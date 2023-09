¿Quieres eliminar tu cuenta de Instagram, pero no recuerdas la contraseña y mucho menos el correo electrónico asociado? Esto puede parecer una misión imposible, pero no te preocupes, estás en el lugar correcto. En este artículo, descubrirás cómo borrar tu cuenta de Instagram, incluso si no tienes acceso a tus credenciales habituales.

Instagram se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, pero a veces, por diversas razones, necesitamos desconectar de ella por completo. Sin embargo, esto resulta una tarea difícil si no tienes a la mano la información de inicio de sesión, pero no te rindas aún.

Existen métodos alternativos y estrategias ingeniosas que te permitirán recuperar el control de tu perfil y decir adiós a Instagram de una vez por todas, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros ni complicados procesos técnicos.

¿Por qué podrías necesitar eliminar tu cuenta de Instagram sin contraseña ni correo?

Existen varias razones por las cuales alguien podría necesitar eliminar su cuenta de Instagram:

Olvidaste tu contraseña: es común que las personas olviden sus contraseñas, especialmente si no han iniciado sesión en mucho tiempo o utilizan contraseñas complejas.

es común que las personas olviden sus contraseñas, especialmente si no han iniciado sesión en mucho tiempo o utilizan contraseñas complejas. Cambio de dirección de correo electrónico: si cambiaste tu dirección de correo electrónico principal y no actualizaste la información en tu cuenta de Instagram, no podrás recibir el enlace para restablecer la contraseña.

si cambiaste tu dirección de correo electrónico principal y no actualizaste la información en tu cuenta de Instagram, no podrás recibir el enlace para restablecer la contraseña. Cuenta comprometida: si sospechas que tu cuenta de Instagram ha sido hackeada o comprometida de alguna manera, eliminarla para siempre es una medida de seguridad importante.

si sospechas que tu cuenta de Instagram ha sido hackeada o comprometida de alguna manera, eliminarla para siempre es una medida de seguridad importante. Decisión de desconexión: a veces, las personas simplemente buscan desconectarse de las redes sociales por razones de privacidad, salud mental o productividad.

a veces, las personas simplemente buscan desconectarse de las redes sociales por razones de privacidad, salud mental o productividad. Asuntos personales o estatus profesional: si tu enfoque personal o profesional ha cambiado y ya no quieres mantener una presencia en Instagram, borrar tu cuenta es una forma de seguir adelante.

Así puedes eliminar una cuenta de Instagram sin contraseña ni correo

Si olvidaste tu contraseña y correo de Instagram y quieres darte de baja de la plataforma, no te preocupes, hay una solución. Para ello, es importante recuperar tu contraseña para iniciar sesión en la red social y borrar tu cuenta de forma definitiva. A continuación, puedes ver los pasos para recuperar tu contraseña.

Abre Instagram desde tu navegador favorito.

Si no recuerdas ni la contraseña ni el correo electrónico toca en «¿Has olvidado la contraseña?» .

. En este punto, el sistema te pedirá el teléfono, usuario o correo electrónico. Coloca el teléfono asociado a la cuenta , luego toca en «Siguiente» .

, luego toca en . Espera un mensaje de texto con un enlace para restablecer tu contraseña.

Cambia la contraseña e inicia sesión nuevamente en la plataforma para borrar la cuenta desde tu perfil.

Ahora bien, si quieres borrar para siempre tu cuenta de Instagram, pero no tienes acceso a tu contraseña, correo electrónico ni número de teléfono, puedes recuperar el acceso si vinculaste tu cuenta con Facebook.

En caso contrario, la alternativa sería solicitar asistencia al equipo de soporte técnico o reportarla como un posible caso de robo de identidad, lo que permitirá que el sistema proceda con la eliminación de la cuenta.

Cómo eliminar una cuenta de Instagram para siempre

Si quieres borrar de forma definitiva tu cuenta de Instagram, incluso si tienes más de una, sigue estos pasos:

Entra en Instagram, ya sea desde el móvil u ordenador.

Toca tu foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Luego, selecciona las tres rayas horizontales que se muestran en la parte superior derecha.

En el menú selecciona «Configuración y Privacidad» y luego la opción «Centro de cuentas» .

y luego la opción . En la sección de Configuración de cuentas, pulsa en «Datos personales» y en este punto presiona en «Propiedad y control de la cuenta».

Aquí verás 2 opciones, toca en «Desactivación o eliminación».

Ahora elige la cuenta que quieres borrar de forma temporal.

Pulsa en «Eliminar cuenta» y por último «Continuar».

Otro método de eliminar tu cuenta de Instagram es el siguiente:

Entra en Eliminar tu cuenta.

Instagram te pedirá que elijas una razón para borrar tu cuenta. Selecciona la opción que mejor describa tu motivo.

Para confirmar la eliminación permanente, coloca nuevamente tu contraseña en el campo correspondiente.

Toca en «Eliminar mi cuenta permanentemente». Instagram te mostrará un mensaje de confirmación.

Una vez que confirmes, tu cuenta de Instagram se borrará definitivamente. Todos tus datos y contenido asociado a esa cuenta ya no estarán disponibles.

Como verás, eliminar una cuenta de Instagram sin contraseña ni correo electrónico es un proceso desafiante, pero no imposible. Sigue cada uno de los pasos antes descritos y toma tus precauciones.

Y recuerda, una vez que elimines tu cuenta, tus publicaciones y datos se borrarán definitivamente y no podrán recuperarse. Asegúrate de hacer copias de seguridad de cualquier contenido importante antes de proceder.

Si te ha gustado este artículo y estás interesado en darte un descanso de las redes sociales, no dudes en echarle un vistazo a cómo borrar tu cuenta de Facebook para siempre.