entra en el apartado Sonido y, en él, busca la opción Reproducir contenido multimedia en (puede llamarse de otra forma con diferentes personalizaciones como EMUI o MIUI).

Selecciona el accesorio Bluetooth que quieres usar y, entonces, ya todo estará perfectamente configurado.

¿Te parece útil este truco para tu teléfono Android?